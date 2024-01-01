Muazzez Ersoy

-
Aşkla başım hoş değil
Söylediğin sözü bil
Aşkla başım hoş değil
Söylediğin sözü bil
***
Sevgilim deme bana
Sen onu aklından sil
Sevgilim deme bana
Sen onu aklından sil
***
Şimdi mi hatırladın
Artık gözümü açtım
Veda ederken sana
Her şeyi göze aldım
***
Şimdi mi hatırladın
Artık gözümü açtım
Elveda derken sana
Her şeyi göze aldım
***
Bir gün yine seversem
Talihimi denersem
Bir gün yine seversem
Talihimi denersem
***
Bu sen olmayacaksın
Kalbimde yer verirsem
Bu sen olmayacaksın
Kalbimde yer verirsem
***
Şimdi mi hatırladın
Artık gözümü açtım
Veda ederken sana
Her şeyi göze aldım
***
Şimdi mi hatırladın
Artık gözümü açtım
Elveda derken sana
Her şeyi göze aldım
Her şeyi göze aldım
Her şeyi göze aldım
-
Ben küskünüm feleğe
Düştüm bitmez çileye
Ben küskünüm feleğe
Düştüm bitmez çileye
***
Nerelere gideyim
Kara bahtım gülmeye
Nerelere gideyim, ah
Kara bahtım gülmeye
Ben küskünüm feleğe
Düştüm bitmez çileye
Ben küskünüm feleğe
Düştüm bitmez çileye
***
Ben ne ettim feleğe
Verdi bana bu derdi
Ben ne ettim feleğe
Verdi bana bu derdi
***
Yıllardır hep ağlattı, ah
Şu gönlüm güldürmedi
Yıllardır hep ağlattı
Şu gönlüm güldürmedi
Ben küstümün feleğe
Düştüm bitmez çileye
Ben küstümün feleğe
Düştüm bitmez çileye
-
Kadehinde zehir olsa
Ben içerim bana getir
Kadehinde zehir olsa
Ben içerim bana getir
***
Dudakların mühür olsa
Ben açarım bana getir
Dudakların mühür olsa
Ben açarım bana getir
***
Ağladıgin geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme beni bitir
***
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme beni bitir
***
Aşk bağının gülü ol da
Dikenini bana batır
Aşk bağının gülü ol da
Dikenini bana batır
***
Bakma canım yandığına
Sorma benim halim nedir
Bakma canım yazdığına
Sorma benim halim nedir
***
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme beni bitir
***
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme beni bitir
***
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme beni bitir
-
Kader diyemezsin sen kendin ettin
Aşkıma sevgime ihanet ettin
Yalvarışın çok geç beni kaybettin
Dönme artık seni bende terk ettim
***
Hani mutluluktu bu aşkın sonu
Hani sürecekti bir ömür boyu
Nasıl yaptın zalim sen bana bunu
Kader diyemezsin sen kendin ettin
***
Şimdi gözlerimde boş bir anısın
Sen gerçek aşkımın sahte yanısın
Bana değil tanrım sana acısın
Bu kötü günlere sen sebep oldun
-
Gönlümde açmadan solan bir gülsün
Her zaman gamlıyım, her zaman üzgün
Gönlümde açmadan solan bir gülsün
Her zaman gamlıyım, her zaman üzgün
***
Beklerim yolunu aylar boyunca
***
Yeter ki gel bana
Senede bir gün
Senede bir gün
Senede bir gün
Senede bir gün
***
Ağarsın saçlarım, solsun yanağım
Adını anmaktan yansın dudağım
Ağarsın saçlarım, solsun yanağım
Adını anmaktan yansın dudağım
***
Bu aşka canımı adayacağım
***
Yeter ki gel bana
Senede bir gün
Senede bir gün
Senede bir gün
Senede bir gün
***
Senede bir gün
Senede bir gün
-
Sevmekten kim usanır?
Tadına doyum olmaz
Hangi gönül uslanır ah?
Sevenle oyun olmaz
***
Kaç kere yemin ettim?
Kaç gönüle de girdim?
Sensiz yapamıyorum ah
Bak yine geri geldim
***
Kaç kere yemin ettim ah?
Kaç gönüle de girdim?
Sensiz yapamıyorum ah
Bak yine geri geldim
***
İster yüzümü güldür
İstersen ağlat beni
Bir gecenin koynundan ah
Bin geceye at beni
***
Kaç kere yemin ettim?
Kaç gönüle de girdim?
