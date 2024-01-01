Muazzez Ersoy

Gözyaşım şarap olsa Gençliğim harap olsa Her günüm azap olsa Yine seni seveceğim *** Gözyaşım şarap olsa Gençliğim harap olsa Her günüm azap olsa Yine seni seveceğim *** Arım, balım, peteğim Gülüm, dalım, çiçeğim Bilsem ki öleceğim Yine seni seveceğim *** Arım, balım, peteğim Gülüm, dalım, çiçeğim Bilsem ki öleceğim Yine seni seveceğim *** Ne emelim ne arzum Kalmasa tek umudum Erisem yudum yudum Yine seni seveceğim *** Ne emelim ne arzum Kalmasa tek umudum Erisem yudum yudum Yine seni seveceğim *** Arım, balım, peteğim Gülüm, dalım, çiçeğim Bilsem ki öleceğim Yine seni seveceğim *** Arım, balım, peteğim Gülüm, dalım, çiçeğim Bilsem ki öleceğim Yine seni seveceğim *** Arım, balım, peteğim Gülüm, dalım, çiçeğim Bilsem ki öleceğim Yine seni seveceğim *** Arım, balım, peteğim Gülüm, dalım, çiçeğim Bilsem ki öleceğim Yine seni seveceğim