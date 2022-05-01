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Türk Sanat Musikisinde Büyük Bestekarlar Ve Unutulmayan Besteler Arşivi - 4
Türk Sanat Musikisinde Büyük Bestekarlar Ve Unutulmayan Besteler Arşivi - 4 Şarkı Sözleri
Muazzez Abacı Türk Sanat Musikisinde Büyük Bestekarlar Ve Unutulmayan Besteler Arşivi - 4 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Abacı Türk Sanat Musikisinde Büyük Bestekarlar Ve Unutulmayan Besteler Arşivi - 4 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Türk Sanat Musikisinde Büyük Bestekarlar Ve Unutulmayan Besteler Arşivi - 4 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Abacı
Türk Sanat Musikisinde Büyük Bestekarlar Ve Unutulmayan Besteler Arşivi - 4
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Rüzgâr susmuş, ses vermiyor, nedendir?
Sen gideli hayat benim çilemdir
Seven gönül yâr kıymeti bilendir
***
Gökyüzünde duman duman bulutsun
Söyle, seni kalbim nasıl unutsun?
Gökyüzünde duman duman bulutsun
Söyle, seni kalbim nasıl unutsun?
***
Ay doğmuyor, bulutlara darılmış
Benim gönlüm umutlara sarılmış
Bu aşkımız ağaçlara yazılmış
***
Gökyüzünde duman duman bulutsun
Söyle, seni kalbim nasıl unutsun?
Gökyüzünde duman duman bulutsun
Söyle, seni kalbim nasıl unutsun?
***
Yollarına ümit ektim, çürüdü
Hayatımı bir ıstırap bürüdü
Acı günler hep üstüme yürüdü
***
Gökyüzünde duman duman bulutsun
Söyle, seni kalbim nasıl unutsun?
Gökyüzünde duman duman bulutsun
Söyle, seni kalbim nasıl unutsun?
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