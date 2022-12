Muazzez Abacı

Hatıralar sarmış dört bir yanımı Baktığım her yerde izin duruyor Ben seni düşünmek istemesem de Bana her şey seni hatırlatıyor *** Hatırlar sarmış dört bir yanımı Baktığım her yerde izin duruyor Ben seni düşünmek istemesem de Bana her şey seni hatırlatıyor *** Beraber yürüdük biz bu yollarda Beraber ıslandık yağan yağmurda Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda Bana her şey seni hatırlatıyor *** Beraber yürüdük biz bu yollarda Beraber ıslandık yağan yağmurda Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda Bana her şey seni hatırlatıyor *** Gökyüzünde güneş o gözlerini Çatlayan topraklar bu hasretini Yakılan her ateş bitmez sevgini Bana her şey seni hatırlatıyor *** Gökyüzünde güneş, o gözlerini Çatlayan topraklar bu hasretini Yakılan her ateş bitmez sevgini Bana her şey seni hatırlatıyor *** Beraber yürüdük biz bu yollarda Beraber ıslandık yağan yağmurda Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda Bana her şey seni hatırlatıyor *** Beraber yürüdük biz bu yollarda Beraber ıslandık yağan yağmurda Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda Bana her şey seni hatırlatıyor