Muazzez Ersoy

Alışırım Kısmet değilmiş mutluluk Unutmaya çalışırım Bir sevenim olur elbet Sevmesem de alışırım *** Kısmet değilmiş mutluluk Unutmaya çalışırım Bir sevenim olur elbet Sevmesem de alışırım *** Sende açsam da gözümü Yoktu bu aşkın çözümü Zaman avutur gönlümü Hasretine alışırım *** Sende açsam da gözümü Yoktu bu aşkın çözümü Zaman avutur gönlümü Hasretine alışırım, sevmesem de alışırım *** Hep aynı kalsa acılar İnsanoğlu nasıl yaşar Bir gün küllenir anılar Yanmaya da alışırım *** Hep aynı kalsa acılar İnsanoğlu nasıl yaşar Bir gün küllenir anılar Yanmaya da alışırım *** Sende açsam da gözümü Yoktu bu aşkın çözümü Zaman avutur gönlümü Hasretine alışırım *** Sende açsam da gözümü Yoktu bu aşkın çözümü Zaman avutur gönlümü Hasretine alışırım, sevmesem de alışırım

Rüyalarda Buluşuruz Yıllar var ki biz seninle Bakışarak konuşuruz Sevdalanmış kalbimizle Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz *** Yıllar var ki biz seninle Bakışarak konuşuruz Sevdalanmış kalbimizle Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz *** Aşk gülümüz solsa bile (aşk gülümüz solsa bile) Gözümüz yaş dolsa bile (gözümüz yaş dolsa bile) Zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz *** Aşk gülümüz solsa bile (aşk gülümüz solsa bile) Gözümüz yaş dolsa bile (gözümüz yaş dolsa bile) Zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz *** Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz *** Hiç kimseye söylemeden Hasretimiz bilinmeden Gizli gizli görünmeden Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz *** Hiç kimseye söylemeden Hasretimiz bilinmeden Gizli gizli görünmeden Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz *** Aşk gülümüz solsa bile (aşk gülümüz solsa bile) Gözümüz yaş dolsa bile (gözümüz yaş dolsa bile) Zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz *** Aşk gülümüz solsa bile (aşk gülümüz solsa bile) Gözümüz yaş dolsa bile (gözümüz yaş dolsa bile) Zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz *** Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz *** Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz

Seni Seviyorum Bilmiyorum kaç yıl oldu Sen gideli buralardan Bilmiyorum kaç yıl oldu Sen gideli buralardan *** Sanma unuttum sanma mutluyum Inan hala seviyorum Sanma unuttum sanma mutluyum Deli gibi seviyorum *** Dön sevgilim dön, dön ne olur Bekliyorum bekleyeceğim Dön sevgilim dön, dön ne olur Bekliyorum bekleyeceğim *** Sevemiyorum istemiyorum Senin yerine hiç kimseyi Sevemiyorum istemiyorum Senden sonra hiç kimseyi *** Bilmiyorum neredesin Hangi yaban ellerdesin Bilmiyorum neredesin Hangi yaban ellerdesin *** Aylar geçsede yıllar geçsede Ölmeyecek bende sevgin Aylar geçsede yıllar geçsede Ölmeyecek bende sevgin *** Dön sevgilim dön, dön ne olur Bekliyorum bekleyeceğim Dön sevgilim dön, dön ne olur Bekliyorum bekleyeceğim *** Sevemiyorum istemiyorum Senin yerine hiç kimseyi Sevemiyorum istemiyorum Senden sonra hiç kimseyi

Emanetim Ayrılıklarla dolu Benim şanssız kaderim Ayrılıklarla dolu Benim şanssız kaderim *** Yıllar uçup da gitti Bomboş kaldı ellerim Yıllar uçup da gitti Bomboş kaldı ellerim *** Vur beni zincirlere Parçala yüreğimi Uğruna köle oldum Anlamadın hâlimi *** Ah benim kaderimmiş Sevilmeden çok sevmek Yıllar uçup da gitti Emanetim emanet *** Senden bana hatıra Acı bir gülüş kaldı Senden bana hatıra Acı bir gülüş kaldı *** Elimde, avucumda Aşktan başka ne kaldı Elimde, avucumda Dertten başka ne kaldı *** Vur beni zincirlere Parçala yüreğimi Uğruna köle oldum Anlamadın hâlimi *** Ah benim kaderimmiş Sevilmeden hep sevmek Yıllar uçup da gitti Emanetim emanet *** Ah benim kaderimmiş Sevilmeden çok sevmek Yıllar uçup da gitti Emanetim emanet

