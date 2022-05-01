Muazzez Abacı

Firuze Firuze Firuze Firuze *** Bir gün dönüp bakınca düşler İçmiş olursa yudum yudum yudum yıllarını Ağla, ağla Firuze, ağla Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu *** Kıskanır rengini baharda yeşiller Sevda büyüsü gibisin sen, Firuze Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu Üzüm buğusu gibisin sen, Firuze *** Acılı bir bakış yerleşirse eğer Kirpiğinin ucundan gözbebeğine Her şeyin bedeli var, güzelliğinin de Bir gün gelir ödenir, öde Firuze *** Duru bir su gibi, bazen volkan gibi Bazen bir deli rüzgar gibi Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş Acelen ne, bekle Firuze *** Bir gün dönüp bakınca düşler İçmiş olursa yudum yudum yudum yıllarını Ağla, ağla Firuze, ağla Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu *** Kıskanır rengini baharda yeşiller Sevda büyüsü gibisin sen, Firuze Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu Üzüm buğusu gibisin sen, Firuze *** Acılı bir bakış yerleşirse eğer Kirpiğinin ucundan gözbebeğine Her şeyin bedeli var, güzelliğinin de Bir gün gelir ödenir, öde Firuze *** Duru bir su gibi, bazen volkan gibi Bazen bir deli rüzgar gibi Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş Acelen ne, bekle Firuze