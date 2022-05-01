Muazzez Abacı

Güldür artık, ağlatma Yoktan dertler yaratma Şu dünyamı karartma Mutluluk, mutluluk Mutluluk istiyorum *** Şu dünyamı karartma Mutluluk, mutluluk Mutluluk istiyorum *** Kelebek, çiçek gibi Aşk dolu yürek gibi En güzel dilek gibi Sevilmek istiyorum *** Kelebek, çiçek gibi Aşk dolu yürek gibi En güzel dilek gibi Sevilmek istiyorum *** İnan benim sözüme Cefa etme gönlüme Sen ömür kat ömrüme Mutluluk, mutluluk Mutluluk istiyorum *** Sen ömür kat ömrüme Mutluluk, mutluluk Mutluluk istiyorum *** Kelebek, çiçek gibi Aşk dolu yürek gibi En güzel dilek gibi Sevilmek istiyorum *** Kelebek, çiçek gibi Aşk dolu yürek gibi En güzel dilek gibi Sevilmek istiyorum Sevilmek istiyorum