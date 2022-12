Muazzez Abacı

Yeşerir sararan yapraklar bir bir Bir ümit ışığı verse gözlerin Yeşerir sararan yapraklar bir bir Bir ümit ışığı verse gözlerin *** Razıyım her şeye, bil ki zevk verir "Aşkımla çile çek", derse gözlerin *** Yıldız yıldız gülse göklerden bana Geceme bir ışık olsa gözlerin Yıldız yıldız gülse göklerden bana Geceme bir ışık olsa gözlerin *** Yeşile doyardı dört mevsim dünya Seven âşık gibi baksa gözlerin Yeşile doyardı dört mevsim dünya Seven âşık gibi baksa gözlerin *** Bitmezdi gördüğüm o tatlı rüya Ilık ılık kalbe aksa gözlerin *** Yıldız yıldız gülse göklerden bana Geceme bir ışık olsa gözlerin Yıldız yıldız gülse göklerden bana Geceme bir ışık olsa gözlerin