Muazzez Abacı

Selam vermeden gelir geçersin Mahzun kalbimi viran edersin Güzel gözlerle süzüp geçersin Seven kalbimi ezip gidersin Güzel gözlerle süzüp geçersin Mahzun kalbimi viran edersin *** Beni bırakma, canımı yakma Sonra ettiklerini çekersin Beni bırakma, canımı yakma Sonra ettiklerini çekersin *** Bana söz verip kaçıp gidersin Sineme yare açıp gidersin Beni hicrana atar, gidersin Seven kalbimi harap edersin Beni hicrana atıp gidersin Seven kalbimi harap edersin *** Beni bırakma, canımı yakma Sonra ettiklerini çekersin Beni bırakma, canımı yakma Sonra ettiklerini çekersin