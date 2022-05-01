Muazzez Abacı

Vazgeçemem Şarkı Sözleri
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Bana, canım, dünyaları verseler
Ve bütün sevgileri, "Hadi vazgeç" deseler
Aşkımı isteseler
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Kimseler istemesin bunu benden
Ne aşkımdan vazgeçerim ne senden
***
Vazgeçemem, vazgeçemem
Ölsem de vazgeçemem
Vazgeçemem, vazgeçemem
Ölsem de vazgeçemem
***
Bana, canım, yıldızları verseler
Ve bütün gökyüzünü, "Hadi vazgeç" deseler
Aşkımı isteseler
***
Kimseler istemesin bunu benden
Ne aşkımdan vazgeçerim ne senden
***
Vazgeçemem, vazgeçemem
Ölsem de vazgeçemem
Vazgeçemem, vazgeçemem
Ölsem de vazgeçemem
***
"Ya aşkını ya canını" deseler
Bir ömür vadetseler, "Hadi vazgeç" deseler
Aşkımı isteseler
***
Kimseler istemesin bunu benden
Ne aşkımdan vazgeçerim ne senden
***
Vazgeçemem, vazgeçemem
Ölsem de vazgeçemem
Vazgeçemem, vazgeçemem
Ölsem de vazgeçemem
Ölsem de vazgeçemem