Muazzez Ersoy

-
Kalbimde arama eski yerini
Sen gözümden akan sele karıştın
Kalbimde arama eski yerini
Sen gözümden akan sele karıştın
***
İstesem de, artık sevemem seni
Hasret rüzgarına, yele karıştın
İstesem de, artık sevemem seni
Hasret rüzgarına, yele karıştın
***
Seninle aşkımız eski bir roman
Yandı sayfaları, külüdür kalan
Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık, sonunda ele karıştın
***
Seninle aşkımız eski bir roman
Yandı sayfaları, külüdür kalan
Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık, sonunda ele karıştın
***
Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık, sonunda ele karıştın
***
Kırılan kalbim var, dinmez bir kinim
Ömrümce sürecek aşka yeminim
Kırılan kalbim var, dinmez bir kinim
Ömrümce sürecek aşka yeminim
***
Kavuşmak imkansız artık, sevgilim
Dönüşü olmayan yola karıştım
Kavuşmak imkansız artık, sevgilim
Dönüşü olmayan yola karıştım
***
Seninle aşkımız eski bir roman
Yandı sayfaları, külüdür kalan
Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık, sonunda ele karıştın
***
Seninle aşkımız eski bir roman
Yandı sayfaları, külüdür kalan
Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık, sonunda ele karıştın
***
Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık, sonunda ele karıştın
Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık, sonunda ele karıştın
-
Kalbimde arama eski yerini
Sen gözümden akan sele karıştın
Kalbimde arama eski yerini
Sen gözümden akan sele karıştın
***
İstesem de, artık sevemem seni
Hasret rüzgarına, yele karıştın
İstesem de, artık sevemem seni
Hasret rüzgarına, yele karıştın
***
Seninle aşkımız eski bir roman
Yandı sayfaları, külüdür kalan
Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık, sonunda ele karıştın
***
Seninle aşkımız eski bir roman
Yandı sayfaları, külüdür kalan
Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık, sonunda ele karıştın
***
Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık, sonunda ele karıştın
***
Kırılan kalbim var, dinmez bir kinim
Ömrümce sürecek aşka yeminim
Kırılan kalbim var, dinmez bir kinim
Ömrümce sürecek aşka yeminim
***
Kavuşmak imkansız artık, sevgilim
Dönüşü olmayan yola karıştım
Kavuşmak imkansız artık, sevgilim
Dönüşü olmayan yola karıştım
***
Seninle aşkımız eski bir roman
Yandı sayfaları, külüdür kalan
Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık, sonunda ele karıştın
***
Seninle aşkımız eski bir roman
Yandı sayfaları, külüdür kalan
Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık, sonunda ele karıştın
***
Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık, sonunda ele karıştın
Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık, sonunda ele karıştın
-
Ne söylesen sen haklısın
Aylar var ki görüşmedik
Bir köşede oturup da
Bir kadehi bölüşmedik
***
Kim ayırdı bizi bizden
Kadere dur diyemedik
Kim ayırdı bizi bizden
Kadere dur, dur, dur diyemedik
***
Ne yazık ki o günlerin
Değerini bilemedik
Ne yazık ki o günlerin
Değerini bilemedik
***
Eski dost düşman olmaz
Deyip de sitem etme
Ayrılığın yükünü
Yalnız bana yükleme
***
Eski dost düşman olmaz
Deyip de sitem etme
Ayrılığın suçunu
Yalnız bana yükleme