Seni Terkediyorum Öyle çok sevdim seni farkında olmadın Çok hayırsızın ya hiç anlamadın Gündüzüm karıştı bak gecelerime Dargınım elbette ben kaderime Bitişim oldu aşkın benim Bilseydim ben seni çok sever miydim *** Benim suçum sadece seni sevmekmiş Zavallı kalbim senle acılar çekmiş Yalancısın ben bunu yüzüne söylüyorum Artık gözüm açıldı seni terk ediyorum Benim suçum sadece seni sevmekmiş Zavallı kalbim senle acılar çekmiş Yalancısın ben bunu yüzüne söylüyorum Artık gözüm açıldı seni terk ediyorum *** Öyle çok sevdim seni farkında olmadın Çok hayırsızın ya hiç anlamadın Gündüzüm karıştı bak gecelerime Dargınım elbette ben kaderime Bitişim oldu aşkım benim Bilseydim ben seni çok sever miydim **** Benim suçum sadece seni sevmekmiş Zavallı kalbim senle acılar çekmiş Yalancısın ben bunu yüzüne söylüyorum Artık gözüm açıldı seni terk ediyorum Benim suçum sadece seni sevmekmiş Zavallı kalbim senle acılar çekmiş Yalancısın ben bunu yüzüne söylüyorum Artık gözüm açıldı seni terk ediyorum

Nar Tanem Daldan dala kondun yeter Yorulmadın mı? Aşka akan nehir gibi Durulmadın mı? *** Benim dünyam yalnız sensin Anlamadın mı? Ey aşk bana geldin Yare uğramadın mı? *** Güzel gözlüm nar tanem Al canım senin olsun Beni öyle çok sev ki Herkesin aklı dursun *** Bülbül senden öğrensin Gülü mutlu etmeyi Hasret ateşi sönsün Leyla Mecnun aşk görsün *** Güzel gözlüm nar tanem Al canım senin olsun Beni öyle çok sev ki Herkesin aklı dursun *** Bülbül senden öğrensin Gülü mutlu etmeyi Hasret ateşi sönsün Leyla Mecnun aşk görsün *** Daldan dala kondun yeter Yorulmadın mı? Aşka akan nehir gibi Durulmadın mı? *** Benim dünyam yalnız sensin Anlamadın mı? Ey aşk bana geldin Yare uğramadın mı? *** Güzel gözlüm nar tanem Al canım senin olsun Beni öyle çok sev ki Herkesin aklı dursun *** Bülbül senden öğrensin Gülü mutlu etmeyi Hasret ateşi sönsün Leyla Mecnun aşk görsün *** Güzel gözlüm nar tanem Al canım senin olsun Beni öyle çok sev ki Herkesin aklı dursun *** Bülbül senden öğrensin Gülü mutlu etmeyi Hasret ateşi sönsün Leyla Mecnun aşk görsün *** Güzel gözlüm nar tanem Al canım senin olsun Beni öyle çok sev ki Herkesin aklı dursun *** Bülbül senden öğrensin Gülü mutlu etmeyi Hasret ateşi sönsün Leyla Mecnun aşk görsün *** Güzel gözlüm nar tanem Al canım senin olsun Beni öyle çok sev ki Herkesin aklı dursun *** Bülbül senden öğrensin Gülü mutlu etmeyi Hasret ateşi sönsün Leyla Mecnun aşk görsün *** Güzel gözlüm nar tanem Al canım senin olsun Beni öyle çok sev ki Herkesin aklı dursun *** Bülbül senden öğrensin Gülü mutlu etmeyi Hasret ateşi sönsün Leyla Mecnun aşk görsün *** Güzel gözlüm nar tanem Al canım senin olsun Beni öyle çok sev ki Herkesin aklı dursun *** Bülbül senden öğrensin Gülü mutlu etmeyi Hasret ateşi sönsün Leyla Mecnun aşk görsün

Allah Var Yâr elinden çektiğim Bu kadar çile yeter artık Seni özlemekten, seni beklemekten Yoruldum artık, usandım artık *** Tutuşup yanmadık mı Ellerin ellerimde? Bakışıp kalmadık mı Gözlerin gözlerimde? Yalan mıydı? *** Hangimiz vefasız? Hangimiz hayırsız? Hangimiz zalim? Yukar'da Allah var, unutma Yanına kâr kalmaz bu ahlar *** Sen miydin vicdansız? Ben miydim hayırsız? Hangimiz zalim? Yukar'da Allah var, unutma Yanına kâr kalmaz bu ahlar *** Yâr senin yüzünden döktüğüm Gözyaşları yeter artık Seni beklemekten, seni özlemekten Yoruldum artık, tükendim artık *** Tutuşup yanmadık mı Ellerin ellerimde? Bakışıp kalmadık mı Gözlerin gözlerimde? Yalan mıydı? *** Hangimiz vefasız? Hangimiz hayırsız? Hangimiz zalim? Yukar'da Allah var, unutma Yanına kâr kalmaz bu ahlar *** Sen miydin vicdansız? Ben miydim hayırsız? Hangimiz zalim? Yukar'da Allah var, unutma Yanına kâr kalmaz bu ahlar

