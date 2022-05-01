Muazzez Abacı

Yasemen Şarkı Sözleri
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Benim olsan seni bir gül gibi
Koklar sararım, sararım, sararım
Benim olsan seni bir gül gibi
Koklar sararım, sararım, sararım
***
Ah
Ah
Ah
Ah, yasemen
Ah, yasemen
Ah, yasemen
Yasemen
***
Saçlarını her gece okşar
Tararım, tararım
Geleceksin diye her gün
Seni gözler ararım, ararım, ararım
***
Ah
Ah
Ah
Ah, yasemen
Ah, yasemen
Ah, yasemen
Yasemen
***
Saçlarını her gece okşar
Tararım, of, tararım
Benim olsan seni bir gül gibi
Koklar sararım, sararım, of, sararım