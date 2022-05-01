Muazzez Abacı

Cesaretim Var Hiç hakkın yok beni böyle üzmeye Hiç hakkın yok her şeyi böyle silmeye Bilirsin, ben sevmeyi senden öğrendim Bana birkaç anıdan başka ne verdin? Bu sabah gözyaşlarım' içine seni sakladım Gizlediğim duyguların hepsini al *** Tanrı'mdan dileğim sensiz yaşamak, bilirim Çok zor olacak, cesaretim var Sarsıldım, önümde dipsiz kuyular Nasıl yaşanır bu yıllar? Cesaretim var *** Tanrı'mdan dileğim sensiz yaşamak, bilirim Çok zor olacak, cesaretim var Sarsıldım, önümde dipsiz kuyular Nasıl yaşanır bu yıllar? Cesaretim var *** Hiç hakkın yok beni böyle üzmeye Hiç hakkın yok her şeyi böyle silmeye Bilirsin, ben sevmeyi senden öğrendim Bana birkaç anıdan başka ne verdin? Bu sabah gözyaşlarım' içine seni sakladım Gizlediğim duyguların hepsini al *** Tanrı'mdan dileğim sensiz yaşamak, bilirim Çok zor olacak, cesaretim var Sarsıldım, önümde dipsiz kuyular Nasıl yaşanır bu yıllar? Cesaretim var *** Tanrı'mdan dileğim sensiz yaşamak, bilirim Çok zor olacak, cesaretim var Sarsıldım, önümde dipsiz kuyular Nasıl yaşanır bu yıllar? Cesaretim var *** Tanrı'mdan dileğim sensiz yaşamak, bilirim Çok zor olacak, cesaretim var Sarsıldım, önümde dipsiz kuyular Nasıl yaşanır bu yıllar? Cesaretim var *** Tanrı'mdan dileğim sensiz yaşamak, bilirim Çok zor olacak, cesaretim var Sarsıldım, önümde...

O Bilmiyor Rüzgâra kapılmış yaprak gibiyim Sevdalı yüreğim can çekişiyor Dinlediğim şarkıları, ettiğim duaları İçimdeki yangınları o bilmiyor Dinlediğim şarkıları, ettiğim duaları İçimdeki yangınları o bilmiyor *** O bilmiyor hâlâ o eski anılarla yaşadığımı O bilmiyor resimlere bakıp bakıp yalvardığımı Ona vurgun olduğumu, ağlayıp kahrolduğumu Yıkılası gururumu o bilmiyor *** O bilmiyor hâlâ o eski anılarla yaşadığımı O bilmiyor resimlere bakıp bakıp yalvardığımı Ona vurgun olduğumu, ağlayıp kahrolduğumu Yıkılası gururumu o bilmiyor *** Rüzgâra kapılmış yaprak gibiyim Sevdalı yüreğim can çekişiyor Dinlediğim şarkıları, ettiğim duaları İçimdeki yangınları o bilmiyor Dinlediğim şarkıları, ettiğim duaları İçimdeki yangınları o bilmiyor *** O bilmiyor hâlâ o eski anılarla yaşadığımı O bilmiyor resimlere bakıp bakıp yalvardığımı Ona vurgun olduğumu, ağlayıp kahrolduğumu Yıkılası gururumu o bilmiyor *** O bilmiyor hâlâ o eski anılarla yaşadığımı O bilmiyor resimlere bakıp bakıp yalvardığımı Ona vurgun olduğumu, ağlayıp kahrolduğumu Yıkılası gururumu o bilmiyor