Sensiz yapamıyorum ah
Bak yine geri geldim
***
Kaç kere yemin ettim ah?
Kaç gönüle de girdim?
Sensiz yapamıyorum ah
Bak yine geri geldim
-
Gün gelir de beni
Unutursun, unutursun demiştin
Kalbindeki bu derdi
Uyutursun, uyutursun demiştin
***
Ne ben seni unutabildim
Ne bu derdimi uyutabildim
Ne bu gönlümü avutabildim
***
Unutamam seni
Unutamam seni
Unutamam seni
Unutamam ah
***
Unutamam seni
Unutamam seni
Unutamam seni
Unutamam
***
Aşkını çekerim
Geleceksin, geleceksin diyerek
Belki gözyaşımı
Sileceksin, sileceksin diyerek
***
Ne ben seni unutabildim
Ne bu derdimi uyutabildim
Ne bu gönlümü avutabildim
***
Unutamam seni
Unutamam seni
Unutamam seni
Unutamam ah
***
Unutamam seni
Unutamam seni
Unutamam seni
Unutamam
-
Sakın bir söz söyleme
Yüzüme bakma sakın
Sesini duyan olur
Sana göz koyan olur
***
Sakın bir söz söyleme
Yüzüme bakma sakın
Sesini duyan olur
Sana göz koyan olur
***
Düşmanımdır seni kim
Bulursa cana yakın
Annen bile okşasa
Benim bağrım kan olur
***
Düşmanımdır seni kim
Bulursa cana yakın
Annen bile okşasa
Benim bağrım kan olur
***
Dilerim tanrıdan ki
Sana açık kucaklar
Bir daha kapanmadan
Kara toprakla dolsun
***
Dilerim tanrıdan ki
Sana açık kucaklar
Bir daha kapanmadan
Kara toprakla dolsun
***
Anmasınlar adını
Candan anan dudaklar
Sana benim gözümle
Bakan gözler kör olsun
***
Anmasınlar adını
Candan dudaklar
Sana benim gözümle
Bakan gözler kör olsun
Bakan gözler kör olsun
-
Sanki billur bir pınar kahverengi gözlerin
Ruhuma neşe sunar kahverengi gözlerin
Gözlerin yar gözlerin, gözlerin yar gözlerin, gözlerin
***
Ruhuma neşe sunar kahverengi gözlerin
Gözlerin yar gözlerin, gözlerin yar gözlerin, gözlerin
***
Rüzgarlar kadar serin, ufuklar kadar derin
Senin en güzel yerin kahverengi gözlerin
Gözlerin yar gözlerin, gözlerin yar gözlerin, gözlerin
***
Senin en güzel yerin kahverengi gözlerin
Gözlerin yar gözlerin, gözlerin yar gözlerin, gözlerin
***
Mehtapta benzer aya, bakarım doya doya
Sanki tatlı bir rüya kahverengi gözlerin
Gözlerin yar gözlerin, gözlerin yar gözlerin, gözlerin
***
Sanki tatlı bir rüya kahverengi gözlerin
Gözlerin yar gözlerin, gözlerin yar gözlerin, gözlerin
-
Bu gece ben çok mesudum
Artık aradığımı buldum
Bu gece ben çok mesudum
Artık aradığımı buldum
Yalnız senin esirin oldum
Gözlerinin esiri oldum
***
Sus, sus, sus kimseler duymasın
Sus, sus, sus sevgilin duymasın
Sus, sus, sus kimseler duymasın
Sus, sus, sus sevgilin duymasın
***
Bir gün sana döneceğim
Bunu yemin bileceğim
Bir gün sana döneceğim
Bunu yemin bileceğim
Yalnız seni seveceğim
Yalnız seni seveceğim,
***
Sus, sus, sus kimseler duymasın
Sus, sus, sus sevgilin duymasın
Sus, sus, sus kimseler duymasın
Sus, sus, sus sevgilin duymasın
***
Sus, sus, sus kimseler duymasın
Sus, sus, sus sevgilin duymasın
Sus, sus, sus kimseler duymasın
Sus, sus, sus sevgilin duymasın
-
-
Gözlerinin içine başka hâyâl girmesin
Gözlerinin içine başka hâyâl girmesin
Bana ait çizgiler dikkat et silinmesin
Bana ait çizgiler dikkat et silinmesin
İstersen yum gözlerini tıpkı düşünür gibi
Benden evvel başkası bakıp seni görmesin
Benden evvel başkası seni görüp sevmesin
***
Kıskanırdım seni ben kendi gözümden bile
Nasıl verirdim seni bir gün yabancı ele
Sana gelen yollarda daima beni bekle
