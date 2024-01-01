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7/24 Dinle Nostalji-9

Nostalji-9 Şarkı Sözleri

Muazzez Ersoy Nostalji-9 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Ersoy Nostalji-9 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nostalji-9 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Ersoy

Muazzez Ersoy

Nostalji-9

  • Akasyalar Açarken

  • Son Ümidim de Bitti

  • Çok Geceler Bekledim

  • Tel Tel Taradım Zülfünü

  • Gönül Aşkınla

  • Kalenin Bedenleri

  • Beklerim Her Gün Bu Sahillerde

  • Adanın Yeşil Çamları

  • Menekşe Gözler Hülyalı

  • Ayva Çiçek Açmış

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