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7/24 Dinle Kar Yangınları

Kar Yangınları Şarkı Sözleri

Muazzez Abacı Kar Yangınları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Abacı Kar Yangınları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kar Yangınları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Abacı

Muazzez Abacı

Kar Yangınları

  • Şimdi Uzaklardasın

  • Beni Şimdi Vur

  • Bitmemiş Gibi

  • Kar Yangınları

  • Tanık

  • Yalnızım

  • Ağlayamam

  • Eyvah

  • Yıllanmış Şarap Gibi

  • Dağlar Dağlar

  • Dargınım

  • Kızılcıklar Oldu Mu?

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