Muazzez Abacı

Bıçak gibi kesip bütün bağları Gideceksen eğer bir dakika dur Yalnızlık ölümün başka bir adı Sabaha bırakma beni, şimdi vur Yalnızlık ölümün başka bir adı Sabaha bırakma beni, şimdi vur *** Bıçak gibi kesip bütün bağları Gideceksen eğer bir dakika dur Yalnızlık ölümün başka bir adı Sabaha bırakma beni, şimdi vur Yalnızlık ölümün başka bir adı Sabaha bırakma beni, şimdi vur *** İçimden dört nala atlar geçiyor Kanımı alıcı kuşlar içiyor *** Mademki bu akşam her şey bitiyor Sabaha bırakma beni, şimdi vur Beni şimdi vur, of Beni şimdi vur, şimdi vur *** Bu şehrin üstüne güneş doğarken Ümidim ve aşkım solacak birden *** Gitme ne olursun, dayanamam ben Sabaha bırakma beni, şimdi vur Beni şimdi vur, of Beni şimdi vur, şimdi vur *** Gitme ne olursun, dayanamam ben Sabaha bırakma beni, şimdi vur Gitme ne olursun, dayanamam ben Sabaha bırakma beni, şimdi vur Of Beni şimdi vur, şimdi vur

Yine kör kuyularda kalmışım, kalmışım Yine çıkmazlara düştü sevdam, sevdam, sevdam Yokluğunun acısı bir yana, bir yana Yine başladı, yine başladı sensizlik kavgam *** Bilirsin ki ağlamam Bilirsin, ağlayamam Bilirsin ki ağlamam Bilirsin, ağlayamam *** Bilirsin ki ölürüm Bilirsin, yaşayamam Bilirsin ki ölürüm, of Bilirsin, yaşayamam *** Yine ben yalnızım Yine dönülmeze girdi yolum Gülüşünün eksiği bir yana Yokluğunun rüzgârı bir yana Yine bağlandı elim kolum *** Yine ben yalnızım Yine dönülmeze girdi yolum Gülüşünün eksiği bir yana Yokluğunun rüzgârı bir yana Yine bağlandı elim kolum *** Bilirsin ki ağlamam Bilirsin, ağlayamam Bilirsin ki ağlamam Bilirsin, ağlayamam *** Bilirsin ki ölürüm Bilirsin, yaşayamam Bilirsin ki ölürüm, of Bilirsin, yaşayamam *** Bilirsin ki ağlamam Bilirsin, ağlayamam Bilirsin ki ağlamam Bilirsin, ağlayamam *** Bilirsin ki ölürüm Bilirsin, yaşayamam Bilirsin ki ölürüm Bilirsin, yaşayamam *** Bilirsin ki ağlamam Bilirsin, ağlayamam Bilirsin ki ağlamam Bilirsin, ağlayamam *** Bilirsin ki ölürüm Bilirsin, yaşayamam

Yıllarımı çaldın, yorgunum Işığımı aldın, solgunum Fırtınalar öncesi, canım Sessizim ve durgunum *** Yıllarımı çaldın, yorgunum Işığımı aldın, solgunum Fırtınalar öncesi, canım Sessizim ve durgunum *** Dargınım sana, kırgınım Dargınım sana, çılgınım Yokluğun ya da varlığın, canım Her birinden yılgınım *** Dargınım sana, kırgınım Dargınım sana, çılgınım Yokluğun ya da varlığın, canım Her birinden yılgınım *** Dargınım, kırgınım, yılgınım Dargınım, çılgınım, yılgınım *** Kurşun yemiş gibi ölgünüm Yarınlar yok gibi her günüm Yokluğuna mahkûmum, canım Sensizliğe sürgünüm *** Kurşun yemiş gibi ölgünüm Yarınlar gelmez gibi her günüm Yokluğuna mahkûmum, canım Sensizliğe sürgünüm *** Dargınım sana, kırgınım Dargınım sana, çılgınım Yokluğun ya da varlığın, canım Her birinden yılgınım *** Dargınım sana, kırgınım Dargınım sana, çılgınım Yokluğun ya da varlığın, canım Her birinden yılgınım *** Dargınım, çılgınım, yılgınım Dargınım, kırgınım, yılgınım Dargınım, kırgınım, yılgınım Dargınım, kırgınım, yılgınım