Muazzez Abacı

Sensizliği ben seçmedim Ben seçmedim Ayrılıp incitmeyi istemedim Sen çıkardın dargınlık *** Sensizliği ben seçmedim Ben seçmedim Ayrılıp incitmeyi istemedim Sen çıkardın dargınlık *** Varlığınla yüceltirken Yokluğunla ezme beni Gelişine sevinirken Gidişinle üzme beni Gitme, gitme, gitme, üzme Üzme beni, üzme *** Varlığınla yüceltirken Yokluğunla ezme beni Gelişine sevinirken Gidişinle üzme beni Gitme, gitme, gitme, üzme Üzme beni, üzme *** Sevinirken ben bahtıma Seni bana verdi diye Birden koptu bir fırtına Bir söz yetti bu sevgiye *** Sevinirken ben bahtıma Seni bana verdi diye Birden koptu bir fırtına Bir söz yetti bu sevgiye *** Varlığından silip atıp Yokluğuna yazma beni Gelişine sevinirken Gidişinle üzme beni Gitme, gitme, gitme, üzme Üzme beni, üzme *** Varlığınla yüceltirken Yokluğuna yazma beni Gelişine sevinirken Gidişinle üzme beni Gitme, gitme, gitme, üzme Üzme beni, üzme *** Üzme beni, üzme