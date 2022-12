Muazzez Abacı

Aldığım her nefesin birisi senin Aldığım her nefesin birisi senin Hasret sarhoşuyum, dolaşır dilim Hasret sarhoşuyum, dolaşır dilim Gittiğim yolların kenar köşenin Attığım her adımın birisi senin *** Paylaşırım seni yalnız seninle Gündüzler seninse geceler benim Paylaşırım seni yalnız seninle Gündüzler seninse geceler benim Bildiğim bir his var sana içimde, ah Yediğim her lokmanın yarısı senin Yediğim her lokmanın yarısı senin *** Gözlerim karardı sana hasretten Gözlerim karardı sana hasretten Saklama gel artık kendini benden Saklama gel artık kendini benden Ne zarar gördün ki benim sevgimden? Al, iki gözümün birisi senin *** Paylaşırım seni yalnız seninle Gündüzler seninse geceler benim Paylaşırım seni yalnız seninle Gündüzler seninse geceler benim Bildiğim bir his var sana içimde Yediğim her lokmanın yarısı senin Yediğim her lokmanın yarısı senin