Muazzez Abacı

Unutamıyorum, unutamıyorum Gecem yok artık, gündüzüm yok Unutamıyorum, unutamıyorum Gecem yok artık, gündüzüm yok *** Tek sen varsın, senin saçların var Dalgın, ıslak gözlerin var Tek sen varsın, senin saçların var Dalgın, ıslak gözlerin var *** Güneş seninle doğuyor her gün Güneş seninle doğuyor her gün *** Her yerde seni arıyorum Her şeyde seni görüyorum Bırakma, ellerimi bırakma Unutamıyorum Bırakma, ellerimi bırakma Unutamıyorum