Muazzez Abacı

İki elim kanda olsa gelirim Yeter ki sen çağır beni, efendim Aşktan öte bir tutkusun içimde Her isteğin bir emirdir, efendim Aşktan öte bir tutkusun içimde Her isteğin bir emirdir, efendim *** Sen bir yana, bütün âlem bir yana Bendeki aşk bir Allah'a, bir sana Sen bir yana, bütün âlem bir yana Bendeki aşk bir Allah'a, bir sana ** Çekilecek derdin varsa ver bana Bu can senin, ben seninim, efendim Çekilecek derdin varsa ver bana Bu can senin, ben seninim, efendim *** Benim için sen her şeyden kutsalsın Sesin bir nur sen, bir nursun, efendim Dualarım sana varmak içindir Erişilmez bir yerdesin, efendim Dualarım sana varmak içindir Erişilmez bir yerdesin, efendim *** Sen bir yana, bütün âlem bir yana Bendeki aşk bir Allah'a, bir sana Sen bir yana, bütün âlem bir yana Bendeki aşk bir Allah'a, bir sana *** Çekilecek derdin varsa ver bana Bu can senin, ben seninim, efendim Çekilecek derdin varsa ver bana Bu can senin, ben seninim, efendim *** Bu can senin, ben seninim, efendim