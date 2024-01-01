Muazzez Ersoy

-
Beklerim her gün bu sahillerde
Mahzun böyle ben
***
Gün batar, kuşlar döner
Dönmez bu yoldan beklenen
***
Gün batar, kuşlar döner
Dönmez bu yoldan beklenen
***
En nihâyet anladım
Yokmuş gören, hatta bilen
***
Gün batar, kuşlar döner
Dönmez bu yoldan beklenen
***
Gün batar, kuşlar döner
Dönmez bu yoldan beklenen
-
Savururum rüzgâra eski aşklarımı
Biri gelir, biri gider, gönlüm sağ olsun
Bunalırım düşünürken yanlış aşklarımı
Biri sever, biri üzer, hepsi sağ olsun
***
Kapında deli gibi özledim aşkı
Gözümde yıllar yılı geldi gitti yaş
Kalbimi kapatmışım sen gibilere
Sen de kendin gibi bir şerefsize aç
***
Bittim, gözün aydın
Bittim, helal olsun
Uğrunda harcadığım
Yıllar haram olsun
***
Bittim, gözün aydın
Bittim, helal olsun
Uğrunda harcadığım
Yıllar haram olsun
***
Savururum rüzgâra eski aşklarımı
Biri gelir, biri gider, gönlüm sağ olsun
Bunalırım düşünürken yanlış aşklarımı
Biri sever, biri üzer, hepsi sağ olsun
***
Kapında deli gibi özledim aşkı
Gözümde yıllar yılı geldi gitti yaş
Kalbimi kapatmışım sen gibilere
Sen de kendin gibi bir şerefsize aç
***
Bittim, gözün aydın
Bittim, helal olsun
Uğrunda harcadığım
Yıllar haram olsun
***
Bittim, gözün aydın
Bittim, helal olsun
Uğrunda harcadığım
Yıllar haram olsun
***
Bittim, gözün aydın
Bittim, helal olsun
Uğrunda harcadığım
Yıllar haram olsun
***
Bittim, gözün aydın
Bittim, helal olsun
Uğrunda harcadığım
Yıllar haram olsun
-
Bu kadarı az mı yeter tükendi içim zorsun zor
Şiişt kenara çekil biter burada zorla değil
Suçu günahı boynuma bırak kabulüm yeter ki
Düş yakamdan aman canım yoluna feda değil
***
Kime böyle dalıp gitmelerin
Son bakışıydım ya gözlerinin
Dağıttığın bu ev ve ben şahidim
Seni vuracak yeminlerin
***
Ardından yıkılmam unuturum
Yalan aşkından büyük gururum
Yazarım hasretini de tarihe
Soyunur yine aşka ruhum
-
Aşkın açamadığı kapı
Kanatlanıp uçamadığı yer mi var?
Kalbimi seve seve sana veririm
Bi kere de senin için ölsün yar
(Bi kere de senin için ölsün yar)
(Bi kere de senin için ölsün yar)
***
Göründüğü gibi değil
Bedeli ağırdır aşkın
(Aşkın, aşkın)
Düşündüğün gibi değil
Acımıyor artık canım
(Canım, canım)
***
Çok direndim sana güvendim
En başından
Bana her şeyim olur musun dedin
Daha hiç tanımadan
***
Çok direndim sana güvendim
En başından
Bana her şeyim olur musun dedin
Daha hiç tanımadan
***
Aşkın açamadığı kapı
Kanatlanıp uçamadığı yer mi var?
Kalbimi seve seve sana veririm
Bi kere de senin için ölsün yar
***
Aşkın açamadığı kapı
Kanatlanıp uçamadığı yer mi var?
Kalbimi seve seve sana veririm
Bi kere de senin için ölsün yar
***
Göründüğü gibi değil
Bedeli ağırdır aşkın
(Aşkın, aşkın)
Düşündüğün gibi değil
Acımıyor artık canım
(Canım, canım)
***
Çok direndim sana güvendim
En başından
Bana her şeyim olur musun dedin
Daha hiç tanımadan
***
Aşkın açamadığı kapı
Kanatlanıp uçamadığı yer mi var?
Kalbimi seve seve sana veririm
Bi kere de senin için ölsün yar
***
Aşkın açamadığı kapı
Kanatlanıp uçamadığı yer mi var?
Kalbimi seve seve sana veririm
Bi kere de senin için ölsün yar
***
Aşkın açamadığı kapı
Kanatlanıp uçamadığı yer mi var?
