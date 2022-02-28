Nostalji-3 Şarkı Sözleri
Muazzez Ersoy Nostalji-3 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Ersoy Nostalji-3 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nostalji-3 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bir yerde ümit biter
Solar laleler, güller
Aşk yalan, inan buna
Perişan hep gönüller
***
Ayrılmalıyız artık
Gitmeliyim bu yerden
Saadet diliyorum
Sana beyaz güllerden
***
Ayrılmalıyız artık
Gitmeliyim bu yerden
Saadet diliyorum
Sana beyaz güllerden
***
Sevdim seni, çok sevdim
Hep böyle kalacağım
Senin mutluluğuna
Uzaktan bakacağım
***
Ayrılmalıyız artık
Gitmeliyim bu yerden
Saadet diliyorum
Sana beyaz güllerden
***
Ayrılmalıyız artık
Gitmeliyim bu yerden
Saadet diliyorum
Sana beyaz güllerden
***
Ayrılmalıyız artık
Gitmeliyim bu yerden
Saadet diliyorum
Sana beyaz güllerden
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Bu gece son gecemiz acı günler yakında
Bir ömür böyle geçti olamadık farkında
At kadehi elinden bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün
***
At kadehi elinden bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün
***
Dolu dolu içerdik kadehlerde aşkı biz
Güneş bize doğardı ne mutluyduk ikimiz
At kadehi elinden bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere hatırlara gömülsün
***
At kadehi elinden bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün
***
At kadehi elinden bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün
***
At kadehi elinden bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere hatıralar
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Seni andım bu gece
Kulakların çınlasın
Şimdi dargınız seninle
İnan sen herkesten başkasın
***
Seni andım bu gece
Kulakların çınlasın
Şimdi dargınız seninle
İnan sen herkesten başkasın
***
Belki bana çok uzaktasın
Belki de çok yakınsın
Şimdi dargınız seninle
İnan sen herkesten başkasın
Şimdi dargınız seninle
İnan sen herkesten başkasın
***
Seni benim kadar
Hiç kimse sevmeyecek
Seni benden beni senden
Başka hiç kimse bilmeyecek
***
Seni benim kadar
Hiç kimse sevmeyecek
Beni senden seni benden
Başka hiç kimse bilmeyecek
***
Öyle bir bilmece ki bu aşk
Kiç kimse çözmeyecek
Seni benden beni senden
Başka hiç kimse bilmeyecek
***
Seni benden beni senden ah
Başka hiç kimse bilmeyecek
Kulakların çınlasın
Kulakların çınlasın
Kulakların çınlasın
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Sen kalbimin mehtabısın, güneşisin
Sen ruhumun vazgeçilmez bir eşisin
Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek
Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek
***
Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek
Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek
***
Ruhum senin, kalbim senin, ömrüm senin
Yıllar geçse ölmeyecek bende sevgin
Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek
Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek
***
Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek
Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek
***
Uzaklara kaçıversek seninle biz
Bir gün elbet göze gelir bu sevgimiz
Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek
Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek
***
Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek
Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek
Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek
Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek
-
Sevemez kimse seni
Benim sevdiğim kadar
Sevemez kimse seni
Benim sevdiğim kadar
***
Sevgilim sen olmazsan
Yaşamak neye yarar
Sevgilim sen olmazsan
Yaşamak neye yarar
***
Her gün seni düşünür
Her an seni yaşarım
Seni sevmekten değil
Kaybetmekten korkarım
***
Her gün seni düşünür
Her an seni yaşarım
Seni sevmekten değil
Kaybetmekten korkarım
***
Bir gün beni unutup
Başkalarına bakma
Bir gün beni unutup
Başkalarına bakma
***
Birazcık sevgin varsa
Beni yalnız bırakma
Birazcık sevgin varsa
Beni yalnız bırakma
***
Her gün seni düşünür
Her an seni yaşarım
Seni sevmekten değil
Kaybetmekten korkarım
***
Her gün seni düşünür
Her an seni yaşarım
Seni sevmekten değil
Kaybetmekten korkarım
***
Her gün seni düşünür
Her an seni yaşarım
Seni sevmekten değil
Kaybetmekten korkarım
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