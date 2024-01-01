Muazzez Ersoy

-
Ayrılık kolay değil
Onu gel sen bana sor
Ayrılık kolay değil
Onu gel sen bana sor
Günlerim yalnız seni
Aramakla geçiyor
Günlerim yalnız seni
Aramakla geçiyor
***
Kader ayırdı bizi
Elimizden ne gelir
Sabrın sonu selamettir
Başa gelen çekilir
Kader ayırdı bizi
Elimizden ne gelir
Sabrın sonu selamettir
Başa gelen çekilir
***
Bahtıyar olamadım
Garibim bu diyarda
Bahtıyar olamadım
Garibim bu diyarda
Bir gün bende ölürsem
Arkamdan sen aglama
Bir gün bende ölürsem
Arkamdan sen ağlama
***
Kader ayırdı bizi
Elimizden ne gelir
Sabrın sonu selamettir
Başa gelen çekilir
Kader ayırdı bizi
Elimizden ne gelir
Sabrın sonu selamettir
***
Başa gelen çekilir
Kader ayırdı bizi
Elimizden ne gelir
Sabrın sonu selamettir
Başa gelen çekilir
Kader ayırdı bizi
Elimizden ne gelir
Sabrın sonu selamettir
Başa gelen çekilir
-
Bu gece son gecemiz acı günler yakında
Bir ömür böyle geçti olamadık farkında
At kadehi elinden bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün
***
At kadehi elinden bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün
***
Dolu dolu içerdik kadehlerde aşkı biz
Güneş bize doğardı ne mutluyduk ikimiz
At kadehi elinden bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere hatırlara gömülsün
***
At kadehi elinden bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün
***
At kadehi elinden bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün
***
At kadehi elinden bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere hatıralar
-
Bir yerde ümit biter
Solar laleler, güller
Aşk yalan, inan buna
Perişan hep gönüller
***
Ayrılmalıyız artık
Gitmeliyim bu yerden
Saadet diliyorum
Sana beyaz güllerden
***
Ayrılmalıyız artık
Gitmeliyim bu yerden
Saadet diliyorum
Sana beyaz güllerden
***
Sevdim seni, çok sevdim
Hep böyle kalacağım
Senin mutluluğuna
Uzaktan bakacağım
***
Ayrılmalıyız artık
Gitmeliyim bu yerden
Saadet diliyorum
Sana beyaz güllerden
***
Ayrılmalıyız artık
Gitmeliyim bu yerden
Saadet diliyorum
Sana beyaz güllerden
***
Ayrılmalıyız artık
Gitmeliyim bu yerden
Saadet diliyorum
Sana beyaz güllerden
-
Seni andım bu gece
Kulakların çınlasın
Şimdi dargınız seninle
İnan sen herkesten başkasın
***
Seni andım bu gece
Kulakların çınlasın
Şimdi dargınız seninle
İnan sen herkesten başkasın
***
Belki bana çok uzaktasın
Belki de çok yakınsın
Şimdi dargınız seninle
İnan sen herkesten başkasın
Şimdi dargınız seninle
İnan sen herkesten başkasın
***
Seni benim kadar
Hiç kimse sevmeyecek
Seni benden beni senden
Başka hiç kimse bilmeyecek
***
Seni benim kadar
Hiç kimse sevmeyecek
Beni senden seni benden
Başka hiç kimse bilmeyecek
***
Öyle bir bilmece ki bu aşk
Kiç kimse çözmeyecek
Seni benden beni senden
Başka hiç kimse bilmeyecek
***
Seni benden beni senden ah
Başka hiç kimse bilmeyecek
Kulakların çınlasın
Kulakların çınlasın
Kulakların çınlasın
-
Sen kalbimin mehtabısın, güneşisin
Sen ruhumun vazgeçilmez bir eşisin
Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek
Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek
***
Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek
Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek
***
Ruhum senin, kalbim senin, ömrüm senin
Yıllar geçse ölmeyecek bende sevgin
Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek
Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek
***
Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek
Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek
***
Uzaklara kaçıversek seninle biz
Bir gün elbet göze gelir bu sevgimiz
Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek
Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek
***
Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek
Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek
Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek
Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek
-
Sevemez kimse seni
