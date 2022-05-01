Mutluluk İstiyorum Şarkı Sözleri
Muazzez Abacı Mutluluk İstiyorum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Abacı Mutluluk İstiyorum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mutluluk İstiyorum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Abacı
Mutluluk İstiyorum
Tüm Şarkıları
-
Güldür artık, ağlatma
Yoktan dertler yaratma
Şu dünyamı karartma
Mutluluk, mutluluk
Mutluluk istiyorum
***
Şu dünyamı karartma
Mutluluk, mutluluk
Mutluluk istiyorum
***
Kelebek, çiçek gibi
Aşk dolu yürek gibi
En güzel dilek gibi
Sevilmek istiyorum
***
Kelebek, çiçek gibi
Aşk dolu yürek gibi
En güzel dilek gibi
Sevilmek istiyorum
***
İnan benim sözüme
Cefa etme gönlüme
Sen ömür kat ömrüme
Mutluluk, mutluluk
Mutluluk istiyorum
***
Sen ömür kat ömrüme
Mutluluk, mutluluk
Mutluluk istiyorum
***
Kelebek, çiçek gibi
Aşk dolu yürek gibi
En güzel dilek gibi
Sevilmek istiyorum
***
Kelebek, çiçek gibi
Aşk dolu yürek gibi
En güzel dilek gibi
Sevilmek istiyorum
Sevilmek istiyorum