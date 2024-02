Muazzez Abacı

Yıllarımı çaldın, yorgunum Işığımı aldın, solgunum Fırtınalar öncesi, canım Sessizim ve durgunum *** Yıllarımı çaldın, yorgunum Işığımı aldın, solgunum Fırtınalar öncesi, canım Sessizim ve durgunum *** Dargınım sana, kırgınım Dargınım sana, çılgınım Yokluğun ya da varlığın, canım Her birinden yılgınım *** Dargınım sana, kırgınım Dargınım sana, çılgınım Yokluğun ya da varlığın, canım Her birinden yılgınım *** Dargınım, kırgınım, yılgınım Dargınım, çılgınım, yılgınım *** Kurşun yemiş gibi ölgünüm Yarınlar yok gibi her günüm Yokluğuna mahkûmum, canım Sensizliğe sürgünüm *** Kurşun yemiş gibi ölgünüm Yarınlar gelmez gibi her günüm Yokluğuna mahkûmum, canım Sensizliğe sürgünüm *** Dargınım sana, kırgınım Dargınım sana, çılgınım Yokluğun ya da varlığın, canım Her birinden yılgınım *** Dargınım sana, kırgınım Dargınım sana, çılgınım Yokluğun ya da varlığın, canım Her birinden yılgınım *** Dargınım, çılgınım, yılgınım Dargınım, kırgınım, yılgınım Dargınım, kırgınım, yılgınım Dargınım, kırgınım, yılgınım