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7/24 Dinle Cesaretim Var

Cesaretim Var Şarkı Sözleri

Muazzez Abacı Cesaretim Var şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Abacı Cesaretim Var şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Cesaretim Var sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Abacı

Muazzez Abacı

Cesaretim Var

  • Umrumda Değil

  • Cesaretim Var

  • O Bilmiyor

  • Rücu

  • Silemezler Gönlümden

  • Yarısı Senin

  • Sen Bana Döneceksin

  • Sözümüz Söz

  • Hicran Saatleri

  • O Eski Aşklar

  • Ahtım Var

  • Halil İbrahim

  • Kışlalar Doldu Bu Gün

  • Uzun Hava

  • Yaz Demedim Kış Demedim

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