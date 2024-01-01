Muazzez Ersoy

Benim Yarim Gelişinden Bellidir Benim yârim gelişinden bellidir Ak elleri deste deste güllüdür İbrişim kuşaklı, ince bellidir "İnce bellerimi sar" dedi, bana *** Gel, gel aman, gelişine Gül, gül aman, gülüşüne hayran olayım Gel, gel aman gelişine Gül, gül aman gülüşüne kurban olayım *** Mestine de, deli gönül, mestine Âşık olan gül gönderir dostuna İpek mendilini attı üstüme "Terlersen, sevdiğim, sil" dedi, bana

Seven Olmaz Ki Ayrıldık işte ne oldu sanki? Sen de mutluluk bulamadın ki Unutma seni benim kadar Seven olmaz ki, seven olmaz ki Seven olmaz ki *** Unutma seni benim kadar Seven olmaz ki, seven olmaz ki Seven olmaz ki *** Özlemesen de, özlüyorum Hiç gelmesen de, bekliyorum Rüyamda seni görüyorum Hâlâ seni çok seviyorum *** Özlemesen de, özlüyorum Hiç gelmesen de, bekliyorum Rüyamda seni görüyorum Hâlâ seni çok seviyorum *** Mutlu olmak varken seninle Söyle neden gittin ellere? Unutma seni benim kadar Seven olmaz ki, seven olmaz ki Seven olmaz ki *** Unutma seni benim kadar Seven olmaz ki, seven olmaz ki Seven olmaz ki *** Özlemesen de, özlüyorum Hiç gelmesen de, bekliyorum Rüyamda seni görüyorum Hâlâ seni çok seviyorum *** Özlemesen de, özlüyorum Hiç gelmesen de, bekliyorum Rüyamda seni görüyorum Hâlâ seni çok seviyorum *** Ayrıldık işte ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki Unutma seni benim kadar Seven olmaz ki *** Özlemesen de, özlüyorum Hiç gelmesen de, bekliyorum Rüyamda seni hep görüyorum Hâlâ seni çok seviyorum Çok seviyorum, çok seviyorum

Hatırlar Mısın Böyle bir geceydi hatırlar mısın Bu aşkın sonu yok bitsin demiştin Böyle bir geceydi hatırlar mısın Bu aşkın sonu yok bitsin demiştin Elini elimden usulca çekip Gözümde yaşlarla gidivermiştin *** Aradığın aşkı söyle buldunmu Benden uzaklarda mesut oldunmu Kendine yeni bir dünya kurdunmu Sen benim dünyamı yıkıpta gittin Sen benim dünyamı yıkıpta gittin Aradığın aşkı söyle buldunmu *** Benden uzaklarda mesut oldunmu Kendine yeni bir dünya kurdunmu Sen benim dünyamı yıkıpta gittin Sen benim dünyamı yıkıpta gittin *** Gözlerinde hâlâ yaşlar var neden Saçında zamansız aklar var neden Gözlerinde hâlâ yaşlar var neden Saçında zamansız aklar var neden Dilinde sitemler ahlar var neden Yıllar aşkımızı siler demiştin *** Aradığın aşkı söyle buldunmu Benden uzaklarda mesut oldunmu Kendine yeni bir dünya kurdunmu Sen benim dünyamı yıkıpta gittin Sen benim dünyamı yıkıpta gittin *** Aradığın aşkı söyle buldunmu Benden uzaklarda mesut oldunmu Kendine yeni bir dünya kurdunmu Sen benim dünyamı yıkıpta gittin Sen benim dünyamı yıkıpta gittin Aradığın aşkı söyle buldunmu *** Benden uzaklarda mesut oldunmu Kendine yeni bir dünya kurdunmu Sen benim dünyamı yıkıpta gittin Sen benim dünyamı yıkıpta gittin

Senin İçindi Zannetme kahrolup yandığım boşa Çektiğim acılar senin içindi Zannetme kahrolup yandığım boşa Çektiğim acılar senin içindi Sevgi dolu kalbim döndü bir taşa Ettiğim isyanlar senin içindi *** Sevgi dolu kalbim döndü bir taşa Ettiğim isyanlar senin içindi Bir gün merak edip sormadın bile Demedin çektiğin bu dertler niye Bir gün merak edip sormadın bile Demedin çektiğin bu dertler niye Oysa hep tanrıya kavuştur diye Ettiğim dualar senin içindi Oysa hep tanrıya kavuştur diye Ettiğim dualar senin içindi En güzel duygular senin içindi *** Bir ömür adadım senin sevgine Uğrunda ölsem de az gelir yine Ömürü adadım senin sevgine Uğrunda ölsem de az gelir yine Sevda üzerine aşk üzerine Yazdığım şarkılar senin içindi Sevda üzerine aşk üzerine Yazdığım şarkılar senin içindi *** Bir gün merak edip sormadın bile Demedin çektiğin bu dertler niye Bir gün merak edip sormadın bile Demedin çektiğin bu dertler niye Oysa hep tanrıya kavuştur diye Ettiğim dualar senin içindi Oysa hep tanrıya kavuştur diye Ettiğim dualar senin içindi En güzel duygular senin içindi En güzel şarkılar senin içindi

