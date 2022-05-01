Muazzez Abacı

-
Kırıldı sabır taşım ermeden muradıma
Çok zamandır hasretim yokluğuna
Allah'ım, hiç şansım yok, isyanım ayrılığa
Mahkûm ettin kalbimi yalnızlığa
***
Ah, beklemek çok zor
Sen misin vicdansız?
Gel de bana sor
***
İstiyorsan vur, vur, vur
Gel kalbime vur, vur, vur
Elverirse gururun bir kez daha vur
***
Bu akşam hüzünleri evde bıraktım
Kör kütük sarhoş oldum, elimde değil
Seni kucakladığım yerde bıraktım
Ağzınla kuş tutsan um'rumda değil
***
Bu akşam hüzünleri evde bıraktım
Kör kütük sarhoş oldum, elimde değil
Seni kucakladığım yerde bıraktım
Ağzınla kuş tutsan um'rumda değil
***
Kırıldı sabır taşım ermeden muradıma
Çok zamandır hasretim yokluğuna
Allah'ım, hiç şansım yok, isyanım ayrılığa
Mahkûm ettin kalbimi yalnızlığa
***
Ah, beklemek çok zor
Sen misin vicdansız?
Gel de bana sor
***
İstiyorsan vur, vur, vur
Gel kalbime vur, vur, vur
Elverirse gururun bir kez daha vur
***
Bu akşam hüzünleri evde bıraktım
Kör kütük sarhoş oldum, elimde değil
Seni kucakladığım yerde bıraktım
Ağzınla kuş tutsan um'rumda değil
***
Bu akşam hüzünleri evde bıraktım
Kör kütük sarhoş oldum, elimde değil
Seni kucakladığım yerde bıraktım
Ağzınla kuş tutsan um'rumda değil
***
Bu akşam hüzünleri evde bıraktım
Kör kütük sarhoş oldum, elimde değil
Seni kucakladığım yerde bıraktım
Ağzınla kuş tutsan um'rumda değil
***
Bu akşam hüzünleri evde bıraktım
Kör kütük sarhoş oldum, elimde değil
Seni kucakladığım yerde bıraktım
Ağzınla kuş tutsan um'rumda değil
***
Bu akşam hüzünleri evde bıraktım
-
Hiç hakkın yok beni böyle üzmeye
Hiç hakkın yok her şeyi böyle silmeye
Bilirsin, ben sevmeyi senden öğrendim
Bana birkaç anıdan başka ne verdin?
Bu sabah gözyaşlarım' içine seni sakladım
Gizlediğim duyguların hepsini al
***
Tanrı'mdan dileğim sensiz yaşamak, bilirim
Çok zor olacak, cesaretim var
Sarsıldım, önümde dipsiz kuyular
Nasıl yaşanır bu yıllar? Cesaretim var
***
Tanrı'mdan dileğim sensiz yaşamak, bilirim
Çok zor olacak, cesaretim var
Sarsıldım, önümde dipsiz kuyular
Nasıl yaşanır bu yıllar? Cesaretim var
***
Hiç hakkın yok beni böyle üzmeye
Hiç hakkın yok her şeyi böyle silmeye
Bilirsin, ben sevmeyi senden öğrendim
Bana birkaç anıdan başka ne verdin?
Bu sabah gözyaşlarım' içine seni sakladım
Gizlediğim duyguların hepsini al
***
Tanrı'mdan dileğim sensiz yaşamak, bilirim
Çok zor olacak, cesaretim var
Sarsıldım, önümde dipsiz kuyular
Nasıl yaşanır bu yıllar? Cesaretim var
***
Tanrı'mdan dileğim sensiz yaşamak, bilirim
Çok zor olacak, cesaretim var
Sarsıldım, önümde dipsiz kuyular
Nasıl yaşanır bu yıllar? Cesaretim var
***
Tanrı'mdan dileğim sensiz yaşamak, bilirim
Çok zor olacak, cesaretim var
Sarsıldım, önümde dipsiz kuyular
Nasıl yaşanır bu yıllar? Cesaretim var
***
Tanrı'mdan dileğim sensiz yaşamak, bilirim
Çok zor olacak, cesaretim var
Sarsıldım, önümde...
