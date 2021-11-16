Tam adı Hicran Muazzez Abacı olan sanatçı, 12 Kasım 1947 yılında Ankara’ da doğdu. İlkokul eğitimini yatılı olarak Ankara Koleji'nde gördü. Liseye kadar Ankara Koleji’nde okudu. Sanat hayatına ilk adımını Ankara Radyosuna 1966'da girerek attı. 1973 yılında ilk plağını çıkardı. “Bir Sen Kaldın İçimde” Kervan Plak yapımcılığı ile dinleyicilerine sunuldu. Abacı, klasik ve çok sesli Türk Müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan önemli bir isim oldu. Dinleyicileri tarafından çok sevildi. Radyo yıllarının ardından İstanbul'daki gazinoların aranılan assolistlerinden biri oldu. Özel hayatı nedeniyle sahne ve plak çalışmaları kesintilere uğradı. Kervan, As, Yavuz Plak şirketleri hesabına pek çok 45'lik ve LP doldurdu. Sanatçının çıkardığı albümler sırasıyla; Dönüş (1978), Yasemen (1981), Sevdiklerinizle (1983), Şakayık (1986), Felek (1989), Vurgun (1990), Sensiz Olmadı (1991) ve Efendim (1992)’ dir. Muazzez Abacı, "Şakayık" ve "Vurgun" adlı iki eseriyle büyük bir beğeni topladı. Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı Vurgun adlı albümüyle satış rekoru kırdı. 1990 yılı boyunca birçok TV programında, konserde ve etkinlikte yer aldı. Türk Sanat Müziği’nin en güçlü ve başarılı kadın sanatçıları arasında ismi anıldı. Muazzez Abacı’ya Kültür Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanı 1998 yılında lâyık görüldü. 2000 yılının başlarında, Türk Sanat Müziği'nde gelişen durgunluk ve gerileme ile kendini müzik gündeminden geri çekti.