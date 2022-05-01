Muazzez Abacı

Olmaz ki Olmaz ki, bu kadar da olmaz ki Yalnızlık yaşayamam ki Bir ömür böyle mi geçecek, Tanrı'm? Kimsesiz yaşayamam ki ** Uykusuz gecelerim Yüreğimde hasretin Hiç dinmiyor gittin gideli *** Yokluğun öyle zor ki Zaman duruyor sanki Hiç geçmiyor gittin gideli Of Of *** Vurdun, gittin severken Durma, yeter, geri gel Gülerken ağlattın beni giderken *** Vurdun, gittin severken Durma, yeter, geri gel Yaşarken öldürdün, canım, giderken Of Of Of *** Yetmez ki, buna gücüm yetmez ki Zamanla yarışamam ki Hep beni, beni mi bulacak, Tanrı'm? Hasrete alışamam ki *** Sorgusuz sualsizce Gözlerimde gizlice Yaş dinmiyor gittin gideli *** Özlemek öyle zor ki Dünya küçüldü sanki Dar geliyor gittin gideli Of Of *** Vurdun, gittin severken Durma, yeter, geri gel Gülerken ağlattın, canım, giderken *** Vurdun, gittin severken Durma, yeter, geri gel Yaşarken öldürdün, canım, giderken *** Vurdun, gittin severken Durma, yeter, geri gel Gülerken ağlattın beni giderken *** Vurdun, gittin severken Durma, yeter, geri gel Yaşarken öldürdün, canım, giderken Of Of

Aynı Nakarat Kimi yükseklerden uçuyor Kimi kimi yükseklerden Kimi gerçeklerden kaçıyor Kimi kimi gerçeklerden Kimine bir haller oluyor Kimi hep bir şeylere takıyor Kim kimi densiz kimi denli *** Açıyor gülleri birinin Açıyor gülleri Çalıyor zilleri birinin Çalıyor zilleri Etekleri *** Aynı nakarat Hep aynı aynı Yarısı bayat Hep aynı aynı Yarısı hayat Aynı nakarat Anlat anlat *** Aynı nakarat Hep aynı aynı Yarısı bayat Hep aynı aynı Yarısı hayat Aynı nakarat Anlat anlat *** Kiminin öfkesi yangın Kiminin tövbesi Kiminin gözleri baygın Kiminin sözleri *** Kimi hep muzır işlere bayılır Kimi her gün bunalım takılır Kimi kimi telsiz kimi telli *** Açıyor gülleri birinin Açıyor gülleri Çalıyor zilleri birinin Çalıyor zilleri Etekleri *** Aynı nakarat Hep aynı aynı Yarısı bayat Hep aynı aynı Yarısı hayat Aynı nakarat Anlat anlat *** Aynı nakarat Hep aynı aynı Yarısı bayat Hep aynı aynı Yarısı hayat Aynı nakarat Anlat anlat *** Aynı nakarat Hep aynı aynı Yarısı bayat Hep aynı aynı Yarısı hayat (o nakarat) Aynı nakarat (yine) Anlat anlat *** Aynı nakarat Hep aynı aynı Yarısı bayat Hep aynı aynı Yarısı hayat (o nakarat) Aynı nakarat (yine) Anlat anlat *** Tantana var iş yok Gürültü var ses yok Sureti var aşk yok Görüntü var renk yok *** Yarısı hayat (o nakarat) Aynı nakarat (yine) Anlat anlat *** Tan tantana var iş yok Gürültü var ses yok Sureti var aşk yok Görüntü var renk yok *** Yarısı hayat (o nakarat) Aynı nakarat (yine) Anlat anlat *** Tantana var iş yok