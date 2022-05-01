Selam Vermeden Şarkı Sözleri
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Muazzez Abacı
Selam Vermeden
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Selam vermeden gelir geçersin
Mahzun kalbimi viran edersin
Güzel gözlerle süzüp geçersin
Seven kalbimi ezip gidersin
Güzel gözlerle süzüp geçersin
Mahzun kalbimi viran edersin
***
Beni bırakma, canımı yakma
Sonra ettiklerini çekersin
Beni bırakma, canımı yakma
Sonra ettiklerini çekersin
***
Bana söz verip kaçıp gidersin
Sineme yare açıp gidersin
Beni hicrana atar, gidersin
Seven kalbimi harap edersin
Beni hicrana atıp gidersin
Seven kalbimi harap edersin
***
Beni bırakma, canımı yakma
Sonra ettiklerini çekersin
Beni bırakma, canımı yakma
Sonra ettiklerini çekersin