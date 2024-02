Muazzez Ersoy

Ner'desin, güzel gözlüm? Melek yüzlüm, sen ner'desin? Aşkınla perişanım Kim bilir kiminlesin *** Ner'desin, güzel gözlüm? Melek yüzlüm, sen ner'desin? Aşkınla perişanım Kim bilir kiminlesin *** Her yerde arıyorum Gelene soruyorum "Birleşelim", diyorum Leylakların altında *** Her yerde arıyorum Gezene soruyorum "Birleşelim", diyorum Leylakların altında *** Bir güneş gibi parlak Bülbül misali sesin Senin olmak isterim İsmindir son nefesim *** Bir güneş gibi parlak Bülbül misali sesin Senin olmak isterim İsmindir son nefesim *** Her yerde arıyorum Gelene soruyorum "Birleşelim", diyorum Leylakların altında *** Her yerde arıyorum Gezene soruyorum "Birleşelim", diyorum Leylakların altında *** Her yerde arıyorum Gezene soruyorum "Birleşelim", diyorum Leylakların altında *** Her yerde arıyorum Gezene soruyorum "Birleşelim", diyorum Leylakların altında *** Her yerde arıyorum Gezene soruyorum "Kavuşalım", diyorum Leylakların altında *** Her yerde arıyorum Gezene soruyorum "Sevişelim", diyorum Leylakların altında *** Her yerde...