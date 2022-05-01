Aşkolsun Şarkı Sözleri
Muazzez Abacı Aşkolsun şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Abacı Aşkolsun şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşkolsun sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Söyleme bilmesinler
Bu aşkın bittiğini
Neden beni bırakıp
Terk edip gittiğini
***
Söyleme bilmesinler
Bu aşkın bittiğini
Neden beni bırakıp
Terk edip gittiğini
***
Yolumuz ayrılsa da
Dost kalalım seninle
Yalan olan sevgimiz
Düşmesin el diline
***
Yolumuz ayrılsa da
Dost kalalım seninle
Yalan olan sevgimiz
Düşmesin el diline
***
Hiç kimse dolduramaz
Kalbimdeki yerini
Yok artık benim için
Senden başka sevgili
***
Hiç kimse dolduramaz
Kalbimdeki yerini
Yok artık benim için
Senden başka sevgili
***
Biliyorsun çekemez
Hep kıskanırlar bizi
Biliyorsun yıllarca
Çıkmaz iftira izi
***
Biliyorsun çekemez
Hep kıskanırlar bizi
Biliyorsun yıllarca
Çıkmaz iftira izi
***
Bırak gizli sırrımız
İçimizde yaşasın
Bırak o güzel günler
Hatıralarda kalsın
***
Bırak gizli sırrımız
İçimizde yaşasın
Bırak o güzel günler
Hatıralarda kalsın
***
Hiç kimse dolduramaz
Kalbimdeki yerini
Yok artık benim için
Senden başka sevgili
***
Hiç kimse dolduramaz
Kalbimdeki yerini
Yok artık benim için
Senden başka sevgili
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Bu gece son gecemiz acı günler yakında
Bir ömür böyle geçti olamadık farkında
At kadehi elinden bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün
***
At kadehi elinden bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün
***
Dolu dolu içerdik kadehlerde aşkı biz
Güneş bize doğardı ne mutluyduk ikimiz
At kadehi elinden bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere hatırlara gömülsün
***
At kadehi elinden bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün
***
At kadehi elinden bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün
***
At kadehi elinden bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere hatıralar
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Kapat gözlerini, kimse görmesin
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
Kapat gözlerini, kimse görmesin
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
***
Gözlerin kimseye ümit vermesin
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
Gözlerin kimseye ümit vermesin
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
***
Seni öyle sevdim ölürcesine
Tanrının yazdığı şiircesine
Seni öyle sevdim ölürcesine
Tanrının yazdığı şiircesine
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İçimden geçeni bilircesine
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
İçimden geçeni bilircesine
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
***
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
Yalnız benim...
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