Kanımda Kıvılcım Şarkı Sözleri
Muazzez Abacı Kanımda Kıvılcım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Abacı Kanımda Kıvılcım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kanımda Kıvılcım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Abacı
Kanımda Kıvılcım
Tüm Şarkıları
-
Kanımda kıvılcım, canımda ateş
Dünyama sen ışık verir gibisin
O asil varlığın meleklere eş
Cennetten süzülüp gelir gibisin
***
Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr
Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr
Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr
Cennetten süzülüp gelir gibisin
***
Tükenmez kaynaktır aşkın canımda
Huzurum sonsuzdur varsan yanımda
Neşemde, sevinçte, heyecanımda
İçimde çağlayan nehir gibisin
***
Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr
Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr
Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr
İçimde çağlayan nehir gibisin
***
Sanadır içimde en sıcak hisler
Sevgimiz gönlümde gençliği besler
Aşkınla açılır güller, nergisler
Ömrümde çözülmez sihir gibisin
***
Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr
Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr
Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr
Ömrümde çözülmez sihir gibisin
***
Şefkatin bir başka, sevgin bir başka
Sadakat sembolü olmuşsun aşka
Destanlar yazdırır cansın âşıka
Sözlere sığmayan şiir gibisin
***
Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr
Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr
Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr
Sözlere sığmayan şiir gibisin
***
Sözlere sığmayan şiir gibisin