Benden evvel başkası bakıp seni görmesin
Benden evvel başkası seni görüp sevmesin
-
Aşk kadehiyle içtiğim sensin
Sevgili diye seçtiğim sensin
Bütün dünyayı gezdim dolaştım
Anladım ki tek sevdiğim sensin
Bütün dünyayı gezdim dolaştım
Anladım ki tek sevdiğim sensin
***
Dert ortağım benim
Biricik sevgilim
Söyle senden başka
Kimim var benim
***
Dert ortağım benim
Biricik sevgilim
Söyle senden başka
Kimim var benim
***
Senden uzakta geçmez günlerim
Bir gün görmezsem seni özlerim
Başka birini sevemem artık
Gelmezsen bile seni özlerim
Başka birini sevemem artık
Gelmezsen bile seni beklerim
***
Dert ortağım benim
Biricik sevgilim
Söyle senden başka
Kimim var benim
***
Dert ortağım benim
Biricik sevgilim
Söyle senden başka
Kimim var benim
***
Dert ortağım benim
Biricik sevgilim
Söyle senden başka
Kimim var benim
***
Dert ortağım benim
Biricik sevgilim
Söyle senden başka
Kimim var benim
***
Dert ortağım benim
Biricik sevgilim
Söyle senden başka
Kimim var benim
***
Dert ortağım benim
Biricik sevgilim
Söyle senden başka
Kimim var benim
-
Artık inandım ben şansıma
Seni çıkardı karşıma
Deli gibi aşığım ben sana
Sen bir yana, bu dünya bir yana
Sen bir yana, bu dünya bir yana
***
Çalsın artık durmadan, çalsın sazlar
Gelin dostlar, gelin dostlar, kalbimizde düğün var
Çalsın artık durmadan, çalsın sazlar
Gelin dostlar, gelin dostlar, kalbimizde düğün var
***
Sonunda erdik biz murada
Darısı başkalarına
Hayatımı veririm ben sana
Sen bir yana, bu dünya bir yana
Sen bir yana, bu dünya bir yana
***
Çalsın artık durmadan, çalsın sazlar
Gelin dostlar, gelin dostlar, bugün bizde düğün var
Çalsın artık durmadan, çalsın sazlar
Gelin dostlar, gelin dostlar, bugün bizde düğün var
-
Aşkın kanunu yazsam yeniden
Kimi ümitleri yel alır gider
Aşkın kanununu yazsam yeniden
Kimi ümitleri yel alır gider
***
Kimi benim gibi sever gönülden
Kimi senin gibi el olur gider
Kimi benim gibi sever gönülden
Kimi senin gibi el olur gider
***
Dünyanın bir yazı bir kışı vardır
Her yolun bir sonu bir başı vardır
***
Dünyanın bir yazı bir kışı vardır
Her yolun bir sonu bir başı vardır
***
Her aşkın sonunda göz yaşı vardır
Akar damla damla sel olur gider
Her aşkın sonunda göz yaşı vardır
Akar damla damla sel olur gider
***
Boş yere bekleme geçen günleri
Böyledir ne yazık ki ezelden beri
Boş yere bekleme geçen günleri
Böyledir ne yazık ki ezelden beri
***
Kimi benim gibi sever gönülden
Kimi senin gibi el olur gider
Kimi benim gibi sever gönülden
Kimi senin gibi el olur gider
Kimi senin gibi el olur gider
Kimi senin gibi el olur gider
-
Ne olur kimseye bakma
Gizli sırlarımı sakla
Ne olur kimseye bakma
Gizli sırlarımı sakla
***
Beni hasretle kucakla
Başka bir şey istemem
Beni hasretle kucakla
Başka bir şey istemem
***
Son bir defa göreyim
Uğruna can vereyim
Kollarında öleyim
Başka bir şey istemem
Kollarında öleyim
Başka bir şey istemem
***
Ümitsiz olsa bile
Beni sevdiğini söyle
Ümitsiz olsa bile
Beni sevdiğini söyle
***
Her şeyinle gir kalbime
Başka bir şey istemem
Her şeyinle gir kalbime
Başka bir şey istemem
***
Son bir defa göreyim
Muradıma ereyim
Kollarında öleyim
Başka bir şey istemem
Kollarında öleyim
Başka bir şey istemem
Kollarında öleyim
***
Başka bir şey istemem
Başka bir şey istemem
Başka bir şey istemem
Başka bir şey istemem