Benim sevdiğim kadar
Sevemez kimse seni
Benim sevdiğim kadar
***
Sevgilim sen olmazsan
Yaşamak neye yarar
Sevgilim sen olmazsan
Yaşamak neye yarar
***
Her gün seni düşünür
Her an seni yaşarım
Seni sevmekten değil
Kaybetmekten korkarım
***
Her gün seni düşünür
Her an seni yaşarım
Seni sevmekten değil
Kaybetmekten korkarım
***
Bir gün beni unutup
Başkalarına bakma
Bir gün beni unutup
Başkalarına bakma
***
Birazcık sevgin varsa
Beni yalnız bırakma
Birazcık sevgin varsa
Beni yalnız bırakma
***
Her gün seni düşünür
Her an seni yaşarım
Seni sevmekten değil
Kaybetmekten korkarım
***
Her gün seni düşünür
Her an seni yaşarım
Seni sevmekten değil
Kaybetmekten korkarım
***
Her gün seni düşünür
Her an seni yaşarım
Seni sevmekten değil
Kaybetmekten korkarım
-
Günlerdir aramızda ki sevgimiz hep yalan mıydı
Günlerdir aramızda ki sevgimiz hep yalan mıydı
Kapat, kapat perdeleri bu komedi oyun bitti
Kapat, kapat perdeleri bu komedi oyun bitti
***
Gidiyorum bırak beni elveda güzel sevgili
Ağlama sil gözlerini nasıl olsa oyun bitti
Gidiyorum bırak beni elveda güzel sevgili
Ağlama sil gözlerini nasıl olsa oyun bitti
***
Aşk dolu o pembe günler demek bir hayaldi
Aşk dolu o pembe günler demek bir hayaldi
Mehtapta ılık nefesin sona erdi oyun bitti
Mehtapta ılık nefesin sona erdi oyun bitti
***
Gidiyorum bırak beni elveda güzel sevgili
Ağlama sil gözlerini nasıl olsa oyun bitti
Gidiyorum bırak beni elveda güzel sevgili
Ağlama sil gözlerini nasıl olsa oyun bitti
***
Gidiyorum bırak beni elveda güzel sevgili
Ağlama sil gözlerini nasıl olsa oyun bitti
-
Yüzümde tebessüm arama dostum
Mazideki büyük sevgidendi o
Ağlıyorum diye hor görme beni
Mutluluk mu kaldı, eskidendi o
***
Yüzümde tebessüm arama dostum
Mazideki büyük sevgidendi o
Ağlıyorum diye hor görme beni
Mutluluk mu kaldı, eskidendi o
***
Dostlar oldu birer yabancı gibi
Hasret çöküverdi bir sancı gibi
Yollarda dolaştım kimsesiz gibi
Bir daha sevmek yok, eskidendi o
Bir daha sevmek yok, eskidendi o
***
Sevdanın yerini dertler doldurdu
Ayrılık gönlümü yaktı soldurdu
Herkes bu mecnuna vurup öldürdü
Yaşıyor sanmayın, eskidendi o
***
Sevdanın yerini dertler doldurdu
Ayrılık gönlümü yaktı soldurdu
Herkes bu mecnuna vurup öldürdü
Yaşıyor sanmayın, eskidendi o
***
Dostlar oldu birer yabancı gibi
Hasret çöküverdi bir sancı gibi
Yollarda dolaştım kimsesiz gibi
Bir daha sevmek yok, eskidendi o
Bir daha sevmek yok, eskidendi o
***
Yüzümde tebessüm arama dostum
Mazideki büyük sevgidendi o
Ağlıyorum diye hor görme beni
Mutluluk mu kaldı, eskidendi o
***
Dostlar oldu birer yabancı gibi
Hasret çöküverdi bir sancı gibi
Yollarda dolaştım kimsesiz gibi
Bir daha sevmek yok, eskidendi o
Bir daha sevmek yok, eskidendi o
-
Zor, dostum, zor
Sevilmeden sevmek
Onu bir başkasının
Yanında görmek
***
Zor, dostum, zor
Gülerken ağlamak
O aşk dolu günlerin
Ardından bakmak
***
Sev seni seveni
Aşk nedir bileni
Arama hiç boşuna
Bırakıp da gideni
***
Zor, dostum, zor
Sevilmeden sevmek
Onu bir başkasının
Yanında görmek
***
Zor, dostum, zor
Gülerken ağlamak
O aşk dolu günlerin
Ardından bakmak
***
Zor, dostum, zor
Bir teselli bulmak
Sevip sevip sonunda
Yabancı olmak
***
Zor, dostum, zor
Gülerken ağlamak
O aşk dolu günlerin
Ardından bakmak
***
Sev seni seveni
Aşk nedir bileni
Arama hiç boşuna
Bırakıp da gideni
***
Zor, dostum, zor
Sevilmeden sevmek
Onu bir başkasının
Yanında görmek
***
Zor, dostum, zor, zor
Gülerken ağlamak
O aşk dolu günlerin
Ardından bakmak
***
Zor, dostum, zor
Sevilmeden sevmek
Onu bir başkasının
Yanında görmek
-
Ah ah ah ah ah
***
Şu göğsüm yırtılıp baksan
Dikenler aynı güldendir
Dikenler aynı güldendir
***
Şikayet bilmeyen kalbim
Kanar hep aynı eldendir
Kanar hep aynı eldendir
***
Şikayet bilmeyen kalbim
Kanar hep aynı eldendir
Kanar hep aynı eldendir
***
Bu dertten kurtulan yok mu
Dualar hangi dildendir
Dualar hangi dildendir
***
Bu dertten kurtulan yok mu
Dualar hangi dildendir
Dualar hangi dildendir
***
Şikayet bilmeyen kalbim
Kanar hep aynı eldendir
