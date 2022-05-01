Her Şey Seni Hatırlatıryor Şarkı Sözleri
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Muazzez Abacı
Her Şey Seni Hatırlatıryor
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Hatıralar sarmış dört bir yanımı
Baktığım her yerde izin duruyor
Ben seni düşünmek istemesem de
Bana her şey seni hatırlatıyor
***
Hatırlar sarmış dört bir yanımı
Baktığım her yerde izin duruyor
Ben seni düşünmek istemesem de
Bana her şey seni hatırlatıyor
***
Beraber yürüdük biz bu yollarda
Beraber ıslandık yağan yağmurda
Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda
Bana her şey seni hatırlatıyor
***
Beraber yürüdük biz bu yollarda
Beraber ıslandık yağan yağmurda
Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda
Bana her şey seni hatırlatıyor
***
Gökyüzünde güneş o gözlerini
Çatlayan topraklar bu hasretini
Yakılan her ateş bitmez sevgini
Bana her şey seni hatırlatıyor
***
Gökyüzünde güneş, o gözlerini
Çatlayan topraklar bu hasretini
Yakılan her ateş bitmez sevgini
Bana her şey seni hatırlatıyor
***
Beraber yürüdük biz bu yollarda
Beraber ıslandık yağan yağmurda
Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda
Bana her şey seni hatırlatıyor
***
Beraber yürüdük biz bu yollarda
Beraber ıslandık yağan yağmurda
Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda
Bana her şey seni hatırlatıyor