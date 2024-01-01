Muazzez Ersoy

Ayrılık Yaman Kelime Ayrılık yaman kelime Benzetmek azdır ölüme Kim uğrarsa bu zulüme Aman ahh aman ahh aman Gündüzü olurmuş gece *** Tatmadan aşkın tadını Duydunm acI feryadını Dilimin zevki adını Aman ahh aman aman Sayıklarım hece hece *** Soldu mu neşe'n hevesin Seslenirim gelmez sesin Dudaklarımda nefesin Aman ahh aman aman Özlerim seni delice

Leyla Bir Özge Candır Leyla bir özge candır Karagözlü ceylandır Doyulmaz hüsnü andır Kanılmaz bir için su *** Leyla Leyla ah leyla *** Diller de söylenen o Yollar da gözlenen o Yürekten özlenen o Her gönülde o arzu *** Leyla Leyla ah leyla *** Aşıklar levend olsa (Aşıklar levend olsa) Sevdalar kemend olsa (Sevdalar kemend olsa) *** Birbirine bend olsa Eley geçmez o arzu Leyla Leyla ah leyla

Söyleyemem Derdimi Söyleyemem derdimi kimseye Derman, derman olmasın diye *** İnleyen şu kalbimin sesini Ah a yâr, a yâr duymasın diye İnleyen şu kalbimin sesini Ah a yâr, a yâr duymasın diye Sakladım göz yaşımı Vefasız o yâr, o yâr Görmesin diye *** İnleyen şu kalbimin sesini Ah a yâr, a yâr duymasın diye İnleyen şu kalbimin sesini Ah a yâr, a yâr duymasın diye

Şarkılar Seni Söyler Şarkılar seni söyler Dillerde nağme adın Dillerde nağme adın Şarkılar seni söyler Dillerde nağme adın Dillerde nağme adın *** Aşk gibi, sevda gibi Huysuz ve tatlı kadın Huysuz ve tatlı kadın Aşk gibi, sevda gibi Huysuz ve tatlı kadın Huysuz ve tatlı kadın *** En güzel günlerini Demek bensiz yaşadın Demek bensiz yaşadın *** Aşk gibi, sevda gibi Huysuz ve tatlı kadın Huysuz ve tatlı kadın Aşk gibi, sevda gibi Huysuz ve tatlı kadın Huysuz ve tatlı kadın

İncecikten Bir Kar Yağar İncecikten bir kar yağar Tozar Elif Elif diye İncecikten bir kar yağar Tozar Elif Elif diye Deli gönül hayran olmuş Gezer Elif Elif diye *** Yar sana hayran Can sana kurban Derdime derman bulamam Aştan el aman Aştan el aman *** Elif kaşlarını çatar Gamzesi sineme batar Elif kaşlarını çatar Gamzesi sineme batar Ak elleri kalem tutar Yazar Elif Elif diye *** Yar sana hayran Can sana kurban Derdime derman bulamam Aşktan el aman Aşktan el aman *** Karac'oğlan eymelerin Gönül sevmez deymelerin Karac'oğlan eymelerin Gönül sevmez deymelerin İliklemiş düğmelerin Çözer Elif Elif diye *** Yar sana hayran Can sana kurban Derdime derman bulamam Aşktan el aman Aşktan el aman

Benzemez Kimse Sana Benzemez kimse sana Tavrına hayran olayım Benzemez kimse sana Tavrına hayran olayım Bakışından süzülen İşvene kurban olayım Bakışından süzülen İşvene kurban olayım Lütfuna ermek için Söyle perişan olayım Lütfuna ermek için Söyle perişan olayım Bakışından süzülen İşvene kurban olayım Bakışından süzülen İşvene kurban olayım

Odasına Girdim Fincan Elimde Odasına girdim fincan elinde Odasına girdim fincan elinde Saatin kordonu ince belinde Belinde, belinde aman aman *** Kaşları keman keman, gözleri yaman Kaşları keman keman, gözleri yaman Kaşları keman keman, gözleri yaman Kaşları keman keman, gözleri yaman *** Odasına girdim ne haller olmuş Odasına girdim ne haller olmuş Kaşı ile gözü ne yaman uymuş Yar uymuş, yar uymuş aman aman *** Kaşları keman keman, gözleri yaman Kaşları keman keman, gözleri yaman Kaşları keman keman, gözleri yaman Kaşları keman keman, gözleri yaman *** Kaşları keman keman, gözleri yaman Kaşları keman keman, gözleri yaman Kaşları keman keman, gözleri yaman Kaşları keman keman, gözleri yaman *** Kaşları keman keman, gözleri yaman Kaşları keman keman, gözleri yaman Kaşları keman keman, gözleri yaman Kaşları keman keman, gözleri yaman *** Kaşları keman keman, gözleri yaman Kaşları keman keman, gözleri yaman

Bir Demet Yasemen Bir demet yasemen Aşkımın tek hatırası Bir demet yasemen Aşkımın tek hatırası *** Bitmiyor ayrılık Dinmiyor gönlümün Hicran, hicran, hicran yarası *** Bitmiyor ayrılık Dinmiyor gönlümün Hicran, hicran, hicran yarası *** Ağlasam inlesem Silinmez bahtın karası Ağlasam inlesem Silinmez bahtın karası *** Bitmiyor ayrılık Dinmiyor gönlümün Hicran, hicran, hicran yarası *** Bitmiyor ayrılık Dinmiyor gönlümün Hicran, hicran, hicran yarası

Biz Çamlıcanın Üç Gülüyüz Biz Çamlıca'nın üç gülüyüz Aşk bahçesinin bülbülüyüz Biz Çamlıca'nın üç gülüyüz Aşk bahçesinin bülbülüyüz Dillerde gezer, söyleniriz Gamsız yaşarız, eğleniriz Dillerde gezer, söyleniriz Gamsız yaşarız, eğleniriz *** Yalnız gezene söz atarız Naz eyleyene biz çatarız Yalnız gezene söz atarız Naz eyleyene biz çatarız Yüz bin kokulu gül satarız Vallahi, cana can katarız Yüz bin kokulu gül satarız Vallahi, cana can katarız