Muazzez Abacı

Dayan Yüreğim Hani yıllar önce Bir sözümüz vardı seninle Hani ayrı da düşsek, ah Tek yürektik seninle *** Hani yıllar önce Bir sözümüz vardı seninle Hani ayrı da düşsek, ah Tek yürektik seninle *** Dayan, yüreğim, dayan Yarına gücenme, dayan Dayan, yüreğim, dayan Akıp gidiyor bak zaman *** Dayan, yüreğim, dayan Durulur zamanla yaram Dayan, yüreğim, dayan Hayat denen şey yalan *** Düş görüp de aldandım Kör düğümle bağlandım Yok yere biz ayrıldık, ah Dayan, yüreğim, dayan *** Hani yıllar önce Bir yerimiz vardı seninle Hani ayrı da düşsek, ah Beraberdik seninle *** Hani yıllar önce Bir sözümüz vardı seninle Hani ayrı da düşsek, ah Beraberdik seninle *** Dayan, yüreğim, dayan Yarına gücenme, dayan Dayan, yüreğim, dayan Akıp gidiyor bak zaman *** Dayan, yüreğim, dayan Durulur zamanla yaram Dayan, yüreğim, dayan Hayat denen şey yalan *** Düş görüp de aldandım Kör düğümle bağlandım Yok yere biz ayrıldık, ah Dayan, yüreğim, dayan *** Dayan, yüreğim, dayan Dayan, yüreğim, dayan

Can Gülüm Gözlerime bulut geldin, sel gittin Hasretine düştüm, yüreğime alev geldin Kor ettin, yangınlara düştüm *** Gözlerime bulut geldin, sel gittin Hasretine düştüm, yüreğime alev geldin Kor ettin, yangınlara düştüm *** Gönlüm kırık, dalım kırık Gereksiz bu ayrılık Sevmelere doyamadım Bu kalp sana hâlâ yanık *** Gönlüm kırık, dalım kırık Gereksiz bu ayrılık Sevmelere doyamadım Bu kalp sana hâlâ yanık, ah *** Canıma kast ediyor Bu ayrılık, bu zulüm Benim için yaşamaksın Ne olur dön, can gülüm *** İki gözüm iki duman Sensizlik bana haram Sen olmasan yaşayamam Ne olur dön, can gülüm *** Ellerime hayat verdin, tez gittin Acılara düştüm, düşlerime umut geldin Dert gittin, sancılara düştüm *** Ellerime hayat verdin, tez gittin Acılara düştüm, düşlerime umut geldin Dert gittin, yangınlara düştüm *** Gönlüm kırık, dalım kırık Gereksiz bu ayrılık Sevmelere doyamadım Bu kalp sana hâlâ yanık *** Gönlüm kırık, dalım kırık Gereksiz bu ayrılık Sevmelere doyamadım Bu kalp sana hâlâ yanık, ah *** Canıma kast ediyor Bu ayrılık, bu zulüm Benim için yaşamaksın Ne olur dön, can gülüm *** İki gözüm iki duman Sensizlik bana haram Sen olmasan yaşayamam Ne olur dön, can gülüm