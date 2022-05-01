Muazzez Abacı

Elmalı Yar Şarkı Sözleri
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Dalda çıkmış bir elma
Elmalı yâr, cilveli yâr
Aramızdan geçti de bir yâr
***
Karabiberim, top şekerim
Senin kaderin benim tecellim
Darılmaca yok, yok, sarılmaca çok
Seni seven yok, yok, beni seven çok
***
Uzaklara gitme, sana küserim
Yakınlara gelir isen alır giderim
Uzaklara gitme, sana küserim
Yakınlara gelir isen alır giderim
***
Dalda çıkmış bir kiraz
Kirazlı yâr, cilveli yâr
Aramızdan geçti de bir yâr
***
Karabiberim, top şekerim
Senin kaderin benim tecellim
Darılmaca yok, yok, sarılmaca çok
Seni seven yok, yok, beni seven çok
***
Uzaklara gitme, sana küserim
Yakınlara gelir isen alır giderim
Uzaklara gitme, sana küserim
Yakınlara gelir isen alır giderim
***
Uzaklara gitme, sana küserim
Yakınlara gelir isen alır giderim
Uzaklara gitme sana küserim
Yakınlara gelir isen alır giderim