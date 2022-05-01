Muazzez Abacı

-
Sarı kurdelem, sarı
Dağlara saldım yâri
Dağlar, kurbanın ola'm, anam
Ah, ah, ah, tez gönder nazlı yâri
***
Yandım hey, hey
Hey, hey, hey, hey
Vallah' yandım, esmerim
***
Ben esmeri, ben esmeri
Ben esmeri fıstık ile beslerim
***
Yandım hey, hey
Hey, hey, hey, hey
Vallah' yandım, esmerim
***
İpek kuşak beldedir
Saçakları yerdedir
Dünya güzelle dolsa, aman
Ah, ah, ah, yine gönlüm sendedir
***
Yandım hey, hey
Hey, hey, hey, hey
Vallah' yandım, esmerim
***
Ben esmeri, ben esmeri
Ben esmeri fıstık ile beslerim
***
Yandım hey, hey
Hey, hey, hey, hey
Vallah' yandım, esmerim
-
Beni canımdan ayırdı, ah
Gönlümü yıktı temelden
Beni canımdan ayırdı, ah
Gönlümü yıktı temelden
***
Seni sevmek de suçmuş ki
Bilmedim, yandım ezelden
Seni sevmek de suçmuş ki
Bilmedim, yandım ezelden
***
Beni sana, seni bana
Kavuştursun ya Rab tez elden
Beni sana, seni bana
Kavuştursun ya Rab tez elden
***
Seni sevmek de suçmuş ki
Bilmedim, yandım ezelden
Seni sevmek de suçmuş ki
Bilmedim, yandım ezelden
-
Ah, söyle, sevgili
Sevgili, söyle
***
Söyle bana, göz bebeğim
Dalım, yaprağım, çiçeğim
Senin aşkındır dileğim
Seviyorum, seveceğim
***
Ne füsun ettin ruhuma böyle?
Söyle, sevgili
Sevgili, söyle, sevgili, söyle
***
Söyle, bülbül, gül dilinden
Tut getir yâri elinden
Dal ayrılır mı gülünden?
Ayrılırsam öleceğim
***
Ne füsun ettin ruhuma böyle?
Söyle, sevgili
Sevgili, söyle, sevgili, söyle
-
Yine bir sızı var içimde
Akşam oldu diye
Gözüm acıyor
Ağlarım hâlâ, bilmem niye
Gözüm acıyor
Ağlarım hâlâ, bilmem niye
***
İstemem geceyi
Onda mehtap, gam oldu diye
İstemem geceyi
Onda mehtap, gam oldu diye
***
Gözüm acıyor
Ağlarım hâlâ, bilmem niye
Gözüm acıyor
Ağlarım hâlâ, bilmem niye
-
Çok geceler bekledim
Belki gelirsin diye
Çok geceler bekledim
Belki gelirsin diye
***
Gözyaşımı silmedim
Acır, silersin diye
Gözyaşımı silmedim
Acır, silersin diye
***
Kalbimi hep boş tuttum
Gelir girersin diye
Kalbimi hep boş tuttum
Gelir girersin diye
***
Kimseleri sevmedim
Bana dönersin diye
Kimseleri sevmedim
Bana dönersin diye
***
Geçti artık çaresiz
Hicranla doldu ömrüm
Geçti artık çaresiz
Hicranla doldu ömrüm
***
Hatıra kaldı bana
Acı dolu her günüm
Hatıra kaldı bana
Acı dolu her günüm
***
Şimdi artık bahçemde
Ötmez oldu bülbülüm
Şimdi artık bahçemde
Ötmez oldu bülbülüm
***
"Seviyorum", deseydin
Uğruna ben ölürdüm
"Seviyorum", deseydin
Uğruna ben ölürdüm