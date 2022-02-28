Muazzez Ersoy

Alışırım Şarkı Sözleri
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Kısmet değilmiş mutluluk
Unutmaya çalışırım
Bir sevenim olur elbet
Sevmesem de alışırım
***
Kısmet değilmiş mutluluk
Unutmaya çalışırım
Bir sevenim olur elbet
Sevmesem de alışırım
***
Sende açsam da gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Hasretine alışırım
***
Sende açsam da gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Hasretine alışırım, sevmesem de alışırım
***
Hep aynı kalsa acılar
İnsanoğlu nasıl yaşar
Bir gün küllenir anılar
Yanmaya da alışırım
***
Hep aynı kalsa acılar
İnsanoğlu nasıl yaşar
Bir gün küllenir anılar
Yanmaya da alışırım
***
Sende açsam da gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Hasretine alışırım
***
Sende açsam da gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Hasretine alışırım, sevmesem de alışırım