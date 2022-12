Muazzez Abacı

Dalda çıkmış bir elma Elmalı yâr, cilveli yâr Aramızdan geçti de bir yâr *** Karabiberim, top şekerim Senin kaderin benim tecellim Darılmaca yok, yok, sarılmaca çok Seni seven yok, yok, beni seven çok *** Uzaklara gitme, sana küserim Yakınlara gelir isen alır giderim Uzaklara gitme, sana küserim Yakınlara gelir isen alır giderim *** Dalda çıkmış bir kiraz Kirazlı yâr, cilveli yâr Aramızdan geçti de bir yâr *** Karabiberim, top şekerim Senin kaderin benim tecellim Darılmaca yok, yok, sarılmaca çok Seni seven yok, yok, beni seven çok *** Uzaklara gitme, sana küserim Yakınlara gelir isen alır giderim Uzaklara gitme, sana küserim Yakınlara gelir isen alır giderim *** Uzaklara gitme, sana küserim Yakınlara gelir isen alır giderim Uzaklara gitme sana küserim Yakınlara gelir isen alır giderim