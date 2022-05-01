Kar Yangınları Şarkı Sözleri
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Muazzez Abacı
Kar Yangınları
-
Senden bir çığ gibi kopsam da ben
Buz mavisi günleri anıyorken
Ayaz yemiş yüreğimde sen
Üşüyeceksin
***
Senden bir çığ gibi kopsam da ben
Buz mavisi günleri anıyorken
Ayaz yemiş yüreğimde sen
Üşüyeceksin
***
Bende kar yangınları
Sende göç hazırlığı
Bende kar yangınları
Sende göç hazırlığı
***
Asiydim kardelen çiçeğinden
Bahar toprağına yüzünü süren
Yoruldum anladım yanlış serüven
Terk edeceksin
***
Asiydim kardelen çiçeğinden
Bahar toprağına yüzünü süren
Yoruldum anladım yanlış serüven
Terk edeceksin
***
Bende kar yangınları
Sende göç hazırlığı
Bende kar yangınları
Sende göç hazırlığı
***
Asiydim kardelen çiçeğinden
Bahar toprağına yüzünü süren
Yoruldum anladım yanlış serüven
Terk edeceksin
***
Asiydim kardelen çiçeğinden
Bahar toprağına yüzünü süren
Yoruldum anladım yanlış serüven
Terk edeceksin
***
Bende kar yangınları
Sende göç hazırlığı
Bende kar yangınları
Sende göç hazırlığı
***
Bende kar yangınları
Sende göç hazırlığı
-
Bıçak gibi kesip bütün bağları
Gideceksen eğer bir dakika dur
Yalnızlık ölümün başka bir adı
Sabaha bırakma beni, şimdi vur
Yalnızlık ölümün başka bir adı
Sabaha bırakma beni, şimdi vur
***
Bıçak gibi kesip bütün bağları
Gideceksen eğer bir dakika dur
Yalnızlık ölümün başka bir adı
Sabaha bırakma beni, şimdi vur
Yalnızlık ölümün başka bir adı
Sabaha bırakma beni, şimdi vur
***
İçimden dört nala atlar geçiyor
Kanımı alıcı kuşlar içiyor
***
Mademki bu akşam her şey bitiyor
Sabaha bırakma beni, şimdi vur
Beni şimdi vur, of
Beni şimdi vur, şimdi vur
***
Bu şehrin üstüne güneş doğarken
Ümidim ve aşkım solacak birden
***
Gitme ne olursun, dayanamam ben
Sabaha bırakma beni, şimdi vur
Beni şimdi vur, of
Beni şimdi vur, şimdi vur
***
Gitme ne olursun, dayanamam ben
Sabaha bırakma beni, şimdi vur
Gitme ne olursun, dayanamam ben
Sabaha bırakma beni, şimdi vur
Of
Beni şimdi vur, şimdi vur
-
Seninle bu aşkı kaldığı yerden
Devam ettirelim bitmemiş gibi
***
Bütün suçlarını affediyorum
Ne olur geri dön gitmemiş gibi
Bütün suçlarını affediyorum
Ne olur geri dön gitmemiş gibi
***
Razıyım, gönlümü yerden yere vur
Razıyım, karşımda eller gibi dur
***
Bitsin bu ayrılık, bitsin bu gurur
Ne olur geri dön gitmemiş gibi
Bitsin bu ayrılık, bitsin bu gurur
Ne olur geri dön gitmemiş gibi
***
Ne ben söyleyeyim ne sen hatırlat
Unut sen vedayı, anılara kat
***
Bizimle başlasın yeniden hayat
Ne olur geri dön gitmemiş gibi
Bizimle başlasın yeniden hayat
Ne olur geri dön gitmemiş gibi
***
Gitmemiş gibi
-
Tek bir kıvılcımdan
Yangınlar yaratırdık
Sevdayla tutuşurduk sarılınca
Tanık, geceler tanık
Özlemlerimizde dururdu dünya
Tanık, geceler tanık
***
Tek bir dakikadan
Asırlar yaratırdık
Zamanı eritirdik buluşunca
Tanık, ellerin tanık
Avuçlarımızda dururdu dünya
Tanık ellerin, tanık
***
Kim kuruttu denizleri?
Kim söndürdü ateşleri?
Gün ışımaz oldu
Mahkûm geceler, geceler mahkûm
Yalnızlığa mahkûm
***
Bir yağmurla söner mi bu ateş?
Yeniden döner mi dünya?
Nasıl inanırım, nasıl, nasıl?
Unutulduğuma
***
Kışları yaz ederdik, karayı beyaz
Böyle bitemez, olamaz, olamaz
Böyle bitemez, olamaz, olamaz, olamaz
***
Tek bir damlacıktan
Okyanuslar yaratırdık
Gözyaşı akıtırdık sarılınca
Tanık, gözlerin tanık
Bakışlarımızda dururdu dünya
Tanık, gözlerin tanık
***
Tek bir (tek bir kıvılcımdan) kıvılcımdan (yangınlara yaratırdık)
Yangınlar yaratırdık (sevdayla)
(Sevdayla tutuşurduk sarılınca) Sevdayla tutuşurduk sarılınca (tanık)
(Geceler tanık) Tanık, geceler tanık
Özlemlerimizde (Özlemlerimizde dururdu dünya) dururdu dünya (tanık)
Tanık, geceler tanık (geceler tanık)
-
Sen yoksan yanımda, yalnızım yalnız
Kendimi kendimde bulamıyorum
Sen benim içimde uzak bir yıldız
Görüyorum amma tutamıyorum…
***
Nasıl susamışım, böyle sevmeye
Nasıl da hasretim seni görmeye
Başkası rüyama girmesin diye
İnanan çok geceler, uyuyamıyorum…
***
Bir son ver ne olur korkularıma
Yenik düştüm bütün tutkularıma
Hiçbir söz yetmiyor, duygularıma
Seni seviyorum amma diyemiyorum…
-
Şimdi uzaklardasın
Gönül hicranla doldu
Şimdi uzaklardasın
Gönül hicranla doldu
***
"Hiç ayrılamam", derken
Kavuşmak hayal oldu
"Hiç ayrılamam", derken
Kavuşmak hayal oldu
***
Sevda bahçelerinin
Çiçekleri hep soldu
Çiçekleri hep soldu
***
"Hiç ayrılamam", derken
Kavuşmak hayal oldu
"Hiç ayrılamam", derken
Kavuşmak hayal oldu
***
Kavuşmak hayal oldu
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