Muazzez Ersoy

-
Bir bakış baktın, kalbimi yaktın
Aşkın kemendini, boynuma taktın
Bahçende gülün, kapında kulun
Olmaya razıyım sevgilim senin
***
Canım fedadır senin yoluna
Günahların da benim boynuma
Çıkalım senle bağdat yoluna
Sen bir şahinsin ben garip serçe
***
Attın kalbime demirden pençe
***
Mehtap senin güzel yüzünde
Seyretsem ne olur senin dizinde
Bahçende gülün, kapında kulun
***
Olmaya razıyım sevgilim senin
Canım fedadır senin yoluna
Günahların da benim boynuma
***
Çıkalım senle bağdat yoluna
Sen bir şahinsin ben garip serçe
Attın kalbime demirden pençe
-
Bir bahar akşamı rastladım size
Bir bahar akşamı rastladım size
Sevinçli bir telaş içindeydiniz
***
Derinden bakınca gözlerinize
Neden başınızı öne eğdiniz
Neden başınızı öne eğdiniz
***
İçimde uyanan eski bir arzu
İçimde uyanan eski bir arzu
Dedi ki yıllardır aradığın bu
***
Şimdi soruyorum büküp boynumu
Ah, daha önceleri nerelerdeydiniz
Ah, daha önceleri nerelerdeydiniz
-
Gecenin matemini
Aşkıma örtüp sarayım
Gittin artık
Seni ben nerde bulup yalvarayım
Gittin artık
Seni ben nerde bulup yalvarayım
***
Şimdi ben tıpkı şifasız
Kanayan bir yarayım
Şimdi ben tıpkı şifasız
Kanayan bir yarayım
***
Gittin artık
Seni ben nerde bulup yalvarayım
Gittin artık
Seni ben nerde bulup yalvarayım
-
Senden bana ne kaldı bir hatıradan başka
Senden bana ne kaldı bir hatıradan başka
Bir daha geri dönmem yalan kattığın aşka
Bir daha geri dönmem yalan kattığın aşka
***
Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra
Günahını yalancı dudaklarında ara
Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra
Günahını yalancı dudaklarında ara
***
Gözyaşların boşuna, düşmem artık peşine
Gözyaşların boşuna, düşmem artık peşine
Yansın yüreğin yansın, şimdi de bende sıra
Yansın yüreğin yansın, şimdi de bende sıra
***
Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra
Günahını yalancı dudaklarında ara
Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra
Günahını yalancı dudaklarında ara
***
Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra
Günahını yalancı dudaklarında ara
-
Pişman olur da bir gün
Dönersen bana geri
Dönersen bana geri
***
Gönül kapım açıktır
Çalmadan gir içeri
Çalmadan gir içeri
***
Gönül kapım açıktır
Çalmadan gir içeri
Çalmadan gir içeri
***
Sana sevgiler sonsuz
Henüz geçmedi zaman
Henüz geçmedi zaman
***
Gönül kapım açıktır
Çalmadan gir içeri
Çalmadan gir içeri
***
Gönül kapım açıktır
Çalmadan gir içeri
Çalmadan gir içeri
-
Sevemedim kara gözlüm
Seni doyunca
Hep kıskandım seni elden
Yıllar boyunca
***
Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım
Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca
Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım
Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca
***
Aramıza kimse
Gelip girmesin
Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca
Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca
***
Bana cefa ediyorlar bilmem nedendir
Benim korkum senden değil kaderimdendir
Herkes bana deli diye gülüp geçiyor
Senin aşkın beni kara gözlüm deli ediyor
***
Herkes bana deli diye gülüp geçiyor
Senin aşkın beni kara gözlüm deli ediyor
***
Aramıza kimse
Gelip girmesin
Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca
Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca
Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca
-
Söyleyin yıldızlar sevgilim nerde
Beklerim onu ben pencelerde
Beklerim onu ben pencelerde
***
Ben onun yüzünden düştüm bu derde
Ben onun yüzünden düştüm bu derde
Söyleyin yıldızlar sevgilim nerde
Beklerim onu ben pencelerde
Söyleyin yıldızlar sevgilim nerde
Beklerim onu ben pencelerde
***
İçim yana yana onu ararım
Uçan kuşlardan haber sorarım
Uçan kuşlardan haber sorarım
***
Ömrümde gülmedim ona yanarım
Ömrümde gülmedim ona yanarım
Söyleyin yıldızlar sevgilim nerde
Beklerim onu ben pencerelerde
Söyleyin yıldızlar sevgilim nerde
Beklerim onu ben pencerelerde
-
Yollar uzak, gelemedim
Muradıma eremedim
Tutunacak dalım sendin
Kıymetini bilemedim
***
Gözlerime bir baktın
Yaktın ah, beni yaktın
Gözlerime bir baktın
Yaktın ah, beni yaktın
Ben sana ne yaptım ki?
Beni öksüz bıraktın
Ben sana ne yaptım ki?
Beni yalnız bıraktın
***
Bana el gözüyle bakma
Gurbet ellerde bırakma
Ayrılık canıma yetti
Bir de sen gönlümü yakma
***
Gözlerime bir baktın
Yaktın ah, beni yaktın
Gözlerime bir baktın
Yaktın ah, beni yaktın
Ben sana ne yaptım ki?
Beni yalnız bıraktın
Ben sana ne yaptım ki?
Beni öksüz bıraktın
Beni öksüz bıraktın
Beni yalnız bıraktın
-
Aşkınla yana, yana
Kül olsa da ocağım
Bu gönül sayfasını
Artık kapatacağım
***
Aşkınla yana yana
Kül olsa da ocağım
Bu gönül sayfasını
Artık kapatacağım
***
Geçse de gençlik çağım
Boş kalsa da kucağım
Sözümü tutacağım
Adını anmayacağım
***
Geçse de gençlik çağım
Boş kalsa da kucağım
Sözümü tutacağım
Adını anmayacağım
***
Kalbimden ben seni
Söküp atacağım
Bu gönül sayfasını
Artık kapatacağım
***
Kalbimden ben seni
Söküp atacağım
Bu gönül sayfasını
Artık kapatacağım
***
Geçse de gençlik çağım
Boş kalsa da kucağım
Sözümü tutacağım
Adını anmayacağım
***
Geçse de gençlik çağım
Boş kalsa da kucağım
Sözümü tutacağım
Adını anmayacağım
-
-
Kader böyle imiş
Ne söylesem, ne söylesem
Ne söylesem boş
***
Gece gündüz dolaştım
Aşkınla sarhoş
Aşkınla sarhoş
***
Gece gündüz dolaştım
Aşkınla sarhoş
Aşkınla sarhoş
***
Neşeli olan yuvam
Şimdi artık, şimdi artık, şimdi artık kaldı boş
***
Kader böyle imiş
Ne söylesem, ne söylesem
Ne söylesem boş
***
Kader böyle imiş
Ne söylesem, ne söylesem
Ne söylesem boş
-
Saçın yüzüne değse tenini kıskanırım
Birine söz söylesen dilini kıskanırım
Saçın yüzüne değse tenini kıskanırım
Birine söz söylesen dilini kıskanırım
***
Kıskanırım seni ben
Kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk Allahım
Öleceğim derdimden
***
Kıskanırım seni ben
Kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk Allahım
Öleceğim derdimden
***
Sakın takma göğsüne gülünü kıskanırım
Seni sana kemerden belini kıskanırım
Sakın takma göğsüne gülünü kıskanırım
Seni sana kemerden belini kıskanırım
***
Kıskanırım seni ben
Kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk Allahım
Öleceğim derdimden
***
Kıskanırım seni ben
Kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk allahım
Öleceğim derdimden
Öleceğim derdimden
Öleceğim derdimden
-
Bir rüzgardır, gelir geçer sanmıştım
Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim, sevgilim
***
"Gönül oyunudur, bunun izi kalmaz" demiştin ah
Meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim, sevgilim, sevgilim
***
"Bir gün gelir unutursun" demiştin sevgilim
"Hicranını uyutursun" demiştin sevgilim
Unutmadım, unutmadım
Aşka hasret, sana hasret bekliyorum sevgilim, sevgilim
***
"Gönül oyunudur, bunun izi kalmaz" demiştin ah
Meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim, sevgilim, sevgilim
-
Dün akşam yolda gördüm, seni yıllardan sonra
Dün akşam yolda gördüm, seni yıllardan sonra
Bir yabancı gibiydin, dönüp bakmadın bana
Bir yabancı gibiydin, dönüp bakmadın bana
***
Bunu senden ummazdım, çok kırıldım ben sana
Bunu senden ummazdım, çok kırıldım ben sana
***
Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı
Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı?
Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı
Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı?
***
Belki görmem bir daha, seni ömrüm boyunca
Belki görmem bir daha, seni ömrüm boyunca
Üzülüp ağlar mıydın, öldüğümü duyunca?
Üzülüp ağlar mıydın, öldüğümü duyunca?
***
Eline ne geçerdi beni kabre koyunca?
Eline ne geçerdi beni kabre koyunca?
***
Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı
Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı?
Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı
Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı?
***
Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı
Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı?