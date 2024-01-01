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7/24 Dinle Hükümlüyüm

Hükümlüyüm Şarkı Sözleri

Muazzez Abacı Hükümlüyüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Abacı Hükümlüyüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hükümlüyüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Abacı

Muazzez Abacı

Hükümlüyüm

  • Dayan Yüreğim

  • Nazara mı Geldi Aşkımız

  • Misket

  • Ham Meyvayı

  • Gönül Vurgun Yedi

  • Can Gülüm

  • Gün Olur Sende Yanarsın

  • Saatleri Sana Kurdum

  • Kır Yasak Zincirini

  • Masum Sevdalar (Ayrılık Vakti)

  • Bana ne

  • Hükümlüyüm

  • Yangın Geceler

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