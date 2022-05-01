Muazzez Abacı

Çok Yalnızım Hayatta bu ilk aşkım, kaderle ilk oyunum Kırılmış bir dal gibi bükülü kaldı boynum Hayatta bu ilk aşkım, kaderle ilk oyunum Kırılmış bir dal gibi bükülü kaldı boynum *** Çok yalnızım ama çok, nasıl şey anlayamam Öldün mü hiç soran yok, ben böyle yaşayamam Çok yalnızım ama çok, nasıl şey anlayamam Öldün mü hiç soran yok, ben böyle yaşayamam *** Dünyada sanki bir ben bir de bitmeyen çilem Gözyaşı seli basmış hala dolmuyor neden Dünyada sanki bir ben bir de bitmeyen çilem Gözyaşı seli basmış hala dolmuyor neden *** Çok yalnızım ama çok, nasıl şey anlayamam Öldün mü hiç soran yok, ben böyle yaşayamam Çok yalnızım ama çok, nasıl şey anlayamam Öldün mü hiç soran yok, ben böyle yaşayamam *** Ben böyle yaşayamam Ben böyle yaşayamam...

Anılar Bu akşam içimde hüzün var Gözümde canlandı anılar Ağlamak istiyorum, haykırmak istiyorum Bu akşam içimde hüzün var *** Sensiz geçmiyor bu akşamlar Gözümde dinmiyor arzular Kavuşmak istiyorum, sarılmak istiyorum Bak bizi bekliyor anılar *** Anılar, anılar Şimdi gözümde canlandılar Anılar, anılar Beni bu akşam ağlattılar *** Anılar, anılar Şimdi gözümde canlandılar Anılar, anılar Beni bu akşam ağlattılar *** Benden uzak durma ne olur Bu kalbi sensiz taşıyamam Artık benim olmasan bile Seni görmeden yaşayamam *** Yüzünü görmeliyim, sesini duymalıyım Anıları yaşamalıyım Yüzünü görmeliyim, sesini duymalıyım Anıları yaşamalıyım Yüzünü görmeliyim, sesini duymalıyım Anıları yaşamalıyım *** Anılar, anılar Şimdi gözümde canlandılar Anılar, anılar Beni bu akşam ağlattılar *** Anılar Şimdi gözümde canlandılar Anılar, anılar Beni bu akşam ağlattılar

Bir Birilerine Ellerim ellerinde Ne umdu, ne buldu? Sıcaklığın yaksın beni Yaksın beni, yaksın beni *** Budur umudum Budur umudum Budur umudum *** Bir bir biri-birilerine Bakar, bakar bakar dururum İnce giymiş, giymiş üstüne Gül, gül, o gülleri savurur *** Bir bir biri-birilerine Bakar, bakar bakar dururum İnce giymiş, giymiş üstüne Gül, gül, o gülleri savurur *** Gözlerim gözlerinde Ne umdu, ne buldu? Bakışların alsın beni Alsın beni, alsın beni *** Budur umudum Budur umudum Budur umudum *** Bir bir biri-birilerine Bakar, bakar bakar dururum İnce giymiş, giymiş üstüne Gül, gül, o gülleri savurur *** Bir bir biri-birilerine Bakar, bakar bakar dururum İnce giymiş, giymiş üstüne Gül, gül, o gülleri savurur

Bir Teselli Ver Bir teselli ver Bir teselli ver Yarattığın mecnuna Bir teselli ver *** Sevenin hâlinden sevenler anlar Gel gör şu hâlimi, bir teselli ver Aramızda başka biri var ise Tertemiz aşkımı bana geri ver *** Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum Ömür boyu bitmeyen derdiyle yorulmuşum Gülemem, sevgilim Ben sensiz, ah, yaşayamam Yaşayamam *** Bana ne gerek? Bana ne gerek? Senin aşkından başka Bana ne gerek? *** Aşkın zehir olsa yine içerim Yolun ecel olsa korkmaz geçerim Yeter ki "Sevdim" de, ben bu aşk ile Dünyanın kahrına gülüp geçerim *** Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum Ömür boyu bitmeyen derdiyle yorulmuşum Gülemem, sevgilim Ben sensiz, ah, yaşayamam Yaşayamam *** Yaşayamam

Bir Ufacık Dargınlık Bir ufacık dargınlıkla Bu aşka son vermeyelim Bir ufacık dargınlıkla Bu aşka son vermeyelim *** İkimiz de seviyoruz Gel bir daha deneyelim İkimiz de seviyoruz Gel bir daha deneyelim *** Kulak ver sen sözlerime Sevgiyle bak gözlerime Haydi uzan dizlerime Gel bir daha deneyelim Gel bir daha deneyelim *** Daha da çok geç kalmadan Bu sevgi hiç son bulmadan Daha da çok geç kalmadan Bu sevgi hiç son bulmadan *** Sevda yolu kapanmadan Gel bir daha deneyelim Sevda yolu kapanmadan Gel bir daha deneyelim *** Ben gönlümü açtım sana Sen de artık inan bana Gururunu at bir yana Gel bir daha deneyelim Gel bir daha deneyelim *** Gel bir daha deneyelim

