Unutamıyorum Şarkı Sözleri
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Muazzez Abacı
Unutamıyorum
Tüm Şarkıları
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Unutamıyorum, unutamıyorum
Gecem yok artık, gündüzüm yok
Unutamıyorum, unutamıyorum
Gecem yok artık, gündüzüm yok
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Tek sen varsın, senin saçların var
Dalgın, ıslak gözlerin var
Tek sen varsın, senin saçların var
Dalgın, ıslak gözlerin var
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Güneş seninle doğuyor her gün
Güneş seninle doğuyor her gün
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Her yerde seni arıyorum
Her şeyde seni görüyorum
Bırakma, ellerimi bırakma
Unutamıyorum
Bırakma, ellerimi bırakma
Unutamıyorum