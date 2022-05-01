Muazzez Abacı

Gözlerin Yeşerir sararan yapraklar bir bir Bir ümit ışığı verse gözlerin Yeşerir sararan yapraklar bir bir Bir ümit ışığı verse gözlerin *** Razıyım her şeye, bil ki zevk verir "Aşkımla çile çek", derse gözlerin *** Yıldız yıldız gülse göklerden bana Geceme bir ışık olsa gözlerin Yıldız yıldız gülse göklerden bana Geceme bir ışık olsa gözlerin *** Yeşile doyardı dört mevsim dünya Seven âşık gibi baksa gözlerin Yeşile doyardı dört mevsim dünya Seven âşık gibi baksa gözlerin *** Bitmezdi gördüğüm o tatlı rüya Ilık ılık kalbe aksa gözlerin *** Yıldız yıldız gülse göklerden bana Geceme bir ışık olsa gözlerin Yıldız yıldız gülse göklerden bana Geceme bir ışık olsa gözlerin

Dargın Mahkum Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı? *** Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı? *** Mapushane içinde Minderim kana battı Minderim kana battı *** Yahu bu ne haldır Öldüm yedi yıldır Yahu bu ne haldır Öldüm yedi yıldır *** Gardiyan çekti gitti Gardiyan çekti gitti *** Dağ gibi, dağ gibi, ömrüm benim Ne çabuk söndü bitti *** Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı? *** Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı? *** Yoruldum, yoruldum hal bilmezden Yaş geldi kırka çıktı Dirildim, dirildim geri öldüm Dostlar bizi bıraktı *** Yoruldum, yoruldum hal bilmezden Yaş geldi kırka çıktı Dirildim, dirildim geri öldüm Dostlar bizi bıraktı *** Mahzuni gelir beyler Bizim yaylada yaylar Mahzuni gelir beyler Bizim yaylada yaylar *** Yahu deli miyim Yok ölü müyüm Yahu deli miyim Yok ölü müyüm *** Parlayan bizi paylar Parlayan bizi paylar Ağlama sızlama anam benim Bir gün biter yaralar *** Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı? *** Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı?