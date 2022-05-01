Muazzez Abacı

Söyleme bilmesinler Bu aşkın bittiğini Neden beni bırakıp Terk edip gittiğini *** Söyleme bilmesinler Bu aşkın bittiğini Neden beni bırakıp Terk edip gittiğini *** Yolumuz ayrılsa da Dost kalalım seninle Yalan olan sevgimiz Düşmesin el diline *** Yolumuz ayrılsa da Dost kalalım seninle Yalan olan sevgimiz Düşmesin el diline *** Hiç kimse dolduramaz Kalbimdeki yerini Yok artık benim için Senden başka sevgili *** Hiç kimse dolduramaz Kalbimdeki yerini Yok artık benim için Senden başka sevgili *** Biliyorsun çekemez Hep kıskanırlar bizi Biliyorsun yıllarca Çıkmaz iftira izi *** Biliyorsun çekemez Hep kıskanırlar bizi Biliyorsun yıllarca Çıkmaz iftira izi *** Bırak gizli sırrımız İçimizde yaşasın Bırak o güzel günler Hatıralarda kalsın *** Bırak gizli sırrımız İçimizde yaşasın Bırak o güzel günler Hatıralarda kalsın *** Hiç kimse dolduramaz Kalbimdeki yerini Yok artık benim için Senden başka sevgili *** Hiç kimse dolduramaz Kalbimdeki yerini Yok artık benim için Senden başka sevgili