Şaşırma Seninle tanışmak istedim Seninle konuşmak istedim Her akşam, her gece Hayatı seninle yaşmak istedim *** Seninle tanışmak istedim Seninle konuşmak istedim Her akşam, her gece Hayatı seninle yaşmak istedim *** Şaşırma sen şaşırma Kaptırdım kendimi sana Sakın ha benimle oynama Yazık olur hem sana, hem bana *** Şaşırma, şaşırma Yüzüme hayretle bakıp şaşırma Aşık olduk işte Ne gül, nede ağla *** Şaşırma, şaşırma Yüzüme hayretle bakıp şaşırma Aşık olduk işte Ne gül, nede ağla Seninle dans etmek istedim Seninle eğlenmek istedim Kanımı kaynatan öyle bir heyecan Yaşamak istedim *** Seninle dans etmek istedim Seninle eğlenmek istedim Kanımı kaynatan öyle bir heyecan Yaşamak istedim *** Şaşırma sen şaşırma Kaptırdım kendimi sana Sakın ha benimle oynama Yazık olur hem sana, hem bana *** Şaşırma, şaşırma Yüzüme hayretle bakıp şaşırma Aşık olduk işte Ne gül, nede ağla *** Şaşırma, şaşırma Yüzüme hayretle bakıp şaşırma Aşık olduk işte Ne gül, nede ağla

Dert Bende Derman Sende Dert bende, derman sende Aşk bende, ferman sende Öldüren, güldüren Her gün ağlatan kalp sende *** Mevsimler gelip geçse de Aşk beni benden etse de Dünyada hayat bitse de Yine ölümsüz aşk bende *** İstemem ayrılık boynumu büksün İstemem aşkıma leke sürülsün Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim İstemem baharda yaprak dökülsün *** Aşkın alevse, hasretin bir kôr Senin yokluğunu kalbime sor Dünya seninle gelmiş gibiyim Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor *** "Sev" demem, "Sevme" demem "Sen de benim gibi sev" diyemem Ömrümün neşesini Seninle buldum kaybedemem *** Nerelerdesin sevgilim? Seni kader mi sakladı? Yıllardır beklenen huzur Şimdi beni kucakladı *** İstemem ayrılık boynumu büksün İstemem aşkıma leke sürülsün Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim İstemem baharda yaprak dökülsün *** Aşkın alevse, hasretin bir kôr Senin yokluğunu kalbime sor Dünya seninle gelmiş gibiyim Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor

Çok Geç Olmadan Yıllarca bekledim, baktım çare yok Sana bu sevgi, bu aşk anladım ki çok Ne yazık, boş yere geçip gitti günler Kaç bahar geçti, bak, soldu hep güller *** Senin olmadan, aşka doymadan Bırak gideyim sabah olmadan Senin olmadan, aşka doymadan Bırak gideyim çok geç olmadan *** Yalnız biz değiliz sevip ayrılan Sonunda ben oldum, bak, yalnız kalan Yok artık kalbimde ne aşk ne de sevgi İstemem artık, git, istemem seni *** Senin olmadan, aşka doymadan Bırak gideyim sabah olmadan Senin olmadan, aşka doymadan Bırak gideyim çok geç olmadan *** Senin olmadan, aşka doymadan Bırak gideyim sabah olmadan

Deymen Benim Gönlüme Değmen benim gamlı yaslı gönlüme Değmen benim gamlı yaslı gönlüme Ben bir selvi boylu yardan Ayrıldım ayrıldım ayrıldım oy Ben bir selvi boylu yardan Ayrıldım ayrıldım ayrıldım oy *** Evvel bağban dostun bağında Evvel bağban dostun bağında Talan vurdu ayva nardan Ayrıldım ayrıldım ayrıldım oy Talan vurdu ayva nardan Ayrıldım ayrıldım ayrıldım oy *** Gökyüzünde turna gibi dönende Gökyüzünde turna gibi dönende Baykuş gibi viran yurda Konanda konanda konanda oy Baykuş gibi viran yurda Konanda konanda konanda oy *** Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde Ferhat gibi şirin yardan Ayrıldım ayrıldım ayrıldım oy Ferhat gibi şirin yardan Ayrıldım ayrıldım ayrıldım oy Ferhat gibi şirin yardan Ayrıldım ayrıldım ayrıldım oy

Deli Gibi Sevdim Neden saçların beyazlanmış arkadaş Sana da benim gibi çektiren mi var Görüyorumki hergün meyhanedesin Yaşamaya küstürüp içtiren mi var *** Bir zamanlar bende deli gibi sevdim) O bana dert, ben ona mutluluk verdim) nakarat Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime) Bilmemki bu dünyaya ben niye geldim) *** Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez Aşka mahkum edilen garip gülemez Ben de yanmışım, senin gibi arkadaş Dünyanın derdi bitmez, böyle arkadaş