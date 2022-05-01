Git Gidebilirsen Şarkı Sözleri
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Muazzez Abacı
Git Gidebilirsen
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Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben
Düşeceksin sanırım kirpiklerimden
Damarımda kan olup dolaşıyorken
Beni böyle bırak, git, git gidebilirsen
Damarımda kan olup dolaşıyorken
Beni böyle bırak, git, git gidebilirsen
***
Git, mutlu olacaksan beni düşünme
Sen iyi bak kendine, beni dert etme
Önce beni bir dinle, bir bak hâlime
Beni böyle bırak git, git gidebilirsen
Beni böyle bırak git, git gidebilirsen
***
Bir kapanmaz yarayla böyle çaresiz
Belki yine yaşarım sevgisiz, sensiz
Git, yolun gülle dolsun, güller dikensiz
Beni böyle bırak, git, git gidebilirsen
Git, yolun gülle dolsun, güller dikensiz
Beni böyle bırak, git, git gidebilirsen
***
Git, mutlu olacaksan beni düşünme
Sen iyi bak kendine, beni dert etme
Önce beni bir dinle, bir bak hâlime
Beni böyle bırak, git, git gidebilirsen
Beni böyle bırak, git, git gidebilirsen