-
Rüzgâra kapılmış yaprak gibiyim
Sevdalı yüreğim can çekişiyor
Dinlediğim şarkıları, ettiğim duaları
İçimdeki yangınları o bilmiyor
Dinlediğim şarkıları, ettiğim duaları
İçimdeki yangınları o bilmiyor
***
O bilmiyor hâlâ o eski anılarla yaşadığımı
O bilmiyor resimlere bakıp bakıp yalvardığımı
Ona vurgun olduğumu, ağlayıp kahrolduğumu
Yıkılası gururumu o bilmiyor
***
O bilmiyor hâlâ o eski anılarla yaşadığımı
O bilmiyor resimlere bakıp bakıp yalvardığımı
Ona vurgun olduğumu, ağlayıp kahrolduğumu
Yıkılası gururumu o bilmiyor
***
Rüzgâra kapılmış yaprak gibiyim
Sevdalı yüreğim can çekişiyor
Dinlediğim şarkıları, ettiğim duaları
İçimdeki yangınları o bilmiyor
Dinlediğim şarkıları, ettiğim duaları
İçimdeki yangınları o bilmiyor
***
O bilmiyor hâlâ o eski anılarla yaşadığımı
O bilmiyor resimlere bakıp bakıp yalvardığımı
Ona vurgun olduğumu, ağlayıp kahrolduğumu
Yıkılası gururumu o bilmiyor
***
O bilmiyor hâlâ o eski anılarla yaşadığımı
O bilmiyor resimlere bakıp bakıp yalvardığımı
Ona vurgun olduğumu, ağlayıp kahrolduğumu
Yıkılası gururumu o bilmiyor
-
Sen benim gözümde bir rivayettin
İlk değil alçağı yüksek görüşüm
Sanma ki sen bana ihanet ettin
O senin aslına rücu edişin
***
Sen benim gözümde bir rivayettin
İlk değil alçağı yüksek görüşüm
Sanma ki sen bana ihanet ettin
O senin aslına rücu edişin
***
İlk defa başımı vurmadım taşa
Yanıla yıkıla erdim bu yaşa
Sanma ki sen beni aldattın, haşa
Çoktandır başladı bende bitişin
O senin aslına rücu edişin
***
İlk defa başımı vurmadım taşa
Yanıla yıkıla erdim bu yaşa
Sanma ki sen beni aldattın, haşa
Çoktandır başladı bende bitişin
O senin aslına rücu edişin
***
Kahrını çektiysem vardır bir neden
Sensin bu duyguyu bende üreten
Kim kimi kullanmış şöyle bir düşün
O senin aslına, rücu edişin
***
Kahrını çektiysem vardır bir neden
Sensin bu duyguyu bende üreten
Kim kimi kullanmış şöyle bir düşün
O senin aslına rücu edişin
***
İlk defa başımı vurmadım taşa
Yanıla yıkıla erdim bu yaşa
Sanma ki sen beni aldattın, haşa
Çoktandır başladı bende bitişin
O senin aslına rücu edişin
***
İlk defa başımı vurmadım taşa
Yanıla yıkıla erdim bu yaşa
Sanma ki sen beni aldattın, haşa
Çoktandır başladı bende bitişin
O senin aslına rücu edişin
-
Dilimi bağlasalar
Anmasam hiç adını
Gözümü dağlasalar
Görmesem hiç yüzünü
***
Dilimi bağlasalar
Anmasam hiç adını
Gözümü dağlasalar
Görmesem hiç yüzünü
***
Elimi bağlasalar
Tutmasam ellerini
Silemezler gönlümden
Ne aşkını, ne seni
***
Elimi bağlasalar
Tutmasam ellerini
Silemezler gönlümden
Ne aşkını, ne seni
***
Dünyamı karartsalar
Unutmam için seni
Büyüler yaptırsalar
Sevmemem için seni
***
Dünyamı karartsalar
Unutmam için seni
Büyüler yaptırsalar
Sevmemem için seni
***
Gurbete gönderseler
Kan doldursa içimi
Silemezler gönlümden
Ne aşkını, ne seni
***
Gurbete gönderseler
Kan doldursa içimi
Silemezler gönlümden
Ne aşkını, ne seni
Ne aşkını, ne seni
Ne aşkını, ne seni
-
Aldığım her nefesin birisi senin
Aldığım her nefesin birisi senin
Hasret sarhoşuyum, dolaşır dilim
Hasret sarhoşuyum, dolaşır dilim
Gittiğim yolların kenar köşenin
Attığım her adımın birisi senin
***
Paylaşırım seni yalnız seninle
Gündüzler seninse geceler benim
Paylaşırım seni yalnız seninle
Gündüzler seninse geceler benim
Bildiğim bir his var sana içimde, ah
Yediğim her lokmanın yarısı senin
Yediğim her lokmanın yarısı senin
***
Gözlerim karardı sana hasretten
Gözlerim karardı sana hasretten
Saklama gel artık kendini benden
Saklama gel artık kendini benden
Ne zarar gördün ki benim sevgimden?
Al, iki gözümün birisi senin
***
Paylaşırım seni yalnız seninle
Gündüzler seninse geceler benim
Paylaşırım seni yalnız seninle
Gündüzler seninse geceler benim
Bildiğim bir his var sana içimde
Yediğim her lokmanın yarısı senin
Yediğim her lokmanın yarısı senin
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