Kalbimi seve seve sana veririm
Bi kere de senin için ölsün yar
***
Bi kere de senin için ölsün yar
Bi kere de senin için
Bi kere de senin için
Bi kere de senin için ölsün yar
-
Hangi tarihte görülmüş çok sevdi diye ölen birisi
Ya da hangi kitap yazmış aşkın çok günah olduğunu
***
Hangi tarihte görülmüş çok sevdi diye ölen birisi
Ya da hangi kitap yazmış aşkın çok günah olduğunu
***
Korkaklıksa bu buna ben gelemem
Cesaretin yoksa onu ben bilemem
Kusuruma bakma böyle çekemem
***
Bu sene de biz yaşamalıyız
Devlerin o büyük aşkını
Sana bayılan biri olarak
En büyük hakkım bana ne bana ne
***
Bu sene de biz yaşamalıyız
Devlerin o büyük aşkını
Sana bayılan biri olarak
En büyük hakkım bana ne bana ne
-
Çekmediğim dertler çile kalmadı
Feryatsız gündüzüm gecem olmadı
Çekmediğim dertler çile kalmadı
Feryatsız gündüzüm gecem olmadı
***
Ağlamadık sokak köşe kalmadı
Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız
Ağlamadık sokak köşe kalmadı
Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız
***
O eski hâlimden eser yok şimdi
Izdırap içinde yorgunum şimdi
O eski hâlimden eser yok şimdi
Izdırap içinde yorgunum şimdi
***
Ah, tutun kollarımdan düşerim şimdi
Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız
Ah, tutun kollarımdan düşerim şimdi
Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız
***
Neler gördüm, neler neler geldi başıma
Düşe kalka geldim ben bu yaşıma
Neler gördüm, neler neler geldi başıma
Düşe kalka geldim ben bu yaşıma
***
Tutup da kaldırın Allah aşkına
Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız
Ah, tutup da kaldırın Allah aşkına
Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız
***
O eski hâlimden eser yok şimdi
Izdırap içinde yorgunum şimdi
O eski hâlimden eser yok şimdi
Izdırap içinde yorgunum şimdi
***
Ah, tutun kollarımdan düşerim şimdi
Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız
Ah, tutun kollarımdan düşerim şimdi
Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız
-
Ne istediğini bilmiyorsun
Çağırınca gelmiyorsun
Neden laftan anlamıyorsun?
Deli yârim
***
Öyle ya da böyle derken
Yoruldum yâr beklemekten
Nasıl vazgeçeyim severken?
Seni yârim
***
Deli gibi seviyorum
Herkesten kıskanıyorum, ah
***
Yine geceler kara, uzun olacak
Sebebi sensin
Bi' gün elbet ahım seni bulacak
Bana döneceksin
***
Yine geceler kara, uzun olacak
Sebebi sensin
Bi' gün elbet ahım seni bulacak
Yere düşeceksin
***
Ne istediğini bilmiyorsun
Çağırınca gelmiyorsun
Neden laftan anlamıyorsun?
Deli yârim
***
Öyle ya da böyle derken
Yoruldum yâr beklemekten
Nasıl vazgeçeyim severken?
Seni yârim
***
Deli gibi seviyorum
Herkesten kıskanıyorum, ah
***
Yine geceler kara, uzun olacak
Sebebi sensin
Bi' gün elbet ahım seni bulacak
Bana döneceksin
***
Yine geceler kara, uzun olacak
Sebebi sensin
Bi' gün elbet ahım seni bulacak
Yere düşeceksin
***
Yine geceler kara, uzun olacak
Sebebi sensin
Bi' gün elbet ahım seni bulacak
Bana döneceksin
***
Yine geceler kara, uzun olacak
Sebebi sensin
Bi' gün elbet ahım seni bulacak
Yere düşeceksin
-
Bilmek istiyorum
Kolay oldu mu?
Hata deyip silerken
Hiç gözlerin doldu mu?
***
Bilmek istiyorum
Kolay oldu mu?
Hata deyip silerken
Hiç gözlerin doldu mu?
***
Bende sana ait bir iki şey var
Gel de al zalim, korkma yalvarmam
Seni senin beni unuttuğun gibi
Düşünmeden, ağlamadan şimdi bir anda unutacağım
***
Seni senin beni unuttuğun gibi
Düşünmeden, ağlamadan şimdi bir anda unutacağım
***
Bilmek istiyorum
Kolay oldu mu?
Hata deyip silerken
Hiç gözlerin doldu mu?
***
Bilmek istiyorum
Kolay oldu mu?
Hata deyip silerken
Hiç gözlerin doldu mu?
