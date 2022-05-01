Dinmiyor Hiç Bu Akşam Şarkı Sözleri
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Muazzez Abacı
Dinmiyor Hiç Bu Akşam
Tüm Şarkıları
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Dinmiyor hiç bu akşam
Ne gözyaşım ne acım
Dinmiyor hiç bu akşam
Ne gözyaşım ne acım
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Bu akşam her akşamdan
Sana pek çok muhtacım
Sana pek çok muhtacım
***
Bu akşam her akşamdan
Sana pek çok muhtacım
Sana pek çok muhtacım
***
Senden başka kimseye
Yok benim, yok benim ihtiyacım
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Bu akşam her akşamdan
Sana pek çok muhtacım
Sana pek çok muhtacım