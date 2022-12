Muazzez Abacı

Benim olsan seni bir gül gibi Koklar sararım, sararım, sararım Benim olsan seni bir gül gibi Koklar sararım, sararım, sararım *** Ah Ah Ah Ah, yasemen Ah, yasemen Ah, yasemen Yasemen *** Saçlarını her gece okşar Tararım, tararım Geleceksin diye her gün Seni gözler ararım, ararım, ararım *** Ah Ah Ah Ah, yasemen Ah, yasemen Ah, yasemen Yasemen *** Saçlarını her gece okşar Tararım, of, tararım Benim olsan seni bir gül gibi Koklar sararım, sararım, of, sararım