Muazzez Abacı

Kadere Bak Şarkı Sözleri
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Özlesem de seni her an
Ağlasam da olmaz duyan
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Beni senden ayrı koyan
Kadere bak, kadere bak
Beni senden ayrı koyan
Kadere bak, kadere bak
***
Dertle doldum genç yaşımda
Bin hatıra gözyaşımda
Dertle doldum genç yaşımda
Bin hatıra gözyaşımda
***
Ne çileler var başımda
Kadere bak, kadere bak
Ne çileler var başımda
Kadere bak, kadere bak
***
Bir gönlüm var hayal kuran
Hasret doldum buram buram
***
Beni yerden yere vuran
Kadere bak, kadere bak
Beni yerden yere vuran
Kadere bak, kadere bak
***
Dertle doldum genç yaşımda
Bin hatıra gözyaşımda
Dertle doldum genç yaşımda
Bin hatıra gözyaşımda
***
Ne çileler var başımda
Kadere bak, kadere bak
Ne çileler var başımda
Kadere bak, kadere bak
***
Kadere bak, kadere bak