Muazzez Abacı

Felek beni kul eyledi Yaktı, yıktı, kül eyledi Kırıp geçti aşk dalımı Vefasıza yol eyledi *** Felek beni kul eyledi Yaktı, yıktı, kül eyledi Kırıp geçti aşk dalımı Vefasıza yol eyledi *** Benim ahım sana kalmaz Yalan dünyam neden gülmez? Benim ahım sana kalmaz Yalan dünyam neden gülmez? *** Vefasıza güven olmaz "Vefa" dedim, güldü geçti Vefasıza güven olmaz "Vefa" dedim, güldü geçti *** Çok ağladım, sustu geçti Yolu oldum, bastı geçti Kulu oldum, küstü geçti Kadersizim, neyleyim? *** Çok ağladım, sustu geçti Yolu oldum, bastı geçti Kulu oldum, küstü gitti Kadersizim, neyleyim? *** Benim ahım sana kalmaz Yalan dünyam neden gülmez? Benim ahım sana kalmaz Yalan dünyam neden gülmez? *** Vefasıza güven olmaz "Vefa" dedim, güldü geçti Vefasıza güven olmaz "Vefa" dedim, güldü geçti *** "Vefa" dedim, güldü geçti "Vefa" dedim, güldü geçti