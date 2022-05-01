Muazzez Abacı

Şu göğsüm yırtılıp baksan Dikenler aynı güldendir Dikenler aynı güldendir *** Şikâyet bilmeyen kalbim Kanar, hep aynı eldendir Kanar, hep aynı eldendir *** Şikâyet bilmeyen kalbim Kanar, hep aynı eldendir Kanar, hep aynı eldendir *** Bu dertten kurtulan yok mu? Dualar hangi dildendir? Dualar hangi dildendir? *** Bu dertten kurtulan yok mu? Dualar hangi dildendir? Dualar hangi dildendir? *** Şikâyet bilmeyen kalbim Kanar, hep aynı eldendir Kanar, hep aynı eldendir