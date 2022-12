Muazzez Abacı

Bıçak gibi kesip bütün bağları Gideceksen eğer bir dakika dur Yalnızlık ölümün başka bir adı Sabaha bırakma beni, şimdi vur Yalnızlık ölümün başka bir adı Sabaha bırakma beni, şimdi vur *** Bıçak gibi kesip bütün bağları Gideceksen eğer bir dakika dur Yalnızlık ölümün başka bir adı Sabaha bırakma beni, şimdi vur Yalnızlık ölümün başka bir adı Sabaha bırakma beni, şimdi vur *** İçimden dört nala atlar geçiyor Kanımı alıcı kuşlar içiyor *** Mademki bu akşam her şey bitiyor Sabaha bırakma beni, şimdi vur Beni şimdi vur, of Beni şimdi vur, şimdi vur *** Bu şehrin üstüne güneş doğarken Ümidim ve aşkım solacak birden *** Gitme ne olursun, dayanamam ben Sabaha bırakma beni, şimdi vur Beni şimdi vur, of Beni şimdi vur, şimdi vur *** Gitme ne olursun, dayanamam ben Sabaha bırakma beni, şimdi vur Gitme ne olursun, dayanamam ben Sabaha bırakma beni, şimdi vur Of Beni şimdi vur, şimdi vur