Muazzez Ersoy

Ayrılık Kolay Değil Ayrılık kolay değil Onu gel sen bana sor Ayrılık kolay değil Onu gel sen bana sor Günlerim yalnız seni Aramakla geçiyor Günlerim yalnız seni Aramakla geçiyor *** Kader ayırdı bizi Elimizden ne gelir Sabrın sonu selamettir Başa gelen çekilir Kader ayırdı bizi Elimizden ne gelir Sabrın sonu selamettir Başa gelen çekilir *** Bahtıyar olamadım Garibim bu diyarda Bahtıyar olamadım Garibim bu diyarda Bir gün bende ölürsem Arkamdan sen aglama Bir gün bende ölürsem Arkamdan sen ağlama *** Kader ayırdı bizi Elimizden ne gelir Sabrın sonu selamettir Başa gelen çekilir Kader ayırdı bizi Elimizden ne gelir Sabrın sonu selamettir *** Başa gelen çekilir Kader ayırdı bizi Elimizden ne gelir Sabrın sonu selamettir Başa gelen çekilir Kader ayırdı bizi Elimizden ne gelir Sabrın sonu selamettir Başa gelen çekilir

At Kadehi Elinden Bu gece son gecemiz acı günler yakında Bir ömür böyle geçti olamadık farkında At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** Dolu dolu içerdik kadehlerde aşkı biz Güneş bize doğardı ne mutluyduk ikimiz At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatırlara gömülsün *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar

Ayrılmalıyız Artık Bir yerde ümit biter Solar laleler, güller Aşk yalan, inan buna Perişan hep gönüller *** Ayrılmalıyız artık Gitmeliyim bu yerden Saadet diliyorum Sana beyaz güllerden *** Ayrılmalıyız artık Gitmeliyim bu yerden Saadet diliyorum Sana beyaz güllerden *** Sevdim seni, çok sevdim Hep böyle kalacağım Senin mutluluğuna Uzaktan bakacağım *** Ayrılmalıyız artık Gitmeliyim bu yerden Saadet diliyorum Sana beyaz güllerden *** Ayrılmalıyız artık Gitmeliyim bu yerden Saadet diliyorum Sana beyaz güllerden *** Ayrılmalıyız artık Gitmeliyim bu yerden Saadet diliyorum Sana beyaz güllerden

Kulakların Çınlasın Seni andım bu gece Kulakların çınlasın Şimdi dargınız seninle İnan sen herkesten başkasın *** Seni andım bu gece Kulakların çınlasın Şimdi dargınız seninle İnan sen herkesten başkasın *** Belki bana çok uzaktasın Belki de çok yakınsın Şimdi dargınız seninle İnan sen herkesten başkasın Şimdi dargınız seninle İnan sen herkesten başkasın *** Seni benim kadar Hiç kimse sevmeyecek Seni benden beni senden Başka hiç kimse bilmeyecek *** Seni benim kadar Hiç kimse sevmeyecek Beni senden seni benden Başka hiç kimse bilmeyecek *** Öyle bir bilmece ki bu aşk Kiç kimse çözmeyecek Seni benden beni senden Başka hiç kimse bilmeyecek *** Seni benden beni senden ah Başka hiç kimse bilmeyecek Kulakların çınlasın Kulakların çınlasın Kulakların çınlasın

Samanyolu Sen kalbimin mehtabısın, güneşisin Sen ruhumun vazgeçilmez bir eşisin Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek *** Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek *** Ruhum senin, kalbim senin, ömrüm senin Yıllar geçse ölmeyecek bende sevgin Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek *** Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek *** Uzaklara kaçıversek seninle biz Bir gün elbet göze gelir bu sevgimiz Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek *** Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek

