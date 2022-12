Muazzez Abacı

Dinmiyor hiç bu akşam Ne gözyaşım ne acım Dinmiyor hiç bu akşam Ne gözyaşım ne acım *** Bu akşam her akşamdan Sana pek çok muhtacım Sana pek çok muhtacım *** Bu akşam her akşamdan Sana pek çok muhtacım Sana pek çok muhtacım *** Senden başka kimseye Yok benim, yok benim ihtiyacım *** Bu akşam her akşamdan Sana pek çok muhtacım Sana pek çok muhtacım