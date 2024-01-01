Muazzez Ersoy

Benim de Canım Var Aşkımla oynama, kumar değildir "Seviyorum" demek hüner değildir Aşkımla oynama, kumar değildir "Seviyorum" demek hüner değildir *** Benim de canım var, ben de insanım Benim de kalbim var, ben de insanım Benim de canım var, ben de insanım Benim de kalbim var, ben de insanım *** Belki güzel değil, çirkinim amma Gel sen acı bari, düşürme gama Belki güzel değil, çirkinim amma Gel sen acı bari, düşürme gama *** Benim de canım var, ben de insanım Benim de kalbim var, ben de insanım Benim de canım var, ben de insanım Benim de kalbim var, ben de insanım *** Benim de canım var, ben de insanım Benim de kalbim var, ben de insanım Benim de canım var, ben de insanım Benim de kalbim var, ben de insanım

Falcı Fala inanmazdım ben Onu görüp sevmeden Saçları açık kumral Deyiverince birden *** Devam et falcı dedim Devam et bacı dedim Bu son falımdır belki Ne olur acı dedim *** Gözleri elâ dedi Seviyor hâlâ dedi O elâ gözler bir gün Başına belâ dedi O elâ gözler bir gün Başına belâ dedi *** Devam et falcı dedim Devam et bacı dedim Bu son falımdır belki Ne olur acı dedim *** Kalbinde bir kırık var Dudakta hıçkırık var Görüyorum sonunda Sonunda ayrılık var Görüyorum sonunda Sonunda ayrılık var *** Devam et falcı dedim Devam et bacı dedim Bu son falımdır belki Ne olur acı dedim *** Devam et falcı dedim Devam et bacı dedim Bu son falımdır belki Ne olur acı dedim

O Ağacın Altı Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz Hep elele vererek hayaller kurduğumuz Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz Hep elele vererek hayaller kurduğumuz Kimi üzgün kimi gün neşeyle dolduğumuz O ağacın altını şimdi anıyormusun O ağacın altını şimdi anıyormusun O güzel günler için bilmem bilmem bilmem yanıyormusun Bilmem yanıyormusun *** Attığımız tarihte çizdiğimiz o kalpte Silinmemiş duruyor hepsi yerli yerinde Attığımız tarihte çizdiğimiz o kalpte Silinmemiş duruyor hepsi yerli yerinde Sen şarkılar söylerdin yatarken dizlerimde O ağacın altını şimdi anıyormusun O ağacın altını şimdi anıyormusun *** O güzel günler için bilmem bilmem bilmem Bilmem yanıyormusun Bilmem yanıyormusun

Sigaramda Duman Duman Saçlarımda aklar Gözlerimde yaşlar Yollarını gözlerim Geçmiyor akşamlar *** Saçlarımda aklar Gözlerimde yaşlar Yollarını gözlerim Geçmiyor akşamlar *** Sigaramda duman duman Kadehimde yudum yudum *** Sigaramda duman duman Kadehimde yudum yudum Seni hatırlıyorum Seni hatırlıyorum *** Ellerimde ellerin Gözlerimde gözlerin Yıllar ne çabuk geçti Sevgilim sen nerdesin *** Ellerimde ellerin Gözlerimde gözlerin Yıllar ne çabuk geçti Sevgilim sen nerdesin *** Sigaramda duman duman Kadehimde yudum yudum *** Sigaramda duman duman Kadehimde yudum yudum Seni hatırlıyorum Seni hatırlıyorum

Karlı Bir Kış Günü Tanrıya yalvarıp Ne istiyorduk Kavlimiz ne idi Ne diliyorduk Ölüm var ayrılık ah Yok hiç diyorduk Karlı bir kış günü son oldu bize *** Doymadık doymadık hiç Doymadık doymadık biz Birbirimize ah Doymadık doymadık hiç Doymadık doymadık biz Birbirimize *** Günlerce başbaşa az mı üzüldük Gün oldu ağladık gün oldu güldük Baharı bekleyen ahh gülle bülbüldük Karlı bir kış günü son oldu bize *** Doymadık doymadık hiç Doymadık doymadık biz Birbirimize ah Doymadık doymadık hiç Doymadık doymadık biz Birbirimize

Bilemezsin Ki Seni nasıl sevdim bunu bil ki Kalbimdesin amma bilemezsin ki Bilemezsin ki bilemezsin ki Seni nasıl sevdim bunu bil ki Kalbimdesin amma bilemezsin ki Bilemezsin ki bilemezsin ki Bir sevdaya düştüm bütün ömrümce Bir sevdaya düştüm bütün ömrümce Ağlamak nasibim gülemezsin ki Gülemezsin ki Ağlamak nasibim gülemezsin ki Gülemezsin ki *** Aşkımı gizledim bunu sana Söylemek istesem dinlemezsin ki Dinlemezsin ki dinlemezsin ki Aşkımı gizledim bunu sana Söylemek istesem dinlemezsin ki Dinlemezsin ki dinlemezsin ki Mahşerde buluşmak nasipse bana Mahşerde buluşmak nasipse bana Ölmek istesende ölemezsin ki Ölemezsin ki Ölmek istesende ölemezsin ki Ölemezsin ki Ölemezsin ki Ölemezsin ki Ölemezsin ki

Veda Busesi Hani o bırakıp giderken seni Bu öksüz tavrını takmayacaktın Hani o bırakıp giderken seni Bu öksüz tavrını takmayacaktın *** Alnına koyarken veda buseni Yüzüne bu türlü bakmayacaktın Alnına koyarken veda buseni Yüzüne bu türlü bakmayacaktın *** Gelse de en acı sözler dilime Uçacak sanırım birkaç kelime Bir alev hâlinde düştün elime *** Hani, ey gözyaşım, akmayacaktın? Hani, ey gözyaşım, akmayacaktın?

Gezdiğim Dikenli Aşk Yollarında Of of Of, of, of Of of *** Gezdiğim dikenli aşk yollarında Elimden bir kırık saz geldi geçti Gezdiğim dikenli aşk yollarında Elimden bir kırık saz geldi geçti *** Kara talihimden yine bu yıl da Baharı görmeden yaz geldi geçti Kara talihimden yine bu yıl da Baharı görmeden yaz geldi geçti *** Of of Of, of, of Of of *** Adını andıkça titrerim hâlâ Var mı benim gibi aşka müptela? Adını andıkça titrerim hâlâ Var mı benim gibi aşka müptela? *** Muhabbet denilen püsküllü bela Sanmayın başımdan az geldi geçti Muhabbet denilen püsküllü bela Sanmayın başımdan az geldi geçti

Sokağın Ardındayım Sokağın ardındayım Saatin 4'ündeyim Sokağın ardındayım Saatin 4'ündeyim *** Eller tatlı uykuda Ben senin derdindeyim Eller tatlı uykuda Ben senin derdindeyim *** Senin yüzünden Bitmiyor derdim Senin yüzünden Bitmiyor derdim *** Bir sevgi uğruna ben Ömrümü verdim Bir sevgi uğruna ben Ömrümü verdim *** Sokağın ardı çarşı Evimiz karşı karşı Sokağın ardı çarşı Evimiz karşı karşı *** Sevgilim, barışalım Dosta, düşmana karşı Sevgilim, barışalım Dosta, düşmana karşı *** Senin yüzünden Bitmiyor derdim Senin yüzünden Bitmiyor derdim *** Bir sevgi uğruna ben Ömrümü verdim Bu sevgi uğruna ben Ömrümü verdim