Sevemez Kimse Seni Sevemez kimse seni Benim sevdiğim kadar Sevemez kimse seni Benim sevdiğim kadar *** Sevgilim sen olmazsan Yaşamak neye yarar Sevgilim sen olmazsan Yaşamak neye yarar *** Her gün seni düşünür Her an seni yaşarım Seni sevmekten değil Kaybetmekten korkarım *** Her gün seni düşünür Her an seni yaşarım Seni sevmekten değil Kaybetmekten korkarım *** Bir gün beni unutup Başkalarına bakma Bir gün beni unutup Başkalarına bakma *** Birazcık sevgin varsa Beni yalnız bırakma Birazcık sevgin varsa Beni yalnız bırakma *** Her gün seni düşünür Her an seni yaşarım Seni sevmekten değil Kaybetmekten korkarım *** Her gün seni düşünür Her an seni yaşarım Seni sevmekten değil Kaybetmekten korkarım *** Her gün seni düşünür Her an seni yaşarım Seni sevmekten değil Kaybetmekten korkarım

Oyun Bitti Günlerdir aramızda ki sevgimiz hep yalan mıydı Günlerdir aramızda ki sevgimiz hep yalan mıydı Kapat, kapat perdeleri bu komedi oyun bitti Kapat, kapat perdeleri bu komedi oyun bitti *** Gidiyorum bırak beni elveda güzel sevgili Ağlama sil gözlerini nasıl olsa oyun bitti Gidiyorum bırak beni elveda güzel sevgili Ağlama sil gözlerini nasıl olsa oyun bitti *** Aşk dolu o pembe günler demek bir hayaldi Aşk dolu o pembe günler demek bir hayaldi Mehtapta ılık nefesin sona erdi oyun bitti Mehtapta ılık nefesin sona erdi oyun bitti *** Gidiyorum bırak beni elveda güzel sevgili Ağlama sil gözlerini nasıl olsa oyun bitti Gidiyorum bırak beni elveda güzel sevgili Ağlama sil gözlerini nasıl olsa oyun bitti *** Gidiyorum bırak beni elveda güzel sevgili Ağlama sil gözlerini nasıl olsa oyun bitti

Eskidendi O Yüzümde tebessüm arama dostum Mazideki büyük sevgidendi o Ağlıyorum diye hor görme beni Mutluluk mu kaldı, eskidendi o *** Yüzümde tebessüm arama dostum Mazideki büyük sevgidendi o Ağlıyorum diye hor görme beni Mutluluk mu kaldı, eskidendi o *** Dostlar oldu birer yabancı gibi Hasret çöküverdi bir sancı gibi Yollarda dolaştım kimsesiz gibi Bir daha sevmek yok, eskidendi o Bir daha sevmek yok, eskidendi o *** Sevdanın yerini dertler doldurdu Ayrılık gönlümü yaktı soldurdu Herkes bu mecnuna vurup öldürdü Yaşıyor sanmayın, eskidendi o *** Sevdanın yerini dertler doldurdu Ayrılık gönlümü yaktı soldurdu Herkes bu mecnuna vurup öldürdü Yaşıyor sanmayın, eskidendi o *** Dostlar oldu birer yabancı gibi Hasret çöküverdi bir sancı gibi Yollarda dolaştım kimsesiz gibi Bir daha sevmek yok, eskidendi o Bir daha sevmek yok, eskidendi o *** Yüzümde tebessüm arama dostum Mazideki büyük sevgidendi o Ağlıyorum diye hor görme beni Mutluluk mu kaldı, eskidendi o *** Dostlar oldu birer yabancı gibi Hasret çöküverdi bir sancı gibi Yollarda dolaştım kimsesiz gibi Bir daha sevmek yok, eskidendi o Bir daha sevmek yok, eskidendi o

