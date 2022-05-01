Muazzez Abacı

Felek Şarkı Sözleri
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Felek beni kul eyledi
Yaktı, yıktı, kül eyledi
Kırıp geçti aşk dalımı
Vefasıza yol eyledi
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Felek beni kul eyledi
Yaktı, yıktı, kül eyledi
Kırıp geçti aşk dalımı
Vefasıza yol eyledi
***
Benim ahım sana kalmaz
Yalan dünyam neden gülmez?
Benim ahım sana kalmaz
Yalan dünyam neden gülmez?
***
Vefasıza güven olmaz
"Vefa" dedim, güldü geçti
Vefasıza güven olmaz
"Vefa" dedim, güldü geçti
***
Çok ağladım, sustu geçti
Yolu oldum, bastı geçti
Kulu oldum, küstü geçti
Kadersizim, neyleyim?
***
Çok ağladım, sustu geçti
Yolu oldum, bastı geçti
Kulu oldum, küstü gitti
Kadersizim, neyleyim?
***
Benim ahım sana kalmaz
Yalan dünyam neden gülmez?
Benim ahım sana kalmaz
Yalan dünyam neden gülmez?
***
Vefasıza güven olmaz
"Vefa" dedim, güldü geçti
Vefasıza güven olmaz
"Vefa" dedim, güldü geçti
***
"Vefa" dedim, güldü geçti
"Vefa" dedim, güldü geçti