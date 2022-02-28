Muazzez Ersoy

Kısmet değilmiş mutluluk Unutmaya çalışırım Bir sevenim olur elbet Sevmesem de alışırım *** Kısmet değilmiş mutluluk Unutmaya çalışırım Bir sevenim olur elbet Sevmesem de alışırım *** Sende açsam da gözümü Yoktu bu aşkın çözümü Zaman avutur gönlümü Hasretine alışırım *** Sende açsam da gözümü Yoktu bu aşkın çözümü Zaman avutur gönlümü Hasretine alışırım, sevmesem de alışırım *** Hep aynı kalsa acılar İnsanoğlu nasıl yaşar Bir gün küllenir anılar Yanmaya da alışırım *** Hep aynı kalsa acılar İnsanoğlu nasıl yaşar Bir gün küllenir anılar Yanmaya da alışırım *** Sende açsam da gözümü Yoktu bu aşkın çözümü Zaman avutur gönlümü Hasretine alışırım *** Sende açsam da gözümü Yoktu bu aşkın çözümü Zaman avutur gönlümü Hasretine alışırım, sevmesem de alışırım