İçimdeki Özlemi İçimdeki özlemi Uyutamıyorum yâr Gözlerimdeki nemi Kurutamıyorum yâr İçimdeki özlemi Uyutamıyorum yâr Gözlerimdeki nemi Kurutamıyorum yâr *** O siyah gözlerini O şirin sözlerini Sıcak bûselerini Unutamıyorum yâr O siyah gözlerini O şirin sözlerini Sıcak bûselerini Unutamıyorum yâr *** Sende olan gönlümü Sensiz geçen ömrümü Hicrânlı her günümü Avutamıyorum yâr Sende olan gönlümü Sensiz geçen ömrümü Hicrânlı her günümü Avutamıyorum yâr *** O siyah gözlerini O şirin sözlerini Sıcak bûselerini Unutamıyorum yâr O siyah gözlerini O şirin sözlerini Sıcak bûselerini Unutamıyorum yâr Unutamıyorum yâr

Küsmeyin Geceler Tutundum Işıksız karanlıklara Sarıldım umutsuz yalnızlıklara Tutundum işıksız karanlıklara Sarıldım umutsuz yalnızlıklara Bir acı sözüm yok vefasızlara Bir acı sözüm yok vefasızlara ah ah ah ahh *** Küsmeyin geceler küsmeyin bana Sevgiyle doluyum tüm insanlara Küsmeyin geceler küsmeyin bana Sevgiyle doluyum tüm insanlara *** Elemler giriyor rüyalarıma Acılar doluyor hülyalarıma Elemler giriyor rüyalarıma Acılar doluyor hülyalarıma Neşeler dönüyor kedere gama Neşeler dönüyor kedere gama ah ah ah *** Küsmeyin geceler küsmeyin bana Sevgiyle doluyum tüm insanlara Küsmeyin geceler küsmeyin bana Sevgiyle doluyum tüm insanlara Sevgiyle doluyum tüm insanlara

Dertli Ud Çal dertli udum çal Ellerin nameyle dolsun Çal dertli udum çal Şu gönlüm teselli olsun *** Çal dertli udum çal Ellerin nameyle dolsun Çal dertli udum çal Şu gönlüm teselli olsun *** Hiç susma bu akşam çal ne olursun Giden sevgiliye bir çağrı olsun bir davet olsun *** Bir bildiğin varsa senin Anlat bana dertli udum O vefasız nerelerde Söyle bana dertli udum *** Bir bildiğin varsa senin Anlat bana dertli udum O vefasız nerelerde Söyle bana dertli udum *** Gözlerine kim bakıyor Ellerini kim tutuyor Şimdi bensiz ne yapıyor Anlat bana dertli udum *** Gözlerine kim bakıyor Ellerini kim tutuyor Şimdi bensiz ne yapıyor Anlat bana dertli udum *** Ah dertli udum ah Söze mi göze mi geldik Ah dertli udum ah Nerdeydik nereye geldik *** Ah dertli udum ah Söze mi göze mi geldik Ah dertli udum ah Nerdeydik nereye geldik *** Hiç susma bu akşam çal ne olursun Giden sevgiliye bir çare olsun bir davet olsun *** Bir bildiğin varsa senin Anlat bana dertli udum O vefasız nerelerde Söyle bana dertli udum *** Bir bildiğin varsa senin Anlat bana dertli udum O vefasız nerelerde Söyle bana dertli udum *** Gözlerine kim bakıyor Ellerini kim tutuyor Şimdi bensiz ne yapıyor Anlat bana dertli udum *** Gözlerine kim bakıyor Ellerini kim tutuyor Şimdi bensiz ne yapıyor Anlat bana dertli udum

Sarsam Diyorum Düşünürken seni yüzüm gülüyor Uykuya böylece dalsam diyorum Rüyama gir diye dualar edip *** Durup durup seni sarsam, sarsam diyorum Rüyama gir diye dualar edip Durup durup seni sarsam, sarsam diyorum *** Yaşamak çok güzel inan seninle Bu ömrüm tükensin senin sevginle Doyamam bir tanem doyamam diye Durup durup seni sarsam, sarsam diyorum Durup durup seni sarsam, sarsam diyorum *** Unutturdun bana inan herşeyi Resmini alıpta baksam diyorum Yanıma gelmişte tutacak gibi Durup durup seni sarsam sarsam diyorum Yanıma gelmişte tutacak gibi Durup durup seni sarsam sarsam diyorum Yaşamak çok güzel inan seninle Bu ömrüm tükensin senin sevginle Doyamam bir tanem doyamam diye *** Durup durup seni sarsam, sarsam diyorum Durup durup seni sarsam, sarsam diyorum *** Kimseler bilemez ne çektiğimi Sevenler anlıyor sensizliğimi Özledim bir tanem özledim seni Durup durup seni sarsam sarsam diyorum Özledim bir tanem özledim seni Durup durup seni sarsam, sarsam diyorum Yaşamak çok güzel inan seninle *** Bu ömrüm tükensin senin sevginle Doyamam bir tanem doyamam diye Durup durup seni sarsam sarsam diyorum