Zor Dostum Zor Zor, dostum, zor Sevilmeden sevmek Onu bir başkasının Yanında görmek *** Zor, dostum, zor Gülerken ağlamak O aşk dolu günlerin Ardından bakmak *** Sev seni seveni Aşk nedir bileni Arama hiç boşuna Bırakıp da gideni *** Zor, dostum, zor Sevilmeden sevmek Onu bir başkasının Yanında görmek *** Zor, dostum, zor Gülerken ağlamak O aşk dolu günlerin Ardından bakmak *** Zor, dostum, zor Bir teselli bulmak Sevip sevip sonunda Yabancı olmak *** Zor, dostum, zor Gülerken ağlamak O aşk dolu günlerin Ardından bakmak *** Sev seni seveni Aşk nedir bileni Arama hiç boşuna Bırakıp da gideni *** Zor, dostum, zor Sevilmeden sevmek Onu bir başkasının Yanında görmek *** Zor, dostum, zor, zor Gülerken ağlamak O aşk dolu günlerin Ardından bakmak *** Zor, dostum, zor Sevilmeden sevmek Onu bir başkasının Yanında görmek

Şu Göğsüm Yırtılıp Baksan Ah ah ah ah ah *** Şu göğsüm yırtılıp baksan Dikenler aynı güldendir Dikenler aynı güldendir *** Şikayet bilmeyen kalbim Kanar hep aynı eldendir Kanar hep aynı eldendir *** Şikayet bilmeyen kalbim Kanar hep aynı eldendir Kanar hep aynı eldendir *** Bu dertten kurtulan yok mu Dualar hangi dildendir Dualar hangi dildendir *** Bu dertten kurtulan yok mu Dualar hangi dildendir Dualar hangi dildendir *** Şikayet bilmeyen kalbim Kanar hep aynı eldendir Kanar hep aynı eldendir *** Şikayet bilmeyen kalbim Kanar hep aynı eldendir Kanar hep aynı eldendir

Sesinde Şarkısı Sesinde şarkısı aşkın Figân olup gidiyor, ah Figân olup gidiyor *** Bahara ermedi mevsim Hâzan olup gidiyor, ah Bahara ermedi mevsim Hâzan olup gidiyor *** Bahara ermedi mevsim Hâzan olup gidiyor, ah Bahara ermedi mevsim Hâzan olup gidiyor *** O bitmeyen geceler, hep Bir ân olup gidiyor, ah O bitmeyen geceler, hep Bir ân olup gidiyor *** Yazık, yazık ki şu ömrüm Ziyân olup gidiyor, ah Yazık, yazık ki şu ömrüm Ziyân olup gidiyor *** Yazık, yazık ki şu ömrüm Ziyân olup gidiyor, ah Yazık, yazık ki şu ömrüm Ziyân olup gidiyor

Dumanlı Dumanlı Vay göresim geldi sevdiğim seni Dumanlı dumanlı oy bizim eller Nasıl unutulur körpe yavrular Nasıl unutulur körpe kuzular Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler *** Nasıl unutulur körpe yavrular Nasıl unutulur körpe kuzular Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler *** Bizim elin yiğitleri bol olur Çalar kapıları dizgin dol olur Ölüm bizim için tozlu yol olur Ölüm bizim için tozlu yol olur *** Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler Ölüm bizim için tozlu yol olur Ölüm bizim için tozlu yol olur *** Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler *** Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler

Aşkımız Bir Roman Kalbimde arama eski yerini Sen gözümden akan sele karıştın Kalbimde arama eski yerini Sen gözümden akan sele karıştın *** İstesem de, artık sevemem seni Hasret rüzgarına, yele karıştın İstesem de, artık sevemem seni Hasret rüzgarına, yele karıştın *** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları, külüdür kalan Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman Ne yazık, sonunda ele karıştın *** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları, külüdür kalan Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman Ne yazık, sonunda ele karıştın *** Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman Ne yazık, sonunda ele karıştın *** Kırılan kalbim var, dinmez bir kinim Ömrümce sürecek aşka yeminim Kırılan kalbim var, dinmez bir kinim Ömrümce sürecek aşka yeminim *** Kavuşmak imkansız artık, sevgilim Dönüşü olmayan yola karıştım Kavuşmak imkansız artık, sevgilim Dönüşü olmayan yola karıştım *** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları, külüdür kalan Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman Ne yazık, sonunda ele karıştın *** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları, külüdür kalan Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman Ne yazık, sonunda ele karıştın *** Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman Ne yazık, sonunda ele karıştın Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman Ne yazık, sonunda ele karıştın