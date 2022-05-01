Muazzez Abacı

Efendim Şarkı Sözleri
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İki elim kanda olsa gelirim
Yeter ki sen çağır beni, efendim
Aşktan öte bir tutkusun içimde
Her isteğin bir emirdir, efendim
Aşktan öte bir tutkusun içimde
Her isteğin bir emirdir, efendim
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Sen bir yana, bütün âlem bir yana
Bendeki aşk bir Allah'a, bir sana
Sen bir yana, bütün âlem bir yana
Bendeki aşk bir Allah'a, bir sana
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Çekilecek derdin varsa ver bana
Bu can senin, ben seninim, efendim
Çekilecek derdin varsa ver bana
Bu can senin, ben seninim, efendim
***
Benim için sen her şeyden kutsalsın
Sesin bir nur sen, bir nursun, efendim
Dualarım sana varmak içindir
Erişilmez bir yerdesin, efendim
Dualarım sana varmak içindir
Erişilmez bir yerdesin, efendim
***
Sen bir yana, bütün âlem bir yana
Bendeki aşk bir Allah'a, bir sana
Sen bir yana, bütün âlem bir yana
Bendeki aşk bir Allah'a, bir sana
***
Çekilecek derdin varsa ver bana
Bu can senin, ben seninim, efendim
Çekilecek derdin varsa ver bana
Bu can senin, ben seninim, efendim
***
Bu can senin, ben seninim, efendim