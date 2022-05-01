Gözüm Kesmiyor Şarkı Sözleri
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Muazzez Abacı
Gözüm Kesmiyor
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Haklısın ne kadar üzsen de beni
Yüzüne bakmaya yüzüm tutmuyor
Vurduğun zincirden çözsen de beni
Bırakıp kaçmayı gözüm kesmiyor
Ah, gözüm kesmiyor
***
Vefasız gönlümü ben de kınadım
Göçmen kuşlar gibi aşklar sınadım
Kırk yerden kırıldı kolum kanadım
Bir daha uçmayı gözüm kesmiyor
Ah, gözüm kesmiyor
***
Ne çıkar sararıp solsa da yüzün?
Gönlümde baharsın gelse de güzün
Çekilmez olsa da sitemin, nazın
Başka yâr seçmeyi gözüm kesmiyor
Ah, gözüm kesmiyor
***
Vefasız gönlümü ben de kınadım
Göçmen kuşlar gibi aşklar sınadım
Kırk yerden kırıldı kolum kanadım
Bir daha uçmayı gözüm kesmiyor
Ah, gözüm kesmiyor
***
Ah, gözüm kesmiyor
Ah, gözüm kesmiyor