Muazzez Abacı

Özlesem de seni her an Ağlasam da olmaz duyan *** Beni senden ayrı koyan Kadere bak, kadere bak Beni senden ayrı koyan Kadere bak, kadere bak *** Dertle doldum genç yaşımda Bin hatıra gözyaşımda Dertle doldum genç yaşımda Bin hatıra gözyaşımda *** Ne çileler var başımda Kadere bak, kadere bak Ne çileler var başımda Kadere bak, kadere bak *** Bir gönlüm var hayal kuran Hasret doldum buram buram *** Beni yerden yere vuran Kadere bak, kadere bak Beni yerden yere vuran Kadere bak, kadere bak *** Dertle doldum genç yaşımda Bin hatıra gözyaşımda Dertle doldum genç yaşımda Bin hatıra gözyaşımda *** Ne çileler var başımda Kadere bak, kadere bak Ne çileler var başımda Kadere bak, kadere bak *** Kadere bak, kadere bak