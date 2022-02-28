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7/24 Dinle Nostalji-3

Nostalji-3 Şarkı Sözleri

Muazzez Ersoy Nostalji-3 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Ersoy Nostalji-3 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nostalji-3 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Ersoy

Muazzez Ersoy

Nostalji-3

  • Ayrılmalıyız Artık

  • At Kadehi Elinden

  • Kulakların Çınlasın

  • Samanyolu

  • Sevemez Kimse Seni

  • Oyun Bitti

  • Eskidendi

  • Zor Dostum Zor

  • Ayrılık Kolay Değil

  • Şu Göğsüm Yırtılıp Baksan

  • Sesinde Şarkısı

  • Dumanlı Dumanlı

  • Aşkımız Bir Roman

  • Ellerim Böyle Boş mu Kalacaktı

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