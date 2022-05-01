Muazzez Abacı

Beni yak, kendini yak, her şeyi yak Bir kıvılcım yeter, ben hazırım bak İster öp okşa, istersen öldür Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk *** Beni yak, kendini yak, her şeyi yak Bir kıvılcım yeter, ben hazırım bak İster öp okşa, istersen öldür Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk *** Seni içime çektim bir nefeste Yüreğim tutuklu, göğsüm kafeste Yanacağız ikimiz de ateşte Bir kıvılcım yeter, hazırım bak Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk *** Allah'ım, Allah'ım Ateşlere yürüyorum Allah'ım, acı ile Aşk ile büyüyorum *** Beni yor hasretinle, sevginle yor Sevgisizlik ayrılıktan daha zor Dilediğin kadar acıt canımı Yokluğun da varlığın da yetmiyor Yokluğun da varlığın da yetmiyor *** Allah'ım, Allah'ım Ateşlere yürüyorum Allah'ım, acı ile Aşk ile büyüyorum *** Beni yak, kendini yak, her şeyi yak Bir kıvılcım yeter, ben hazırım bak İster öp okşa, istersen öldür Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk *** Seni içime çektim bir nefeste Yüreğim tutuklu, göğsüm kafeste Yanacağız ikimiz de ateşte Bir kıvılcım yeter, hazırım bak Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk