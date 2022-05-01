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7/24 Dinle Seni Aşksız Bırakmam

Seni Aşksız Bırakmam Şarkı Sözleri

Muazzez Abacı Seni Aşksız Bırakmam şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Abacı Seni Aşksız Bırakmam şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Seni Aşksız Bırakmam sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Abacı

Muazzez Abacı

Seni Aşksız Bırakmam

  • Üzme Beni

  • İmkansız

  • Tanrım

  • Seni Aşksız Bırakmam

  • Güvercinim

  • Birisi Var ki

  • Çok mu Sevdim

  • Git Gidebilirsen

  • Üzme Beni

  • Unutmama Yardımcı Ol

  • Daha Neler Aşkolsun

  • Gönlüne Sağlık

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