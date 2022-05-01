Muazzez Abacı

Haklısın ne kadar üzsen de beni Yüzüne bakmaya yüzüm tutmuyor Vurduğun zincirden çözsen de beni Bırakıp kaçmayı gözüm kesmiyor Ah, gözüm kesmiyor *** Vefasız gönlümü ben de kınadım Göçmen kuşlar gibi aşklar sınadım Kırk yerden kırıldı kolum kanadım Bir daha uçmayı gözüm kesmiyor Ah, gözüm kesmiyor *** Ne çıkar sararıp solsa da yüzün? Gönlümde baharsın gelse de güzün Çekilmez olsa da sitemin, nazın Başka yâr seçmeyi gözüm kesmiyor Ah, gözüm kesmiyor *** Vefasız gönlümü ben de kınadım Göçmen kuşlar gibi aşklar sınadım Kırk yerden kırıldı kolum kanadım Bir daha uçmayı gözüm kesmiyor Ah, gözüm kesmiyor *** Ah, gözüm kesmiyor Ah, gözüm kesmiyor