***
Bende sana ait bir iki şey var
Gel de al zalim, korkma yalvarmam
Seni senin beni unuttuğun gibi
Düşünmeden, ağlamadan şimdi bir anda unutacağım
***
Seni senin beni unuttuğun gibi
Düşünmeden, ağlamadan şimdi bir anda unutacağım
Seni senin beni unuttuğun gibi
Düşünmeden, ağlamadan şimdi bir anda unutacağım
-
Delilik, biliyorum
Zor olsa da yaşıyorum
Sadece bana ait
Olduğun günü bekliyorum
***
Yasak bir aşk bizimkisi
Tanrı'm yazmış, yok ötesi
İçin için ağlatıyor
Dilimdeki aşk bestesi
***
Nazarlardan korusun Tanrı bizi
İncitmesin eller yüreğimizi
Bir gün gelip bitse de bu pembe dizi
Ben vazgeçmem, severim yine seni
***
Nazarlardan korusun Tanrı bizi
İncitmesin eller yüreğimizi
Bir gün gelip bitse de bu pembe dizi
Ben vazgeçmem, severim yine seni
***
Delilik, biliyorum
Zor olsa da yaşıyorum
Sadece bana ait
Olduğun günü bekliyorum
***
Yasak bir aşk bizimkisi
Tanrı'm yazmış, yok ötesi
İçin için ağlatıyor
Dilimdeki aşk bestesi
***
Nazarlardan korusun Tanrı bizi
İncitmesin eller yüreğimizi
Bir gün gelip bitse de bu pembe dizi
Ben vazgeçmem, severim yine seni
***
Nazarlardan korusun Tanrı bizi
İncitmesin eller yüreğimizi
Bir gün gelip bitse de bu pembe dizi
Ben vazgeçmem, severim yine seni
-
Senden bir şey bekliyor olsam
Sıkıntıdan patlıyor olsam
Kıskançlık mı? Ruhumda var
Kaçar gibisin, dur, nereye? (Nereye?)
***
Eskilerin tozunu attım
Seni bir de kendime kattım
Biraz rahat davrandım diye
Sinirden kudurmuşsun (kudurmuşsun)
***
Tamamdır, olmuşsun da
Birazcık yorumsuzsun
Tamamdır, olmuşsun da
Birazcık yorumsuzsun
***
Tamamdır, olmuşsun da
Birazcık yorumsuzsun (tamam)
Tamamdır, olmuşsun da
Birazcık doyumsuzsun (tamam)
***
Tamamdır, olmuşsun da
Birazcık yorumsuzsun (tamam)
Tamamdır, olmuşsun da
Birazcık doyumsuzsun
***
Senden bir şey bekliyor olsam
Sıkıntıdan patlıyor olsam
Kıskançlık mı? Ruhumda var
Kaçar gibisin, dur, nereye? (Nereye?)
***
Tamamdır, olmuşsun da
Birazcık yorumsuzsun
Tamamdır, olmuşsun da
Birazcık doyumsuzsun
***
Tamamdır, olmuşsun da (da)
Tamamdır, olmuşsun (olmuşsun)
***
Tamamdır, olmuşsun da
Birazcık yorumsuzsun
Tamamdır, olmuşsun da
Birazcık doyumsuzsun (doyumsuzsun)
***
Tamamdır, olmuşsun
Tamamdır
Tamamdır, olmuşsun
Tamamdır, tamam
-
Bana ettiklerinden sonra
Seni övüp yükseltmem mi?
Baharıma nasıl karlar düştü?
Meraklanma söz etmem mi?
***
Bana ettiklerinden sonra
Seni övüp yükseltmem mi?
Baharıma nasıl karlar düştü?
Meraklanma söz etmem mi?
***
Görünen köye kılavuz gerekir mi söyle
Tutuşacağın günü çekiyorum inan elimde iple
Görünen köye kılavuz gerekir mi söyle
Tutuşacağın günü çekiyorum inan elimde iple
***
Yeni adını takıp duyuracağım
Aşkını gör koparıp savuracağım
Yüzünden o maskeyi çıkaracağım
Taçsız kral olarak bırakacağım
***
Yeni adını takıp duyuracağım
Aşkını gör koparıp savuracağım
Yüzünden o maskeyi çıkaracağım
Taçsız kral olarak bırakacağım
***
Bana ettiklerinden sonra
Seni övüp yükseltmem mi?
Baharıma nasıl karlar düştü?
Meraklanma söz etmem mi?
***
Bana ettiklerinden sonra
Seni övüp yükseltmem mi?
Baharıma nasıl karlar düştü?
Meraklanma söz etmem mi?
***
Görünen köye kılavuz gerekir mi söyle
Tutuşacağın günü çekiyorum inan elimde iple
***
Görünen köye kılavuz gerekir mi söyle
Tutuşacağın günü çekiyorum inan elimde iple
***
Yeni adını takıp duyuracağım
Aşkını gör koparıp savuracağım
Yüzünden o maskeyi çıkaracağım
Taçsız kral olarak bırakacağım
***
Yeni adını takıp duyuracağım
Aşkını gör koparıp savuracağım
Yüzünden o maskeyi çıkaracağım
Taçsız kral olarak bırakacağım
***
Yeni adını takıp duyuracağım
Aşkını gör koparıp savuracağım
Yüzünden o maskeyi çıkaracağım
Taçsız kral olarak bırakacağım
-
Bırakıp gitmek var mıydı onca yol, onca yıldan sonra
Gözümün içine baka baka ihanet var mıydı?