Hiçbir Şey Kar Etmez Hiçbir şey kar etmez deli gönlüme Yalnız hayalinle teselli bulur Hiçbir şey kar etmez deli gönlüme Yalnız hayalinle teselli bulur *** Öyle hasretim ki bir dost sesine Öyle hasretim ki bir dost sesine Beni bugünlerde ara ne olur Beni bugünlerde ara ne olur *** Eşini kaybetmiş kuşlar gibiyim Sensiz yosun tutmuş taşlar gibiyim Hayra yorulmayan düşler gibiyim Hayra yorulmayan düşler gibiyim *** Beni bugünlerde ara ne olur Beni bugünlerde ara ne olur *** Benim yolum artık bir çıkmaz sokak Nazını işveni bir yana bırak Benim yolum artık bir çıkmaz sokak Nazını işveni bir yana bırak *** Duymazsam sesini kalbim duracak Duymazsam sesini kalbim duracak Beni bugünlerde ara ne olur Beni bugünlerde ara ne olur *** Eşini kaybetmiş kuşlar gibiyim Sensiz yosun tutmuş taşlar gibiyim Hayra yorulmayan düşler gibiyim Hayra yorulmayan düşler gibiyim *** Beni bugünlerde ara ne olur Beni bugünlerde ara ne olur Ara ne olur

Kısmetim Sensin Sevgine kalbimde, bir dünya kurdum Yıllardır yolunu, bekledim durdum Sevgine kalbimde, bir dünya kurdum Yıllardır yolunu, bekledim durdum *** Ner'desin aşkınla, sarardım soldum Bahtıma yazılmış, kısmetim sensin Bahtıma yazılmış, kısmetim sensin *** Aşkımı kalbine sığdıramazsın Hasretin derdini durduramazsın Aşkımı kalbine sığdıramazsın Hasretin derdini durduramazsın *** Ne yapsan elimden kurtulamazsın Şansıma yazılmış, kısmetim sensin Şansıma yazılmış, kısmetim sensin *** Dünyaya yeniden, seninle doğdum Kederli günleri, kalbimden kovdum Dünyaya yeniden, seninle doğdum Kederli günleri, kalbimden kovdum *** Aşkına tutuldum bir sarhoş oldum Bahtıma yazılmış, kısmetim sensin Şansıma yazılmış, kısmetim sensin Kısmetim sensin

Olsun Dediler, zamanla hep azalırmış sevgiler Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter Dediler, zamanla hep azalırmış sevgiler Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter *** Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu? Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu? Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu? Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu? *** Dediler ki gün gelir unuturmuş gidenler Olsun, bana aşk dolu geçen yıllarım yeter Dediler ki gün gelir unuturmuş gidenler Olsun, bana aşk dolu geçen yıllarım yeter *** Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu? Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu? Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu? Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu? *** Küsecek kadar çok mu?

Vurgun Gözlerim uykuyla barıştı sanma Sen gittin gideli dargın sayılır Gözlerim uykuyla barıştı sanma Sen gittin gideli dargın sayılır, *** Ben de bir zamanlar sevildim amma Seninki düpedüz vurgun sayılır Ben de bir zamanlar sevildim amma Seninki düpedüz vurgun sayılır *** Ne kadar zulmetsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana kana Ne kadar zulmetsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana kana *** Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır *** Yalan mı söyledin göz göre göre Ne zaman dolacak verdiğin süre Gönülden gördüğüm takvime göre Aldığım her nefes bir gün sayılır Aldığım her nefes bir yıl sayılır *** Yalan mı söyledin göz göre göre Ne zaman dolacak verdiğin süre Yalan mı söyledin göz göre göre Ne zaman dolacak verdiğin süre *** Gönülden gördüğüm takvime göre Aldığım her nefes bir gün sayılır Gönülden gördüğüm takvime göre Aldığım her nefes bir gün sayılır *** Ne kadar zulmetsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana kana Ne kadar zulmetsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana kana *** Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır Sensiz cennet bile sürgün sayılır

Yaşayan Cansın Gözlerin bir parça almış güneşten Gecenin sabaha döndüğü ansın Gözlerin bir parça almış güneşten Gecenin sabaha döndüğü ansın Tuttuğum ellerin sanki güneşten Sen iki bedende yaşayan cansın Sen iki bedende yaşayan cansın *** Vücutta kanımın damarı sensin Aldığım nefesin anlamı sensin Ömrümün tükenen her anı sensin Sen iki bedende yaşayan cansın Sen iki bedende yaşayan cansın Sen iki bedende yaşayan cansın *** Mutluluklar veren tatlı sözünde Dertleri yok eden güller yüzünle Mutluluklar veren tatlı sözünde Dertleri yok eden güller yüzünle Kalbimde yer etmiş bitmez sevginle Sen iki bedende yaşayan cansın Sen iki bedende yaşayan cansın *** Vücutta kanımın damarı sensin Aldığım nefesin anlamı sensin Ömrümün tükenen her anı sensin Sen iki bedende yaşayan cansın Sen iki bedende yaşayan cansın Sen iki bedende yaşayan cansın