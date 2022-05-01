Meşesiz Dağlar Şarkı Sözleri
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Muazzez Abacı
Meşesiz Dağlar
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Meşesiz dağlarda meleyen kuzu
Sürüden ayrılmış, dermansız ağlar
Sular kararınca içimde sızı
Kalmış da çobansız, kavalsız ağlar
Kavalsız ağlar
***
Gülsüz bahçelerde bülbül öter mi?
Garip olan âşığın derdi biter mi?
Gülsüz bahçelerde bülbül öter mi?
Âşık olan garibin derdi biter mi?
***
Zümrüt yaylaların yeşil yamacı
Bir sevgi yüzünden yanmış, ne acı
Tabipler bulamaz aşkın ilacı'
Âşıklar sevgisiz kalınca ağlar
Kalınca ağlar
***
Gülsüz bahçelerde bülbül öter mi?
Garip olan âşığın derdi biter mi?
Gülsüz bahçelerde bülbül öter mi?
Âşık olan garibin derdi biter mi?