Güzel yüzüne, iki çift sözüne kurban olup her seferinde
Affetmek yalanları kolay mıydı?
***
Bensiz mutlu musun?
Umduğunu buldun mu?
Doğru söyle
Rüyana girmediğim bir tek uykun oldu mu?
***
Bensiz mutlu musun?
Adımı anmadın mı?
Doğru söyle
Başka eller değince bedene yanmadın mı?
***
Uyusun büyüsün yüreğim
Boyundan büyük sevdi seni
Ağıtlar yakarım
Ağıtlar bana ninni
***
Uyusun büyüsün yüreğim
Boyundan büyük sevdi seni
Ağıtlar yakarım
Ağıtlar bana ninni
***
Güzel yüzüne, iki çift sözüne kurban olup her seferinde
Affetmek yalanları kolay mıydı?
***
Bensiz mutlu musun?
Umduğunu buldun mu?
Doğru söyle
Rüyana girmediğim bir tek uykun oldu mu?
***
Bensiz mutlu musun?
Adımı anmadın mı?
Doğru söyle
Başka eller değince bedene yanmadın mı?
***
Uyusun büyüsün yüreğim
Boyundan büyük sevdi seni
Ağıtlar yakarım
Ağıtlar bana ninni
***
Uyusun büyüsün yüreğim
Boyundan büyük sevdi seni
Ağıtlar yakarım
Ağıtlar bana ninni
***
Uyusun büyüsün yüreğim
Boyundan büyük sevdi seni
Ağıtlar yakarım
Ağıtlar bana ninni
***
Uyusun büyüsün yüreğim
Boyundan büyük sevdi seni
Ağıtlar yakarım
Ağıtlar bana ninni
-
Çok geç kaldın özür dileme
Hatalarının farkına varsan bile
Ben bittim nafile
Kaç yıl geçti çekip gideli
Günahlarımın bedelini ödedim ben şimdi
Ayaktayım dağ gibi
***
Ben seni adam gibi sevdim
Düşünmeden günahını çektim
Ne yeminler bozdum senin için
Yaptığın olmadı bunu hak etmedim
***
Ben seni adam gibi sevdim
Düşünmeden günahını çektim
Ne yeminler bozdum senin için
Yaptığın olmadı bunu hak etmedim
***
Çok geç kaldın özür dileme
Hatalarının farkına varsan bile
Ben bittim nafile
Kaç yıl geçti çekip gideli
Günahlarımın bedelini ödedim ben şimdi
Ayaktayım dağ gibi
***
Ben seni adam gibi sevdim
Düşünmeden günahını çektim
Ne yeminler bozdum senin için
Yaptığın olmadı bunu hak etmedim
***
Ben seni adam gibi sevdim
Düşünmeden günahını çektim
Ne yeminler bozdum senin için
Yaptığın olmadı bunu hak etmedim
-
Nereye kadar gider bilmem
Sana hiçbir şey için söz veremem aşkım
Bir gün gelir, bu aşk biter
Yaşanan onca anı vurur seni birer birer
***
Ne başı var, ne de sonu
Kendini kandırma, elbet kapanır bu defter
En başından söylemiştim
Benle oyun olmaz demiştim ama dinlemedin
***
Zaten bir anda sevmiştim seni
Çok geçmez, unuturum
Beni deliler gibi sevecek aşık
Bu aralar bulurum
***
Zaten bir anda sevmiştim seni
Çok geçmez, unuturum
Beni deliler gibi sevecek aşık
Bu aralar bulurum
***
Nereye kadar gider bilmem
Sana hiçbir şey için söz veremem aşkım
Bir gün gelir, bu aşk biter
Yaşanan onca anı vurur seni birer birer
***
Ne başı var, ne de sonu
Kendini kandırma, elbet kapanır bu defter
En başından söylemiştim
Benle oyun olmaz demiştim ama dinlemedin
***
Zaten bir anda sevmiştim seni
Çok geçmez, unuturum
Beni deliler gibi sevecek aşık
Bu aralar bulurum
***
Zaten bir anda sevmiştim seni
Çok geçmez, unuturum
Beni deliler gibi sevecek aşık
Bu aralar bulurum
***
Zaten bir anda sevmiştim seni
Çok geçmez, unuturum
Beni deliler gibi sevecek aşık
Bu aralar bulurum