Rücu Sen benim gözümde bir rivayettin İlk değil alçağı yüksek görüşüm Sanma ki sen bana ihanet ettin O senin aslına rücu edişin *** Sen benim gözümde bir rivayettin İlk değil alçağı yüksek görüşüm Sanma ki sen bana ihanet ettin O senin aslına rücu edişin *** İlk defa başımı vurmadım taşa Yanıla yıkıla erdim bu yaşa Sanma ki sen beni aldattın, haşa Çoktandır başladı bende bitişin O senin aslına rücu edişin *** İlk defa başımı vurmadım taşa Yanıla yıkıla erdim bu yaşa Sanma ki sen beni aldattın, haşa Çoktandır başladı bende bitişin O senin aslına rücu edişin *** Kahrını çektiysem vardır bir neden Sensin bu duyguyu bende üreten Kim kimi kullanmış şöyle bir düşün O senin aslına, rücu edişin *** Kahrını çektiysem vardır bir neden Sensin bu duyguyu bende üreten Kim kimi kullanmış şöyle bir düşün O senin aslına rücu edişin *** İlk defa başımı vurmadım taşa Yanıla yıkıla erdim bu yaşa Sanma ki sen beni aldattın, haşa Çoktandır başladı bende bitişin O senin aslına rücu edişin *** İlk defa başımı vurmadım taşa Yanıla yıkıla erdim bu yaşa Sanma ki sen beni aldattın, haşa Çoktandır başladı bende bitişin O senin aslına rücu edişin

Silemezler Gönlümden Dilimi bağlasalar Anmasam hiç adını Gözümü dağlasalar Görmesem hiç yüzünü *** Dilimi bağlasalar Anmasam hiç adını Gözümü dağlasalar Görmesem hiç yüzünü *** Elimi bağlasalar Tutmasam ellerini Silemezler gönlümden Ne aşkını, ne seni *** Elimi bağlasalar Tutmasam ellerini Silemezler gönlümden Ne aşkını, ne seni *** Dünyamı karartsalar Unutmam için seni Büyüler yaptırsalar Sevmemem için seni *** Dünyamı karartsalar Unutmam için seni Büyüler yaptırsalar Sevmemem için seni *** Gurbete gönderseler Kan doldursa içimi Silemezler gönlümden Ne aşkını, ne seni *** Gurbete gönderseler Kan doldursa içimi Silemezler gönlümden Ne aşkını, ne seni Ne aşkını, ne seni Ne aşkını, ne seni

Umrumda Değil Kırıldı sabır taşım ermeden muradıma Çok zamandır hasretim yokluğuna Allah'ım, hiç şansım yok, isyanım ayrılığa Mahkûm ettin kalbimi yalnızlığa *** Ah, beklemek çok zor Sen misin vicdansız? Gel de bana sor *** İstiyorsan vur, vur, vur Gel kalbime vur, vur, vur Elverirse gururun bir kez daha vur *** Bu akşam hüzünleri evde bıraktım Kör kütük sarhoş oldum, elimde değil Seni kucakladığım yerde bıraktım Ağzınla kuş tutsan um'rumda değil *** Bu akşam hüzünleri evde bıraktım Kör kütük sarhoş oldum, elimde değil Seni kucakladığım yerde bıraktım Ağzınla kuş tutsan um'rumda değil *** Kırıldı sabır taşım ermeden muradıma Çok zamandır hasretim yokluğuna Allah'ım, hiç şansım yok, isyanım ayrılığa Mahkûm ettin kalbimi yalnızlığa *** Ah, beklemek çok zor Sen misin vicdansız? Gel de bana sor *** İstiyorsan vur, vur, vur Gel kalbime vur, vur, vur Elverirse gururun bir kez daha vur *** Bu akşam hüzünleri evde bıraktım Kör kütük sarhoş oldum, elimde değil Seni kucakladığım yerde bıraktım Ağzınla kuş tutsan um'rumda değil *** Bu akşam hüzünleri evde bıraktım Kör kütük sarhoş oldum, elimde değil Seni kucakladığım yerde bıraktım Ağzınla kuş tutsan um'rumda değil *** Bu akşam hüzünleri evde bıraktım Kör kütük sarhoş oldum, elimde değil Seni kucakladığım yerde bıraktım Ağzınla kuş tutsan um'rumda değil *** Bu akşam hüzünleri evde bıraktım Kör kütük sarhoş oldum, elimde değil Seni kucakladığım yerde bıraktım Ağzınla kuş tutsan um'rumda değil *** Bu akşam hüzünleri evde bıraktım