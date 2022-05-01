Muazzez Abacı

Rüzgâr susmuş, ses vermiyor, nedendir? Sen gideli hayat benim çilemdir Seven gönül yâr kıymeti bilendir *** Gökyüzünde duman duman bulutsun Söyle, seni kalbim nasıl unutsun? Gökyüzünde duman duman bulutsun Söyle, seni kalbim nasıl unutsun? *** Ay doğmuyor, bulutlara darılmış Benim gönlüm umutlara sarılmış Bu aşkımız ağaçlara yazılmış *** Gökyüzünde duman duman bulutsun Söyle, seni kalbim nasıl unutsun? Gökyüzünde duman duman bulutsun Söyle, seni kalbim nasıl unutsun? *** Yollarına ümit ektim, çürüdü Hayatımı bir ıstırap bürüdü Acı günler hep üstüme yürüdü *** Gökyüzünde duman duman bulutsun Söyle, seni kalbim nasıl unutsun? Gökyüzünde duman duman bulutsun Söyle, seni kalbim nasıl unutsun?