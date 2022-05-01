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7/24 Dinle Çok Geceler Bekledim

Çok Geceler Bekledim Şarkı Sözleri

Muazzez Abacı Çok Geceler Bekledim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Abacı Çok Geceler Bekledim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Çok Geceler Bekledim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Abacı

Muazzez Abacı

Çok Geceler Bekledim

  • Yine Bir Sızı Var İçimde

  • Beni Canımdan Ayırdı

  • Sarı Kurdelem Sarı

  • Söyle Sevgili

  • Çok Geceler Bekledim

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