***
Ne zaman gelirsen gel
Başıma taç olursun
Sen benim eski değil
Eskimeyen dostumsun
***
Ne zaman gelirsen gel
Başıma taç olursun
Sen benim eski değil
Eskimeyen dostumsun
***
Yollarımız ayrı, ayrı
Kalplerimiz bir olsa da
Her şey seni hatırlatır
Kurumuş bir gül olsa da
***
Kim ayırdı bizi bizden
Kadere dur diyemedik
Kim ayırdı bizi bizden
Kadere dur, dur, dur diyemedik
***
Ne yazık ki o günlerin
Kıymetini bilemedik
Ne yazık ki o günlerin
Kıymetini bilemedik
***
Eski dost düşman olmaz
Deyip de sitem etme
Ayrılığın yükünü
Yalnız bana yükleme
***
Eski dost düşman olmaz
Deyip de sitem etme
Ayrılığın suçunu
Yalnız bana yükleme
***
Ne zaman gelirsen gel
Başıma taç olursun
Sen benim eski değil
Eskimeyen dostumsun
***
Ne zaman gelirsen gel
Başıma taç olursun
Sen benim eski değil
Eskimeyen dostumsun
Eskimeyen dostumsun
-
Gitme sana muhtacım
Gözümde nursun başımda tacım muhtacım
Beni öldür öyle git
Yaşamak için senin sevgine muhtacım
***
Muhtacım gözlerine
Muhtacım sözlerine
Uzattım ellerimi
Muhtacım ellerine gitme
***
Şimdi bomboş ellerim
Seni çağırır yaşlı gözlerim, muhtacım
Beni öldür öyle git
Yaşamak için senin sevgine, muhtacım
***
Sensiz bir dünyadayım
Gerçekten uzak bir ruyadayım, muhtacım
Beni sensiz dünyadan
Sonsuz ruyadan uyandır da git, muhtacım
***
Muhtacım gözlerine
Muhtacım sözlerine
Ruhumu ıstacak
Sımsıcak nefesine gitme
***
Gitme sana muhtacım
Gözümde nursun başımda tacım muhtacım
Beni öldür öyle git
Yaşamak için senin sevgine muhtacım
***
Gitme sana muhtacım
Gözümde nursun başımda tacım, muhtacım
Beni öldür öyle git
Yaşamak için senin sevgine muhtacım
***
Muhtacım gözlerine
Muhtacım sözlerine
Uzattım ellerimi
Muhtacım ellerine gitme
***
Sensiz bir dünyadayım
Gerçekten uzak bir ruyadayım
Beni sensiz dünyadan
Sonsuz ruyadan uyandır da git, muhtacım
Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine
Ruhumu ısıtacak sımsıkı nefesine muhtacım
Muhtacım, muhracım gitme gitme
-
Mihrabım diyerek sana yüz vurdum
Gönlümün dalında bir yuva kurdum
Yıllardan beridir yalvarıp durdum
Sevgilim demeyi öğretemedim
***
Gönlünde sevgime yer vermedin de
Yaban güllerini hep derledin de
Ellerin ismini ezberledin de
Bir benim adımı öğretemedim
***
Sonunda hicranı öğrettin bana
Ben sana sevmeyi öğretemedim
-
Seni nasıl sevdim biliyor musun
Kulların Tanrı'yı sevdiği gibi
Sana hasret kaldım sarılamadım
Bülbülün gülüne hasreti gibi
***
Gönlüme ne bahar ne de yaz geldi
Ne sesini duydum ne elim değdi
Kader seni değil hep çile verdi
Bütün aşıkların çektiği gibi
***
Hep seni istedim yaradanımdan
Ağaçların yağmur duası gibi
Öylesine hasret kaldım yüzüne
Sanki çok sevmenin cezası gibi
***
Gönlüme ne bahar ne de yaz geldi
Ne sesini duydum ne elim değdi
Kader seni değil hep çile verdi
Bütün aşıkların çektiği gibi
Bütün aşıkların çilesi gibi
-
Şimdi uzaklardasın
Gönül hicranla doldu
Şimdi uzaklardasın
Gönül hicranla doldu
***
Hiç ayrılamam derken
Kavuşmak hayal oldu
Hiç ayrılamam derken
Kavuşmak hayal oldu
***
Sevda bahçelerinin
Çiçekleri hep soldu
Çiçekleri hep soldu
***
Hiç ayrılamam derken
Kavuşmak hayal oldu
Hiç ayrılamam derken
Kavuşmak hayal oldu
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