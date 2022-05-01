Muazzez Abacı

Bana, canım, dünyaları verseler Ve bütün sevgileri, "Hadi vazgeç" deseler Aşkımı isteseler *** Kimseler istemesin bunu benden Ne aşkımdan vazgeçerim ne senden *** Vazgeçemem, vazgeçemem Ölsem de vazgeçemem Vazgeçemem, vazgeçemem Ölsem de vazgeçemem *** Bana, canım, yıldızları verseler Ve bütün gökyüzünü, "Hadi vazgeç" deseler Aşkımı isteseler *** Kimseler istemesin bunu benden Ne aşkımdan vazgeçerim ne senden *** Vazgeçemem, vazgeçemem Ölsem de vazgeçemem Vazgeçemem, vazgeçemem Ölsem de vazgeçemem *** "Ya aşkını ya canını" deseler Bir ömür vadetseler, "Hadi vazgeç" deseler Aşkımı isteseler *** Kimseler istemesin bunu benden Ne aşkımdan vazgeçerim ne senden *** Vazgeçemem, vazgeçemem Ölsem de vazgeçemem Vazgeçemem, vazgeçemem Ölsem de vazgeçemem Ölsem de vazgeçemem