Kanar hep aynı eldendir
***
Şikayet bilmeyen kalbim
Kanar hep aynı eldendir
Kanar hep aynı eldendir
-
Sesinde şarkısı aşkın
Figân olup gidiyor, ah
Figân olup gidiyor
***
Bahara ermedi mevsim
Hâzan olup gidiyor, ah
Bahara ermedi mevsim
Hâzan olup gidiyor
***
Bahara ermedi mevsim
Hâzan olup gidiyor, ah
Bahara ermedi mevsim
Hâzan olup gidiyor
***
O bitmeyen geceler, hep
Bir ân olup gidiyor, ah
O bitmeyen geceler, hep
Bir ân olup gidiyor
***
Yazık, yazık ki şu ömrüm
Ziyân olup gidiyor, ah
Yazık, yazık ki şu ömrüm
Ziyân olup gidiyor
***
Yazık, yazık ki şu ömrüm
Ziyân olup gidiyor, ah
Yazık, yazık ki şu ömrüm
Ziyân olup gidiyor
-
Vay göresim geldi sevdiğim seni
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Nasıl unutulur körpe yavrular
Nasıl unutulur körpe kuzular
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam delidir derler
***
Nasıl unutulur körpe yavrular
Nasıl unutulur körpe kuzular
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam delidir derler
***
Bizim elin yiğitleri bol olur
Çalar kapıları dizgin dol olur
Ölüm bizim için tozlu yol olur
Ölüm bizim için tozlu yol olur
***
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam delidir derler
Ölüm bizim için tozlu yol olur
Ölüm bizim için tozlu yol olur
***
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam delidir derler
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam delidir derler
***
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam delidir derler
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam delidir derler
-
Kalbimde arama eski yerini
Sen gözümden akan sele karıştın
Kalbimde arama eski yerini
Sen gözümden akan sele karıştın
***
İstesem de, artık sevemem seni
Hasret rüzgarına, yele karıştın
İstesem de, artık sevemem seni
Hasret rüzgarına, yele karıştın
***
Seninle aşkımız eski bir roman
Yandı sayfaları, külüdür kalan
Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık, sonunda ele karıştın
***
Seninle aşkımız eski bir roman
Yandı sayfaları, külüdür kalan
Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık, sonunda ele karıştın
***
Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık, sonunda ele karıştın
***
Kırılan kalbim var, dinmez bir kinim
Ömrümce sürecek aşka yeminim
Kırılan kalbim var, dinmez bir kinim
Ömrümce sürecek aşka yeminim
***
Kavuşmak imkansız artık, sevgilim
Dönüşü olmayan yola karıştım
Kavuşmak imkansız artık, sevgilim
Dönüşü olmayan yola karıştım
***
Seninle aşkımız eski bir roman
Yandı sayfaları, külüdür kalan
Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık, sonunda ele karıştın
***
Seninle aşkımız eski bir roman
Yandı sayfaları, külüdür kalan
Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık, sonunda ele karıştın
***
Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık, sonunda ele karıştın
Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık, sonunda ele karıştın
-
Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı
Gözümde hep böyle yaş, yaş mı olacaktı
Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı
Gözümde hep böyle yaş, yaş mı olacaktı
***
Aramızda sıra dağlar, dağlar mı olacaktı
Aramızda sıra dağlar, dağlar mı olacaktı
***
Üzülme sen meleğim gün olur kavuşuruz
Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz
Üzülme sen meleğim gün olur kavuşuruz
Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz
***
Biz de mi böyle, böyle olacaktık
Bu en güzel çağda yas mı tutacaktık
Biz de mi böyle, böyle olacaktık
Bu en güzel çağda yas mı tutacaktık
***
Aramızda sıra dağlar, dağlar mı olacaktı
Aramızda sıra dağlar, dağlar mı olacaktı
***
Üzülme sen meleğim gün olur kavuşuruz
Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz
Üzülme sen meleğim gün olur kavuşuruz
Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz
***
Üzülme sen meleğim gün olur kavuşuruz
Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz
Üzülme sen meleğim gün olur kavuşuruz
Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz