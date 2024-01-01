Muazzez Ersoy

Batan Gün Kana Benziyor Batan gün kana benziyor Yaralı cana benziyor Esmerim vay vay *** Batan gün kana benziyor Yaralı cana benziyor Esmerim vay vay *** Ah ediyor bir gül için *** O bülbül bana benziyor Vay benim garip gönlüm *** Ah ediyor bir gül için *** Şu bülbül bana benziyor Vay benim garip gönlüm *** Gece kapladı her yeri Keder sardı dereleri Esmerim vay vay *** Gece kapladı her yeri Keder sardı dereleri Esmerim vay vay *** Düşman değil sevda açtı Sinemdeki yareleri Vay benim garip gönlüm *** Düşman değil sevda açtı Sinemdeki yareleri Vay benim garip gönlüm

Unut Beni Unut beni kalbimdeki hicranla yalnız kalayım Yalnız kalayım Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlıyayım Kucağında ağlıyayım *** Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlıyayım Kucağında ağlıyayım *** Bu kaçıncı söz verişin söyle nasıl inanayım Söyle nasıl inanayım Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlıyayım Kucağında ağlıyayım *** Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlıyayım Kucağında ağlıyayım

Ah Yine Neşe-i Muhabbet Ah, yine neşeimuhabbet Yine neşeimuhabbet Dilücanım etti şeyda *** Ah, yine bezmi ıyşivuslat Yine bezmi ıyşivuslat Edip ehliaşkı ihya Ah, edip ehliaşkı ihya *** Ah, o güzel başın için O hilal kaşın için gel Gel, âşıkınalan Gel, gel, dil sana hayran *** Ten-ni, ten-ni, ten-nen-ni, te-ne-nen (Ten-ni, ten-ni, ten-nen-ni, te-ne-nen) Ten-ni, ten-ni, ten-nen-ni, te-ne-nen (Ten-ni, ten-ni, ten-nen-ni, te-ne-nen) *** Ten-ni, ten-ni, ten-nen-ni, te-ne-nen (Ten-ni, ten-ni, ten-nen-ni, te-ne-nen) Gel, gel, kaşı kemanım Gel, gel, dilde nihanım *** Ah, aman, ey gülinihalim Aman, ey gülinihalim Beni eyle vasla şayan Ah, beni eyle vasla şayan *** Ah, sana canudil fedadır Sana canudil fedadır Gönül an deli gibi guya Ah, gönül an deli gibi guya *** Ah, o güzel başın için O hilal kaşın için gel Gel, âşıkınalan Gel, gel, dil sana hayran *** Ten-ni, ten-ni, ten-nen-ni, te-ne-nen (Ten-ni, ten-ni, ten-nen-ni, te-ne-nen) Ten-ni, ten-ni, ten-nen-ni, te-ne-nen (Ten-ni, ten-ni, ten-nen-ni, te-ne-nen) *** Ten-ni, ten-ni, ten-nen-ni, te-ne-nen (Ten-ni, ten-ni, ten-nen-ni, te-ne-nen) Gel, gel, kaşı kemanım Gel, gel, dilde nihanım

Gönlüm Yaralı Gönlüm yaralı, bilmiyorum Yâr, yâr, bana ne oldu Gönlüm yaralı, bilmiyorum Yâr, yâr, bana ne oldu *** Gül renkli yüzüm aşkın için Bak, bak, yine soldu Gül renkli yüzüm aşkın için Bak, bak, yine soldu *** Artık yetişin Hasretimiz yılları buldu Artık yetişin Hasretimiz yılları buldu *** Bana inan Dertli gönlüm hep, hep seni sordu Bana inan Dertli gönlüm hep, hep seni sordu

Yeşil Gözlerini Ufkuma Gerki Yeşil gözlerini ufkuma gerki Bahar geldi diye türkü söyleyim Sarı saçlarını yüzüme serki ahh Koklayıp öperek yaz geldi diyem Turnalar uçun, yayladan geçin Yarimi seçin turnalar Turnalar uçun, yayladan geçin Yârimi seçin turnalar *** Ekinler sarardı biçtik güz geldi Hakka şükür bu yıl bire yüz geldi Nedem ki yokluğun pek öksüz geldi Sen yeterdin ekinleri neyleyim Turnalar uçun, yayladan geçin Yârimi seçin turnalar Turnalar uçun, yayladan geçin Yârimi seçin turnalar

Yollarına Gül Döktüm Yollarına gül döktüm Gelirde geçer diye Geçmedin boynum büktüm Başka yâr seçer diye Geçmedin boynum büktüm Başka yâr seçer diye Menekşe, lâle, hanımeli Güzel huyun yoktur bedeli *** Sana gönül verdim vereli Sararıp soldum aman Menekşe, lâle, hanımeli Güzel huyun yoktur bedeli Sana gönül verdim vereli Sararıp soldum aman *** Aşkı içtim elinle kalbim doldu seninle Geçti ömrüm seninle Benden vazgeçer diye Geçti ömrüm seninle Benden vazgeçer diye Menekşe, lâle, hanımeli Güzel huyun yoktur bedeli Sana gönül verdim vereli *** Sararıp soldum aman Menekşe, lâle, hanımeli Güzel huyun yoktur bedeli Sana gönül verdim vereli Sararıp soldum aman *** Sarardı gül benzim Yıllar var ki sensizim Şimdi ben bir öksüzüm Benden vazgeçer diye Şimdi ben bir öksüzüm Benden vazgeçer diye Menekşe, lale, hanımeli Güzel huyun yoktur bedeli *** Sana gönül verdim vereli Sararıp soldum aman Menekşe, lale, hanımeli Güzel huyun yoktur bedeli Sana gönül verdim vereli Sararıp soldum aman *** Menekşe, lale, hanımeli Güzel huyun yoktur bedeli Sana gönül verdim vereli Sararıp soldum aman

Belki Bir Sabah Geleceksin Belki bir sabah geleceksin vakit geçmiş olacak Geçmiş olacak Gönül hicran şarabından yudum yudum içmiş olacak Yudum yudum içmiş olacak Gönül hicran şarabından yudum yudum içmiş olacak ahh Yudum yudum içmiş olacak *** Güzel de olsa inanmam artık senin gözlerine Bahar bitmiş olacak bitmiş olacak Gönül hicran şarabından yudum yudum içmiş olacak Yudum yudum içmiş olacak Gönül hicran şarabından yudum yudum içmiş olacak Yudum yudum içmiş olacak

Temenimde Hare Var Of of! Yemenimde hare var Yüreğimde yare var Yüreğimde yare var *** Ne ben öldüm kurtuldum Ne bu derde çare var Ne bu derde çare var *** Of aman aman amman hoş dilli Başında yazması incili Çürüttüm otuz iki mendili Bulamadım o yarimin dengini *** Of of! Yemenim turalıdır Sevdiğim buralıdır Sevdiğim buralıdır *** Geçme kapım önünden Şu gönlüm yaralıdır Şu kalbim yaralıdır *** Of aman aman amman hoş dilli Başında yazması incili Çürüttüm otuz iki mendili Bulamadım o yarin dengini *** Of aman aman amman hoş dilli Başında yazması incili Çürüttüm otuz iki mendili Bulamadım o yarin dengini

Ölürsem Yazıktır Ölürsem yazıktır sana kanmadan Ölürsem yazıktır sana kanmadan Kollarım boynunda halkalanmadan Kollarım boynunda halkalanmadan Bir günüm geçmiyor seni anmadan Derdine katlandım hiç usanmadan *** Diyorlar kül olmaz ateş yanmadan Denizler durulmaz dalgalanmadan Diyorlar kül olmaz ateş yanmadan Denizler durulmaz dalgalanmadan

Yanıyor mu Yeşil Köşkün Lambası Yanıyor mu yeşil köşkün lambası yâr Yanıyor mu yeşil köşkün lambası yâr Hiç bitmiyor şu gönlümün kavgası yâr Hiç bitmiyor şu gönlümün kavgası yâr *** Benim yarim kırmızı gül goncası yar Benim yarim kırmızı gül goncası yar Ay gibi parlar gün gibi doğanım geliyor Cepkeni kırmalı saçları sırmalım geliyor *** Aba da bir çuha da bir giyene yâr Aba da bir çuha da bir giyene yâr *** Güzel de bir çirkin de bir sevene yâr Güzel de bir çirkin de bir sevene yâr Canım kurban olsun kıymet bilene Canım kurban olsun kıymet bilene *** Ay gibi parlar gün gibi doğanım geliyor Cepkeni kırmalı saçları sırmalım geliyor *** Ay gibi parlar gün gibi doğanım geliyor Cepkeni kırmalı saçları sırmalım geliyor

Seni Kırda Görmüşler Hey hey *** Açılır gonca gül, yâr Seni sevse bülbül, yâr Açılır gonca gül, yâr Seni sevse bülbül, yâr *** Seni Mecnun görseydi Düşüp ölmez miydi, yâr? Seni Mecnun görseydi Düşüp ölmez miydi, yâr? *** Kaşların, gözlerin Sözlerin ne güzel Kaşların, gözlerin Sözlerin ne güzel *** Hey hey *** Seni kırda görmüşler Saçına tel örmüşler Seni kırda görmüşler Saçına tel örmüşler *** Yedi gün düşünmüşler Bana layık görmüşler Yedi gün düşünmüşler Bana layık görmüşler *** Kaşların, gözlerin Sözlerin ne güzel Kaşların, gözlerin Sözlerin ne güzel

Bir Tatlı Tebessüm Bir tatlı tebessümün bin vûslata bedeldir Bir tatlı tebessümün bin vûslata bedeldir Gözlerin, gözlerin, gözlerin hayat verir, aşkın ise eceldir Gözlerin, gözlerin, gözlerin hayat verir, aşkın ise eceldir *** İnan sevgili sana benden başkası eldir İnan sevgili sana benden başkası eldir Gözlerin, gözlerin, gözlerin hayat verir, aşkın ise eceldir Gözlerin, gözlerin, gözlerin hayat verir, aşkın ise eceldir