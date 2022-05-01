Seni Aşksız Bırakmam Şarkı Sözleri
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Muazzez Abacı
Seni Aşksız Bırakmam
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Sensizliği ben seçmedim
Ben seçmedim
Ayrılıp incitmeyi istemedim
Sen çıkardın dargınlık
***
Sensizliği ben seçmedim
Ben seçmedim
Ayrılıp incitmeyi istemedim
Sen çıkardın dargınlık
***
Varlığınla yüceltirken
Yokluğunla ezme beni
Gelişine sevinirken
Gidişinle üzme beni
Gitme, gitme, gitme, üzme
Üzme beni, üzme
***
Varlığınla yüceltirken
Yokluğunla ezme beni
Gelişine sevinirken
Gidişinle üzme beni
Gitme, gitme, gitme, üzme
Üzme beni, üzme
***
Sevinirken ben bahtıma
Seni bana verdi diye
Birden koptu bir fırtına
Bir söz yetti bu sevgiye
***
Sevinirken ben bahtıma
Seni bana verdi diye
Birden koptu bir fırtına
Bir söz yetti bu sevgiye
***
Varlığından silip atıp
Yokluğuna yazma beni
Gelişine sevinirken
Gidişinle üzme beni
Gitme, gitme, gitme, üzme
Üzme beni, üzme
***
Varlığınla yüceltirken
Yokluğuna yazma beni
Gelişine sevinirken
Gidişinle üzme beni
Gitme, gitme, gitme, üzme
Üzme beni, üzme
***
Üzme beni, üzme
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